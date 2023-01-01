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2011 Audi A3

96,747 KM

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2011 Audi A3

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2.0T|LOW KMS|ACCIDENT-FREE|PANO ROOF|HEATED SEATS|

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S.S. Auto Group

600 York St, Oakville, ON L6L 4B3

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Certified

This vehicle is Safety Certified.

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96,747KM
Used
Excellent Condition
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  • Listing ID: 9472746
  • Stock #: 200-180
  • VIN: WAUJFCFM8BA135106

Vehicle Details

  • Exterior Colour Silver
  • Interior Colour Black
  • Body Style Hatchback
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Mileage 96,747 KM

Vehicle Description

EXTENDED WARRANTY PACKAGES AVAILABLE. CARFAX REPORT IS VERIFIED AND AVAILABLE UPON REQUEST - THIS VEHICLE IS ACCIDENT FREE & A LOCAL ONTARIO VEHICLE.

 

THIS BEAUTIFUL 2011 AUDI A3 PREMIUM PACKAGE HAS LANDED. 2.0L TFSI TURBOCHARGED 4 CYLINDER. VEHICLE PRODUCES OVER 200HP AND 207LB/FT OF TORQUE. SILVER EXTERIOR ON BLACK INTERIOR. LOADED WITH SUN/MOON ROOF (PANORAMIC ROOF), HEATED SEATS, PADDLE SHIFTERS, PREMIUM SOUND SYSTEM, POWER SUNROOF, AUTO LED LIGHTS, PREMIUM POWER ADJUSTABLE BUCKET SEATS, LEATHER SEATS, PREMIUM 17 INCH WHEELS, CRUISE CONTROL, BLUETOOTH, KEYLESS REMOTE ACCESS, AUDI MMI MEDIA SYSTEM AND MUCH MORE.  VERY WELL EQUIPPED.

 

VEHICLE CAN BE CERTIFIED FOR AN ADDITIONAL $699, IF NOT CERTIFIED AS PER OMVIC REGULATIONS THE VEHICLE IS DEEMED NOT DRIVEABLE, NOT CERTIFIED AND UNFIT/AS IS.

 

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S.S. AUTO GROUP

600 YORK STREET UNIT # 2

OAKVILLE, ONTARIO L6L4B3

(647)-886-8182

http://www.ssautogroup.ca/

http://www.facebook.com/SSAUTOGROUP.CA/

INSTAGRAM: @SSAUTOGROUP_

Vehicle Features

LOW KMS
ACCIDENT FREE
Anti-Lock Brakes
Power Steering
Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Child Seat Anchors
Fog Lights
Alloy Wheels
Spoiler
Winter Tires
Automatic Headlights
Security System
Air Conditioning
Cruise Control
Keyless Entry
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Folding Rear Seat
Power Door Locks
Steering Wheel Controls
Lumbar Support
Anti-Theft System
Power Mirrors
Power Windows
Power Seats
Heated Seats
Leather Seats
Sunroof / Moonroof
Warranty Available
Premium Sound System
CD Player
Proximity Key
Turbocharged
Bluetooth Connection

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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