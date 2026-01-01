2017 Lexus IS 300

Menu
Account
Sign In
<p class=MsoNormal><span style=font-size: 9.0pt; line-height: 107%; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin;>EXTENDED WARRANTY PACKAGES AVAILABLE UPTO 4 YEARS UNLIMITED KMS.  CARFAX REPORT IS VERIFIED AND AVAILABLE UPON REQUEST.</span></p><p class=MsoNormal><span style=font-size: 9.0pt; line-height: 107%; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin;> </span></p><p class=MsoNormal style=mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; line-height: normal;><span style=font-size: 9.0pt; mso-fareast-font-family: Times New Roman; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin; color: black; background: #FBFBFB; mso-fareast-language: EN-CA;>2017 LEXUS IS300 F SPORT HAS LANDED.  WHITE EXTERIOR ON RED INTERIOR. 3.5L NATURALLY ASPIRATED 6 CYLINDER PRODUCING OVER 255HP AND 236LB/FT OF TORQUE.  LOADED WITH NAVIGATION, BACKUP CAMERA, LANE DEPARTURE WARNING, BLINDSPOT ASSIST, FRONT COLLSION WARNING, HEATED AND COOLED SEATS, PANORAMIC SUNROOF, BLUETOOTH, 18 INCH WHEELS, HEATED STEERING, KEYLESS ACCESS AND MUCH MORE. <span style=mso-spacerun: yes;> </span></span></p><p class=MsoNormal> </p><p class=MsoNormal><span style=color: rgb(0, 0, 0);><strong><span style=font-size: 9.0pt; line-height: 107%; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin;>CERTIFICATION AVAILABLE FOR AN ADDITIONAL $999 – </span></strong><span style=font-size: 9.0pt; line-height: 107%; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin;>IF NOT CERTIFIED AS PER OMVIC REGULATIONS THE VEHICLE IS DEEMED NOT DRIVABLE AND UNCERTIFIED.  THIS FEE WILL ENSURE VEHICLE IS CERTIFIED AND ROAD WORTHY CONDITION. ADVERTISED PRICE EXCLUDES APPLICABLE TAXES, LICENSING, ADMINISTRATIVE, AND FINANCE FEES.</span></span></p><p class=MsoNormal><span style=font-size: 9pt; line-height: 107%; color: rgb(0, 0, 0);> </span></p><p class=MsoNormal><span style=font-size: 9pt; line-height: 107%; color: rgb(0, 0, 0);>OUR VEHICLES ARE PRICED TO SELL.  DRIVE THIS HOME TODAY!  CONTACT US FOR MORE DETAILS.</span></p><p class=MsoNormal><span style=font-size: 9pt; line-height: 107%; color: rgb(0, 0, 0);> </span></p><p class=MsoNormal><span style=font-size: 9pt; line-height: 107%; color: rgb(0, 0, 0);>S S AUTO GROUP INC.</span></p><p class=MsoNormal><span style=font-size: 9pt; line-height: 107%; color: rgb(0, 0, 0);>460 WOODY ROAD</span></p><p class=MsoNormal><span style=font-size: 9pt; line-height: 107%; color: rgb(0, 0, 0);>OAKVILLE, ONTARIO L6K 3T6</span></p><p class=MsoNormal><span style=font-size: 9pt; line-height: 107%; color: rgb(0, 0, 0);> </span></p><p class=MsoNormal><span style=font-size: 9pt; line-height: 107%; color: rgb(0, 0, 0);>CALL: (9 0 5) - 3 3 8 - 7 7 0 7</span></p><p class=MsoNormal><span style=font-size: 9pt; line-height: 107%; color: rgb(0, 0, 0);>TEXT: (6 4 7) - 8 8 6 - 8 1 8 2  OR  (6 4 7) - 5 2 3 - 0 0 6 9</span></p><p class=MsoNormal><span style=font-size: 9pt; line-height: 107%; color: rgb(0, 0, 0);>INSTAGRAM: @SSAUTOGROUP_</span></p>

2017 Lexus IS 300

159,734 KM

Details Description Features

$19,888

+ taxes & licensing
Make it Yours

2017 Lexus IS 300

F-SPORT|NAV|BACKUP|BSM|LDA|FCW|RED INTERIOR|

Watch This Vehicle
14400295

2017 Lexus IS 300

F-SPORT|NAV|BACKUP|BSM|LDA|FCW|RED INTERIOR|

Location

S.S. Auto Group

460 Woody Rd, Oakville, ON L6K 3T6

905-338-7707

  1. 14400295
  2. 14400295
  3. 14400295
  4. 14400295
  5. 14400295
  6. 14400295
  7. 14400295
  8. 14400295
  9. 14400295
  10. 14400295
  11. 14400295
  12. 14400295
  13. 14400295
  14. 14400295
  15. 14400295
  16. 14400295
  17. 14400295
  18. 14400295
  19. 14400295
  20. 14400295
  21. 14400295
  22. 14400295
  23. 14400295
  24. 14400295
  25. 14400295
  26. 14400295
  27. 14400295
  28. 14400295
  29. 14400295
  30. 14400295
  31. 14400295
Contact Seller
CarfaxCanada-3colour_EN View Carfax Report
Sale

$19,888

+ taxes & licensing

Actions
Calculate Payments
Used
159,734KM
Excellent Condition
VIN JTHCM1D27H5015644

Vehicle Details

  • Exterior Colour White
  • Interior Colour Red
  • Body Style Sedan
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 6-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Mileage 159,734 KM

Vehicle Description

EXTENDED WARRANTY PACKAGES AVAILABLE UPTO 4 YEARS UNLIMITED KMS.  CARFAX REPORT IS VERIFIED AND AVAILABLE UPON REQUEST.

