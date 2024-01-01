Menu
Account
Sign In
♦️ONE OWNER <br><div>♦️RARE 7 SEATER ♦️SAFETY CERTIFIED ♦️2 YEARS WARRANTY INCLUDED NEW ARRIVAL, DRIVE LUXURY WITH YOUR FAMILY IN A RANGE ROVER SPORT WITH A BEAUTIFUL GLOSSY RED EXTERIOR AND PULSING BLACK LEATHER INTERIOR. 3.0L V6 SUPERCHARGED ENGINE ONLY 123,000 KMs -BRAND NEW BRAKES ALL AROUND JUST INSTALLED ( ROTORS & PADS ) -OIL CHANGED WITH FILTER THIS SPORT SUV FEATURES LOADED LUXURY OPTIONS THAT INCLUDE: - PANORAMIC SUNROOF - MERIDIAN SOUNDS SYSTEM - BACK UP CAMER - BUILT IN FRIDGE - REAR MONITOR SCREEN ON SEATS - FRONT AND REAR COOLED AND HEATED SEATS - FRONT AND REAR SENSORS - BLACK LEATHER SEATS - KEYLESS ENTRY - PUSH TO START - NAVIGATION - HEATED REAR SEATS - POWER TAILGATE - 2 KEYS # BEING SOLD CERTIFIED WITH SAFETY INCLUDED IN PRICE # FREE CARFAX REPORT FOR EACH VEHICLE # PRICE + HST NO HIDDEN OR EXTRA FEES PLEASE CONTACT US TO BOOK YOUR APPOINTMENT FOR VIEWING AND TEST DRIVE. TERMINAL MOTORS (416) 527 0101 1421 Speers Rd, Oakville, ON L6L2X5 </div>

2014 Land Rover Range Rover

123,000 KM

Details Description

$27,995

+ tax & licensing
Make it Yours

2014 Land Rover Range Rover

Watch This Vehicle

2014 Land Rover Range Rover

Location

Terminal Motors

1421 Speers Rd UNIT-B, Oakville, ON L6L 2X5

416-527-0101

  1. 1720999349
  2. 1720999349
  3. 1720999349
  4. 1720999349
  5. 1720999349
  6. 1720999349
  7. 1720999349
  8. 1720999349
  9. 1720999349
  10. 1720999349
  11. 1720999349
  12. 1720999349
  13. 1720999349
  14. 1720999349
  15. 1720999349
  16. 1720999349
  17. 1720999349
  18. 1720999349
  19. 1720999349
  20. 1720999349
  21. 1720999349
  22. 1720999349
  23. 1720999349
  24. 1720999349
  25. 1720999349
  26. 1720999349
  27. 1720999349
  28. 1720999349
  29. 1720999349
  30. 1720999349
  31. 1720999349
Contact Seller

Certified

This vehicle is Safety Certified.

$27,995

+ taxes & licensing

Actions
Calculate Payments Get Insurance Quotes
Used
123,000KM
Excellent Condition

Vehicle Details

  • Exterior Colour Red
  • Interior Colour Black
  • Fuel Type Gasoline
  • Transmission Automatic
  • Engine 6-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 7
  • Mileage 123,000 KM

Vehicle Description

♦️ONE OWNER
♦️RARE 7 SEATER
♦️SAFETY CERTIFIED
♦️2 YEARS WARRANTY INCLUDED

NEW ARRIVAL, DRIVE LUXURY WITH YOUR FAMILY IN A RANGE ROVER SPORT WITH A BEAUTIFUL GLOSSY RED EXTERIOR AND PULSING BLACK LEATHER INTERIOR.

3.0L V6 SUPERCHARGED ENGINE
ONLY 123,000 KMs

-BRAND NEW BRAKES ALL AROUND JUST INSTALLED ( ROTORS & PADS )
-OIL CHANGED WITH FILTER


THIS SPORT SUV FEATURES LOADED LUXURY OPTIONS THAT INCLUDE:

- PANORAMIC SUNROOF
- MERIDIAN SOUNDS SYSTEM
- BACK UP CAMER
- BUILT IN FRIDGE
- REAR MONITOR SCREEN ON SEATS
- FRONT AND REAR COOLED AND HEATED SEATS
- FRONT AND REAR SENSORS
- BLACK LEATHER SEATS
- KEYLESS ENTRY
- PUSH TO START
- NAVIGATION
- HEATED REAR SEATS
- POWER TAILGATE
- 2 KEYS


# BEING SOLD CERTIFIED WITH SAFETY INCLUDED IN PRICE
# FREE CARFAX REPORT FOR EACH VEHICLE
# PRICE + HST NO HIDDEN OR EXTRA FEES

PLEASE CONTACT US TO BOOK YOUR APPOINTMENT FOR VIEWING AND TEST DRIVE.

TERMINAL MOTORS

(416) 527 0101

1421 Speers Rd, Oakville, ON L6L2X5 

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.

See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

More inventory From Terminal Motors

Used 2014 Land Rover Range Rover for sale in Oakville, ON
2014 Land Rover Range Rover 123,000 KM $27,995 + tax & lic
Used 2014 Jeep Wrangler for sale in Oakville, ON
2014 Jeep Wrangler 105,000 KM $18,995 + tax & lic
Used 2017 Land Rover Range Rover Sport DIESEL. 7 PASSENGERS for sale in Oakville, ON
2017 Land Rover Range Rover Sport DIESEL. 7 PASSENGERS 138,000 KM $32,995 + tax & lic

Email Terminal Motors

This form is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Terminal Motors

Terminal Motors

1421 Speers Rd UNIT-B, Oakville, ON L6L 2X5

Call Dealer

416-527-XXXX

(click to show)

416-527-0101

Quick Links
Directions Website Inventory
$27,995

+ taxes & licensing

Terminal Motors

416-527-0101

Contact Seller
2014 Land Rover Range Rover