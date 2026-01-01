$28,999+ taxes & licensing
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2012 RAM 2500
Laramie Longhorn
2012 RAM 2500
Laramie Longhorn
Location
Garden Street Auto Sales Ltd.
239 Bloor St. E., Oshawa, ON L1H 3M3
905-721-8168
Certified
This vehicle is Safety Certified.
$28,999
+ taxes & licensing
Actions
Used
293,938KM
Excellent Condition
VIN 3C6UD5GL5CG112285
Vehicle Details
- Exterior Colour White
- Interior Colour Brown
- Body Style Pickup Truck
- Fuel Type Diesel
- Drive Type 4-Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 6-cylinder
- Doors 4-door
- Passengers 5
- Mileage 293,938 KM
Vehicle Features
Packages
Mechanical
Anti-Lock Brakes
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes
Trailer Hitch
Safety
Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Child Seat Anchors
Stability Control
Back-Up Camera
Tire Pressure Monitor
Passenger Air Bag On/Off Switch
Rear Head Air Bag
Rear Parking Aid
Rearview Camera
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Exterior
Fog Lights
Tinted Glass
Alloy Wheels
Aluminum Wheels
Tow Hooks
Automatic Headlights
Running Boards/Side Steps
Interior
Security System
Air Conditioning
Cruise Control
Keyless Entry
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Folding Rear Seat
Power Door Locks
Steering Wheel Controls
Trip Computer
Leather Steering Wheel
Heated Steering Wheel
Steering Wheel Audio Controls
GPS Navigation
Adjustable Pedals
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Universal Garage Door Opener
Remote Engine Start
Woodgrain Interior Trim
Lumbar Support
Rear Bench Seat
Auto-Dimming Rearview Mirror
Power Options
Power Mirrors
Power Windows
Power Passenger Seat
Power Seats
Media / Nav / Comm
AM/FM Radio
Premium Sound System
CD Player
Bluetooth
Navigation System
Satellite Radio
Auxiliary Audio Input
Seating
Heated Seats
Leather Seats
Split Rear Seat
Seat Memory
Pass-Through Rear Seat
Power Driver Seat
Driver Adjustable Lumbar
Passenger Adjustable Lumbar
Heated Front Seat(s)
Cooled Front Seat(s)
Comfort
Sunroof / Moonroof
Warranty
Warranty Available
Convenience
Tow Hitch
Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror
Mirror Memory
Power Outlet
Additional Features
Bed Liner
Turbocharged
Integrated Turn Signal Mirrors
Hard Disk Drive Media Storage
Heated Rear Seat(s)
Conventional Spare Tire
Bluetooth Connection
Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.
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Garden Street Auto Sales Ltd.
239 Bloor St. E., Oshawa, ON L1H 3M3
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Call Dealer
905-721-XXXX(click to show)
905-721-8168
Alternate Numbers647-808-7929
$28,999
+ taxes & licensing>
Garden Street Auto Sales Ltd.
905-721-8168
2012 RAM 2500