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<p>CERTIFICATION AVAILABLE FOR $999</p><p> </p><p>*ASKING PRICE INCLUDES:</p><p>-FREE OIL CHANGE</p><p>-FREE RUST PROOFING</p><p>-FREE AIR FILTER AND CABIN FILTER REPLACEMENT</p><p> </p><p>CALL US TODAY FOR MORE DETAILS WERE OPEN 7 DAYS A WEEK TO SERVE YOU BEST!</p><p>416-953-5105</p><p> </p><p>MONDAY: 10AM - 7PM</p><p>TUESDAY: 10AM - 7PM</p><p>WEDNESDAY: 10AM - 7PM</p><p>THURSDAY: 10AM - 7PM</p><p>FRIDAY: 10AM - 7PM</p><p>SATURDAY: 10AM - 6PM</p><p>SUNDAY: 12AM – 6PM</p>

2016 Mazda CX-5

195,000 KM

Details Description Features

$11,999

+ taxes & licensing
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2016 Mazda CX-5

GS/ ONE OWNER / NO ACCIDENT / REAR CAM / NAVI/ AC/

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14330852

2016 Mazda CX-5

GS/ ONE OWNER / NO ACCIDENT / REAR CAM / NAVI/ AC/

Location

Executive Motors

4308 Kingston Rd, Scarborough, ON M1E 2M8

416-953-5105

  1. 1782310771826
  2. 1782310772312
  3. 1782310772713
  4. 1782310773143
  5. 1782310773605
  6. 1782310774041
  7. 1782310774483
  8. 1782310774932
  9. 1782310775393
  10. 1782310775779
  11. 1782310776220
  12. 1782310776649
  13. 1782310777079
  14. 1782310777556
  15. 1782310777985
  16. 1782310778438
  17. 1782310778862
  18. 1782310779320
  19. 1782310779754
  20. 1782310780183
  21. 1782310780604
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Advertised Unfit

Vehicle is not drivable, not certified and not e-tested. Certification and e-testing available for $999

$11,999

+ taxes & licensing

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Used
195,000KM
Excellent Condition
VIN JM3KE2CY6G0719634

Vehicle Details

  • Exterior Colour Black
  • Interior Colour Black
  • Body Style SUV / Crossover
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Mileage 195,000 KM

Vehicle Description

CERTIFICATION AVAILABLE FOR $999

 

*ASKING PRICE INCLUDES:

-FREE OIL CHANGE

-FREE RUST PROOFING

-FREE AIR FILTER AND CABIN FILTER REPLACEMENT

 

CALL US TODAY FOR MORE DETAILS WERE OPEN 7 DAYS A WEEK TO SERVE YOU BEST!

416-953-5105

 

MONDAY: 10AM - 7PM

TUESDAY: 10AM - 7PM

WEDNESDAY: 10AM - 7PM

THURSDAY: 10AM - 7PM

FRIDAY: 10AM - 7PM

SATURDAY: 10AM - 6PM

SUNDAY: 12AM – 6PM

Vehicle Features

Mechanical

Anti-Lock Brakes
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes
Push Button Start

Safety

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Rear Window Defrost
Brake Assist
Stability Control
Back-Up Camera
Tire Pressure Monitor
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Rearview Camera
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Blind Spot Monitor
Cross-Traffic Alert

Exterior

Fog Lights
Heated Mirrors
Tinted Glass
Alloy Wheels
Daytime Running Lights
Rear Spoiler
Aluminum Wheels
Automatic Headlights
Rain Sensing Wipers
Privacy Glass
Temporary spare tire

Interior

Security System
Air Conditioning
Cruise Control
Keyless Entry
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Power Door Locks
Steering Wheel Controls
Trip Computer
Steering Wheel Audio Controls
GPS Navigation
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Rear Bench Seat
Keyless Start

Power Options

Power Mirrors
Power Windows
Power Seats

Media / Nav / Comm

AM/FM Radio
CD Player
Auxiliary Audio Input
HD Radio

Warranty

Warranty Available

Seating

Cloth Seats
Pass-Through Rear Seat
Power Driver Seat
Driver Adjustable Lumbar
Heated Front Seat(s)

Convenience

Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror

Powertrain

Transmission w/Dual Shift Mode

Additional Features

Integrated Turn Signal Mirrors
Bluetooth Connection
Sun/Moonroof

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.

See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

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* Please contact dealer for further details. Test drives may be dependent on distance from the dealership.

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Executive Motors

Executive Motors

4308 Kingston Rd, Scarborough, ON M1E 2M8

Call Dealer

416-953-XXXX

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416-953-5105

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$11,999

+ taxes & licensing>

Executive Motors

416-953-5105

2016 Mazda CX-5