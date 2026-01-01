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<p>CERTIFICATION AVAILABLE FOR $999</p><p> </p><p>*ASKING PRICE INCLUDES:</p><p>-FREE OIL CHANGE</p><p>-FREE RUST PROOFING</p><p>-FREE AIR FILTER AND CABIN FILTER REPLACEMENT</p><p> </p><p>CALL US TODAY FOR MORE DETAILS WERE OPEN 7 DAYS A WEEK TO SERVE YOU BEST!</p><p>416-953-5105</p><p> </p><p>MONDAY: 10AM - 7PM</p><p>TUESDAY: 10AM - 7PM</p><p>WEDNESDAY: 10AM - 7PM</p><p>THURSDAY: 10AM - 7PM</p><p>FRIDAY: 10AM - 7PM</p><p>SATURDAY: 10AM - 6PM</p><p>SUNDAY: 12AM – 6PM</p>

2013 Ford Edge

183,000 KM

Details Description Features

$5,999

+ taxes & licensing
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2013 Ford Edge

SEL/AWD / LOADED / LEATHER /ROOF / NAVI / AC /

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14523160

2013 Ford Edge

SEL/AWD / LOADED / LEATHER /ROOF / NAVI / AC /

Location

Executive Motors

4308 Kingston Rd, Scarborough, ON M1E 2M8

416-953-5105

  1. 1785426742214
  2. 1785426743101
  3. 1785426743627
  4. 1785426744361
  5. 1785426744891
  6. 1785426745510
  7. 1785426745987
  8. 1785426746474
  9. 1785426746961
  10. 1785426747463
  11. 1785426748004
  12. 1785426748494
  13. 1785426748985
  14. 1785426749509
  15. 1785426750034
  16. 1785426750543
  17. 1785426750998
  18. 1785426751541
  19. 1785426752031
  20. 1785426752533
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Advertised Unfit

Vehicle is not drivable, not certified and not e-tested. Certification and e-testing available for $999

$5,999

+ taxes & licensing

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Used
183,000KM
Excellent Condition
VIN 2FMDK4JC1DBE00225

Vehicle Details

  • Exterior Colour White
  • Interior Colour Black
  • Body Style SUV / Crossover
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 6-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Mileage 183,000 KM

Vehicle Description

CERTIFICATION AVAILABLE FOR $999

 

*ASKING PRICE INCLUDES:

-FREE OIL CHANGE

-FREE RUST PROOFING

-FREE AIR FILTER AND CABIN FILTER REPLACEMENT

 

CALL US TODAY FOR MORE DETAILS WERE OPEN 7 DAYS A WEEK TO SERVE YOU BEST!

416-953-5105

 

MONDAY: 10AM - 7PM

TUESDAY: 10AM - 7PM

WEDNESDAY: 10AM - 7PM

THURSDAY: 10AM - 7PM

FRIDAY: 10AM - 7PM

SATURDAY: 10AM - 6PM

SUNDAY: 12AM – 6PM

Vehicle Features

Mechanical

Anti-Lock Brakes
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes

Safety

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Rear Window Defrost
Stability Control
Tire Pressure Monitor
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Rear Parking Aid
Rearview Camera
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor

Exterior

Heated Mirrors
Tinted Glass
Alloy Wheels
Rear Spoiler
Automatic Headlights
Privacy Glass
Temporary spare tire

Power Options

Power Mirrors
Power Windows
Power Seats

Interior

Air Conditioning
Cruise Control
Keyless Entry
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Power Door Locks
Steering Wheel Controls
Leather Steering Wheel
Steering Wheel Audio Controls
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Front Reading Lamps
Rear Reading Lamps
Rear Bench Seat
Auto-Dimming Rearview Mirror

Media / Nav / Comm

AM/FM Radio
CD Player
Satellite Radio
Auxiliary Audio Input

Seating

Leather Seats
Power Driver Seat
Driver Adjustable Lumbar
Heated Front Seat(s)

Warranty

Warranty Available

Comfort

Climate Control

Convenience

Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror
Power Outlet

Powertrain

Transmission w/Dual Shift Mode

Additional Features

Telematics
Bluetooth Connection

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.

See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

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Buy From Home Available

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Local Delivery

* Please contact dealer for further details. Test drives may be dependent on distance from the dealership.

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Executive Motors

Executive Motors

4308 Kingston Rd, Scarborough, ON M1E 2M8

Call Dealer

416-953-XXXX

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416-953-5105

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$5,999

+ taxes & licensing>

Executive Motors

416-953-5105

2013 Ford Edge