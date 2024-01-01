$27,995+ tax & licensing
Make it Yours
ad: gallery_header
2014 Land Rover Range Rover
2014 Land Rover Range Rover
Location
Terminal Motors
1421 Speers Rd UNIT-B, Oakville, ON L6L 2X5
416-527-0101
Certified
This vehicle is Safety Certified.
$27,995
+ taxes & licensing
Used
123,000KM
Excellent Condition
ad: gallery_incontent_1
Vehicle Details
- Exterior Colour Red
- Interior Colour Black
- Fuel Type Gasoline
- Transmission Automatic
- Engine 6-cylinder
- Doors 4-door
- Passengers 7
- Mileage 123,000 KM
ad: gallery_incontent_1
Vehicle Description
♦️ONE OWNER
♦️RARE 7 SEATER
♦️SAFETY CERTIFIED
♦️2 YEARS WARRANTY INCLUDED
NEW ARRIVAL, DRIVE LUXURY WITH YOUR FAMILY IN A RANGE ROVER SPORT WITH A BEAUTIFUL GLOSSY RED EXTERIOR AND PULSING BLACK LEATHER INTERIOR.
3.0L V6 SUPERCHARGED ENGINE
ONLY 123,000 KMs
-BRAND NEW BRAKES ALL AROUND JUST INSTALLED ( ROTORS & PADS )
-OIL CHANGED WITH FILTER
THIS SPORT SUV FEATURES LOADED LUXURY OPTIONS THAT INCLUDE:
- PANORAMIC SUNROOF
- MERIDIAN SOUNDS SYSTEM
- BACK UP CAMER
- BUILT IN FRIDGE
- REAR MONITOR SCREEN ON SEATS
- FRONT AND REAR COOLED AND HEATED SEATS
- FRONT AND REAR SENSORS
- BLACK LEATHER SEATS
- KEYLESS ENTRY
- PUSH TO START
- NAVIGATION
- HEATED REAR SEATS
- POWER TAILGATE
- 2 KEYS
# BEING SOLD CERTIFIED WITH SAFETY INCLUDED IN PRICE
# FREE CARFAX REPORT FOR EACH VEHICLE
# PRICE + HST NO HIDDEN OR EXTRA FEES
PLEASE CONTACT US TO BOOK YOUR APPOINTMENT FOR VIEWING AND TEST DRIVE.
TERMINAL MOTORS
(416) 527 0101
1421 Speers Rd, Oakville, ON L6L2X5
♦️RARE 7 SEATER
♦️SAFETY CERTIFIED
♦️2 YEARS WARRANTY INCLUDED
NEW ARRIVAL, DRIVE LUXURY WITH YOUR FAMILY IN A RANGE ROVER SPORT WITH A BEAUTIFUL GLOSSY RED EXTERIOR AND PULSING BLACK LEATHER INTERIOR.
3.0L V6 SUPERCHARGED ENGINE
ONLY 123,000 KMs
-BRAND NEW BRAKES ALL AROUND JUST INSTALLED ( ROTORS & PADS )
-OIL CHANGED WITH FILTER
THIS SPORT SUV FEATURES LOADED LUXURY OPTIONS THAT INCLUDE:
- PANORAMIC SUNROOF
- MERIDIAN SOUNDS SYSTEM
- BACK UP CAMER
- BUILT IN FRIDGE
- REAR MONITOR SCREEN ON SEATS
- FRONT AND REAR COOLED AND HEATED SEATS
- FRONT AND REAR SENSORS
- BLACK LEATHER SEATS
- KEYLESS ENTRY
- PUSH TO START
- NAVIGATION
- HEATED REAR SEATS
- POWER TAILGATE
- 2 KEYS
# BEING SOLD CERTIFIED WITH SAFETY INCLUDED IN PRICE
# FREE CARFAX REPORT FOR EACH VEHICLE
# PRICE + HST NO HIDDEN OR EXTRA FEES
PLEASE CONTACT US TO BOOK YOUR APPOINTMENT FOR VIEWING AND TEST DRIVE.
TERMINAL MOTORS
(416) 527 0101
1421 Speers Rd, Oakville, ON L6L2X5
ad: gallery_incontent_2
Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.
ad: gallery_incontent_3
More inventory From Terminal Motors
2014 Land Rover Range Rover 123,000 KM $27,995 + tax & lic
2014 Jeep Wrangler 105,000 KM $18,995 + tax & lic
2017 Land Rover Range Rover Sport DIESEL. 7 PASSENGERS 138,000 KM $32,995 + tax & lic
Email Terminal Motors
This form is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Terminal Motors
1421 Speers Rd UNIT-B, Oakville, ON L6L 2X5
Call Dealer
416-527-XXXX(click to show)
ad: gallery_mrec_1
ad: gallery_mrec_2
ad: gallery_vrec
$27,995
+ taxes & licensing
Terminal Motors
416-527-0101
2014 Land Rover Range Rover