 

2017 LEXUS IS300 F SPORT HAS LANDED.  WHITE EXTERIOR ON RED INTERIOR. 3.5L NATURALLY ASPIRATED 6 CYLINDER PRODUCING OVER 255HP AND 236LB/FT OF TORQUE.  LOADED WITH NAVIGATION, BACKUP CAMERA, LANE DEPARTURE WARNING, BLINDSPOT ASSIST, FRONT COLLSION WARNING, HEATED AND COOLED SEATS, PANORAMIC SUNROOF, BLUETOOTH, 18 INCH WHEELS, HEATED STEERING, KEYLESS ACCESS AND MUCH MORE.  

 

CERTIFICATION AVAILABLE FOR AN ADDITIONAL $999 – IF NOT CERTIFIED AS PER OMVIC REGULATIONS THE VEHICLE IS DEEMED NOT DRIVABLE AND UNCERTIFIED.  THIS FEE WILL ENSURE VEHICLE IS CERTIFIED AND ROAD WORTHY CONDITION. ADVERTISED PRICE EXCLUDES APPLICABLE TAXES, LICENSING, ADMINISTRATIVE, AND FINANCE FEES.

 

OUR VEHICLES ARE PRICED TO SELL.  DRIVE THIS HOME TODAY!  CONTACT US FOR MORE DETAILS.

 

S S AUTO GROUP INC.

460 WOODY ROAD

OAKVILLE, ONTARIO L6K 3T6

 

CALL: (9 0 5) - 3 3 8 - 7 7 0 7

TEXT: (6 4 7) - 8 8 6 - 8 1 8 2  OR  (6 4 7) - 5 2 3 - 0 0 6 9

INSTAGRAM: @SSAUTOGROUP_

Vehicle Features

Packages

Mechanical

Anti-Lock Brakes
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes
Push Button Start

Safety

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Rear Window Defrost
Child Seat Anchors
Brake Assist
Stability Control
Back-Up Camera
Tire Pressure Monitor
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Rearview Camera
Lane Departure Warning
Forward Collision Warning
Front Head Air Bag
Rear Side Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Blind Spot Monitor
Lane Departure Assist
Lane Keeping Assist

Interior

Security System
Air Conditioning
Cruise Control
Keyless Entry
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Heated Seats
Power Door Locks
Steering Wheel Controls
Trip Computer
Leather Steering Wheel
Heated Steering Wheel
Steering Wheel Audio Controls
GPS Navigation
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Universal Garage Door Opener
Lumbar Support
Anti-Theft System
Rear Bench Seat
Auto-Dimming Rearview Mirror
Keyless Start

Exterior

Heated Mirrors
Daytime Running Lights
Aluminum Wheels
Automatic Headlights
Rain Sensing Wipers
Temporary spare tire

Power Options

Power Mirrors
Power Windows
Power Driver's Seat
Power Passenger Seat
Power Seats

Media / Nav / Comm

AM/FM Radio
CD Player
Bluetooth
Satellite Radio
Auxiliary Audio Input

Seating

Leather Seats
Split Rear Seat
Cooled Seats
Air Conditioned Seats
Pass-Through Rear Seat
Power Driver Seat
Driver Adjustable Lumbar
Heated Front Seat(s)

Comfort

Sunroof / Moonroof
Climate Control

Warranty

Warranty Available

Convenience

Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror
Proximity Key

Powertrain

Transmission w/Dual Shift Mode

Additional Features

Wheel Locks
Integrated Turn Signal Mirrors
Knee Air Bag
Premium Synthetic Seats
Bluetooth Connection
Headlights-Auto-Leveling
Pre-Collision System

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.

See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

More inventory From S.S. Auto Group

Used 2017 Porsche Macan SPORT CHRONO & EXHAUST|NAV|BSM|BOSE|COOLED SEATS| for sale in Oakville, ON
2017 Porsche Macan SPORT CHRONO & EXHAUST|NAV|BSM|BOSE|COOLED SEATS| 130,163 KM $20,888 + tax & lic
Used 2018 Audi S4 TECHNIK PRESTIGE|NAV|360CAM|BSM|LKA|ACC|B&O SOUND| for sale in Oakville, ON
2018 Audi S4 TECHNIK PRESTIGE|NAV|360CAM|BSM|LKA|ACC|B&O SOUND| 96,633 KM $28,888 + tax & lic
Used 2004 BMW M3 CONVERTIBLE|NAV|BACKUP|HK SOUND|CLEAN CARFAX| for sale in Oakville, ON
2004 BMW M3 CONVERTIBLE|NAV|BACKUP|HK SOUND|CLEAN CARFAX| 145,076 KM $25,995 + tax & lic

Email S.S. Auto Group

This form is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
S.S. Auto Group

S.S. Auto Group

460 Woody Rd, Oakville, ON L6K 3T6
Member UCDA Member

UCDA dealers adhere to a strict code of ethics.

Call Dealer

905-338-XXXX

(click to show)

905-338-7707

Quick Links
Directions Website Inventory
$19,888

+ taxes & licensing>

S.S. Auto Group

905-338-7707

2017 Lexus IS 300