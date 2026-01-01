$19,888+ taxes & licensing
2017 Lexus IS 300
F-SPORT|NAV|BACKUP|BSM|LDA|FCW|RED INTERIOR|
2017 Lexus IS 300
F-SPORT|NAV|BACKUP|BSM|LDA|FCW|RED INTERIOR|
Location
S.S. Auto Group
460 Woody Rd, Oakville, ON L6K 3T6
905-338-7707
$19,888
+ taxes & licensing
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Vehicle Details
- Exterior Colour White
- Interior Colour Red
- Body Style Sedan
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type All Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 6-cylinder
- Doors 4-door
- Passengers 5
- Mileage 159,734 KM
Vehicle Description
EXTENDED WARRANTY PACKAGES AVAILABLE UPTO 4 YEARS UNLIMITED KMS. CARFAX REPORT IS VERIFIED AND AVAILABLE UPON REQUEST.
2017 LEXUS IS300 F SPORT HAS LANDED. WHITE EXTERIOR ON RED INTERIOR. 3.5L NATURALLY ASPIRATED 6 CYLINDER PRODUCING OVER 255HP AND 236LB/FT OF TORQUE. LOADED WITH NAVIGATION, BACKUP CAMERA, LANE DEPARTURE WARNING, BLINDSPOT ASSIST, FRONT COLLSION WARNING, HEATED AND COOLED SEATS, PANORAMIC SUNROOF, BLUETOOTH, 18 INCH WHEELS, HEATED STEERING, KEYLESS ACCESS AND MUCH MORE.
CERTIFICATION AVAILABLE FOR AN ADDITIONAL $999 – IF NOT CERTIFIED AS PER OMVIC REGULATIONS THE VEHICLE IS DEEMED NOT DRIVABLE AND UNCERTIFIED. THIS FEE WILL ENSURE VEHICLE IS CERTIFIED AND ROAD WORTHY CONDITION. ADVERTISED PRICE EXCLUDES APPLICABLE TAXES, LICENSING, ADMINISTRATIVE, AND FINANCE FEES.
OUR VEHICLES ARE PRICED TO SELL. DRIVE THIS HOME TODAY! CONTACT US FOR MORE DETAILS.
S S AUTO GROUP INC.
460 WOODY ROAD
OAKVILLE, ONTARIO L6K 3T6
CALL: (9 0 5) - 3 3 8 - 7 7 0 7
TEXT: (6 4 7) - 8 8 6 - 8 1 8 2 OR (6 4 7) - 5 2 3 - 0 0 6 9
INSTAGRAM: @SSAUTOGROUP_
Vehicle Features
Packages
Mechanical
Safety
Interior
Exterior
Power Options
Media / Nav / Comm
Seating
Comfort
Warranty
Convenience
Powertrain
Additional Features
Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.
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S.S. Auto Group
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Call Dealer
905-338-XXXX(click to show)
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905-338-7707