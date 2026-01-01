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<p>2020 KIA SPORTAGE LX AWD RED - CLEAN, PRACTICAL & READY FOR ALL-SEASON DRIVING!</p><p>VERY CLEAN - SHARP LOOKING SPORTAGE LX WITH A SMOOTH, COMFORTABLE & CONFIDENT DRIVE!</p><p>AWD + FUEL-EFFICIENT GAS ENGINE - PRACTICAL, EASY TO DRIVE & GREAT FOR COMMUTING, FAMILY USE OR YEAR-ROUND CONFIDENCE!</p><p>LX TRIM WELL EQUIPPED WITH PRACTICAL FEATURES INCLUDING BACKUP CAMERA, BLUETOOTH, TOUCHSCREEN DISPLAY, CRUISE CONTROL, POWER WINDOWS, POWER LOCKS & A SPACIOUS INTERIOR!</p><p>COMPACT SUV DESIGN WITH GOOD CARGO SPACE, COMFORTABLE SEATING AND THE PRACTICALITY YOU WANT IN A DAILY DRIVER!</p><p>PERFECT FOR DAILY DRIVING, COMMUTING, FAMILY USE, WINTER DRIVING OR ANYONE LOOKING FOR A CLEAN, PRACTICAL & EASY-TO-DRIVE AWD SUV!</p><p>EASY FINANCING AVAILABLE!</p><p>ADVERTISED PRICE IS OUR FINANCE PRICE.</p><p>DRIVETOWNOTTAWA.COM - COME VISIT US / VENEZ NOUS VISITER!</p><p>TAXES AND LICENSING EXTRA. SEE DRIVETOWNOTTAWA.COM FOR CASH PRICE. FINANCING CHARGES APPLY, INCLUDING BANK FEES, PPSA AND INTEREST. QUEBEC SAFETY FEE APPLICABLE.</p>

2020 Kia Sportage

67,905 KM

Details Description Features

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2020 Kia Sportage

LX AWD

Watch This Vehicle
14438005.823133545?w=640&h=480&q=75&bid=28461

2020 Kia Sportage

LX AWD

Location

DriveTown Ottawa

4871 Bank St S, Ottawa, ON K1X 1G7

613-822-2725

  1. 1784061902770
  2. 1784061903250
  3. 1784061903707
  4. 1784061904218
  5. 1784061904684
  6. 1784061905197
  7. 1784061905669
  8. 1784061906136
  9. 1784061906585
  10. 1784061907047
  11. 1784061907706
  12. 1784061908199
  13. 1784061908673
  14. 1784061909208
  15. 1784061909706
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Certified

This vehicle is Safety Certified.

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Used
67,905KM
Excellent Condition
VIN KNDPMCAC0L7792613

Vehicle Details

  • Exterior Colour Red
  • Interior Colour Black
  • Body Style SUV / Crossover
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Doors 4-door
  • Mileage 67,905 KM

Vehicle Description

2020 KIA SPORTAGE LX AWD RED - CLEAN, PRACTICAL & READY FOR ALL-SEASON DRIVING!

VERY CLEAN - SHARP LOOKING SPORTAGE LX WITH A SMOOTH, COMFORTABLE & CONFIDENT DRIVE!

AWD + FUEL-EFFICIENT GAS ENGINE - PRACTICAL, EASY TO DRIVE & GREAT FOR COMMUTING, FAMILY USE OR YEAR-ROUND CONFIDENCE!

LX TRIM WELL EQUIPPED WITH PRACTICAL FEATURES INCLUDING BACKUP CAMERA, BLUETOOTH, TOUCHSCREEN DISPLAY, CRUISE CONTROL, POWER WINDOWS, POWER LOCKS & A SPACIOUS INTERIOR!

COMPACT SUV DESIGN WITH GOOD CARGO SPACE, COMFORTABLE SEATING AND THE PRACTICALITY YOU WANT IN A DAILY DRIVER!

PERFECT FOR DAILY DRIVING, COMMUTING, FAMILY USE, WINTER DRIVING OR ANYONE LOOKING FOR A CLEAN, PRACTICAL & EASY-TO-DRIVE AWD SUV!

EASY FINANCING AVAILABLE!

ADVERTISED PRICE IS OUR FINANCE PRICE.

DRIVETOWNOTTAWA.COM - COME VISIT US / VENEZ NOUS VISITER!

TAXES AND LICENSING EXTRA. SEE DRIVETOWNOTTAWA.COM FOR CASH PRICE. FINANCING CHARGES APPLY, INCLUDING BANK FEES, PPSA AND INTEREST. QUEBEC SAFETY FEE APPLICABLE.

Vehicle Features

Packages

Mechanical

Anti-Lock Brakes
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes

Safety

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Rear Window Defrost
Brake Assist
Stability Control
Back-Up Camera
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor

Exterior

Fog Lights
Heated Mirrors
Daytime Running Lights
Rear Spoiler
Aluminum Wheels
Automatic Headlights
Privacy Glass

Interior

Security System
Air Conditioning
Cruise Control
Keyless Entry
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Power Door Locks
Trip Computer
Steering Wheel Audio Controls
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Rear Bench Seat

Power Options

Power Mirrors
Power Windows

Media / Nav / Comm

AM/FM Radio
Auxiliary Audio Input

Seating

Cloth Seats
Pass-Through Rear Seat
Heated Front Seat(s)

Convenience

Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror

Powertrain

Transmission w/Dual Shift Mode

Additional Features

Bluetooth Connection

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.

See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

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* Please contact dealer for further details. Test drives may be dependent on distance from the dealership.

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DriveTown Ottawa

DriveTown Ottawa

4871 Bank St S, Ottawa, ON K1X 1G7
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Call Dealer

613-822-XXXX

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613-822-2725

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DriveTown Ottawa

613-822-2725

2020 Kia Sportage