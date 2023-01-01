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647-886-8182
2011 Audi A3
2.0T|LOW KMS|ACCIDENT-FREE|PANO ROOF|HEATED SEATS|
Location
S.S. Auto Group
600 York St, Oakville, ON L6L 4B3
647-886-8182
Certified
This vehicle is Safety Certified.
$12,495
+ taxes & licensing
- Listing ID: 9472746
- Stock #: 200-180
- VIN: WAUJFCFM8BA135106
Vehicle Details
- Exterior Colour Silver
- Interior Colour Black
- Body Style Hatchback
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type Front Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 4-cylinder
- Doors 4-door
- Passengers 5
- Mileage 96,747 KM
Vehicle Description
EXTENDED WARRANTY PACKAGES AVAILABLE. CARFAX REPORT IS VERIFIED AND AVAILABLE UPON REQUEST - THIS VEHICLE IS ACCIDENT FREE & A LOCAL ONTARIO VEHICLE.
THIS BEAUTIFUL 2011 AUDI A3 PREMIUM PACKAGE HAS LANDED. 2.0L TFSI TURBOCHARGED 4 CYLINDER. VEHICLE PRODUCES OVER 200HP AND 207LB/FT OF TORQUE. SILVER EXTERIOR ON BLACK INTERIOR. LOADED WITH SUN/MOON ROOF (PANORAMIC ROOF), HEATED SEATS, PADDLE SHIFTERS, PREMIUM SOUND SYSTEM, POWER SUNROOF, AUTO LED LIGHTS, PREMIUM POWER ADJUSTABLE BUCKET SEATS, LEATHER SEATS, PREMIUM 17 INCH WHEELS, CRUISE CONTROL, BLUETOOTH, KEYLESS REMOTE ACCESS, AUDI MMI MEDIA SYSTEM AND MUCH MORE. VERY WELL EQUIPPED.
VEHICLE CAN BE CERTIFIED FOR AN ADDITIONAL $699, IF NOT CERTIFIED AS PER OMVIC REGULATIONS THE VEHICLE IS DEEMED NOT DRIVEABLE, NOT CERTIFIED AND UNFIT/AS IS.
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S.S. AUTO GROUP
600 YORK STREET UNIT # 2
OAKVILLE, ONTARIO L6L4B3
(647)-886-8182
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Vehicle Features
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