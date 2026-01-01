Menu
Account
Sign In

2012 RAM 2500

293,938 KM

Details Features

$28,999

+ taxes & licensing
Make it Yours

2012 RAM 2500

Laramie Longhorn

Watch This Vehicle
14228141

2012 RAM 2500

Laramie Longhorn

Location

Garden Street Auto Sales Ltd.

239 Bloor St. E., Oshawa, ON L1H 3M3

905-721-8168

  1. 1780693774
  2. 1780693792
  3. 1780693794
  4. 1780693793
  5. 1780693788
  6. 1780693786
  7. 1780693789
  8. 1780693791
  9. 1780693776
  10. 1780693772
  11. 1780693781
  12. 1780693783
  13. 1780693785
  14. 1780693775
  15. 1780693774
  16. 1780693779
  17. 1780693778
Contact Seller
Logo_OneOwner

Certified

This vehicle is Safety Certified.

$28,999

+ taxes & licensing

Actions
Get Financing Calculate Payments
Used
293,938KM
Excellent Condition
VIN 3C6UD5GL5CG112285

Vehicle Details

  • Exterior Colour White
  • Interior Colour Brown
  • Body Style Pickup Truck
  • Fuel Type Diesel
  • Drive Type 4-Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 6-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Mileage 293,938 KM

Vehicle Features

Packages

Mechanical

Anti-Lock Brakes
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes
Trailer Hitch

Safety

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Child Seat Anchors
Stability Control
Back-Up Camera
Tire Pressure Monitor
Passenger Air Bag On/Off Switch
Rear Head Air Bag
Rear Parking Aid
Rearview Camera
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor

Exterior

Fog Lights
Tinted Glass
Alloy Wheels
Aluminum Wheels
Tow Hooks
Automatic Headlights
Running Boards/Side Steps

Interior

Security System
Air Conditioning
Cruise Control
Keyless Entry
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Folding Rear Seat
Power Door Locks
Steering Wheel Controls
Trip Computer
Leather Steering Wheel
Heated Steering Wheel
Steering Wheel Audio Controls
GPS Navigation
Adjustable Pedals
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Universal Garage Door Opener
Remote Engine Start
Woodgrain Interior Trim
Lumbar Support
Rear Bench Seat
Auto-Dimming Rearview Mirror

Power Options

Power Mirrors
Power Windows
Power Passenger Seat
Power Seats

Media / Nav / Comm

AM/FM Radio
Premium Sound System
CD Player
Bluetooth
Navigation System
Satellite Radio
Auxiliary Audio Input

Seating

Heated Seats
Leather Seats
Split Rear Seat
Seat Memory
Pass-Through Rear Seat
Power Driver Seat
Driver Adjustable Lumbar
Passenger Adjustable Lumbar
Heated Front Seat(s)
Cooled Front Seat(s)

Comfort

Sunroof / Moonroof

Warranty

Warranty Available

Convenience

Tow Hitch
Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror
Mirror Memory
Power Outlet

Additional Features

Bed Liner
Turbocharged
Integrated Turn Signal Mirrors
Hard Disk Drive Media Storage
Heated Rear Seat(s)
Conventional Spare Tire
Bluetooth Connection

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.

See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

More inventory From Garden Street Auto Sales Ltd.

Used 2012 RAM 2500 Laramie Longhorn for sale in Oshawa, ON
2012 RAM 2500 Laramie Longhorn 293,938 KM $28,999 + tax & lic
Used 2019 Toyota RAV4 TRAIL for sale in Oshawa, ON
2019 Toyota RAV4 TRAIL 196,081 KM $23,999 + tax & lic
Used 2022 Ford Expedition Timberline for sale in Oshawa, ON
2022 Ford Expedition Timberline 163,773 KM $44,999 + tax & lic

Email Garden Street Auto Sales Ltd.

This form is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Garden Street Auto Sales Ltd.

Garden Street Auto Sales Ltd.

239 Bloor St. E., Oshawa, ON L1H 3M3
Member UCDA Member

UCDA dealers adhere to a strict code of ethics.

Call Dealer

905-721-XXXX

(click to show)

905-721-8168

Alternate Numbers
647-808-7929
Quick Links
Directions Website Inventory
$28,999

+ taxes & licensing>

Garden Street Auto Sales Ltd.

905-721-8168

2012 RAM 2500