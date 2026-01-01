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<p>ENJOY 6 MONTHS NO PAYMENT!!<br><br><br><br>FORD INSPECTION AVAILABLE UPON REQUEST!!<br>***CARFAX VERIFIED UPON REQUEST***<br>,<br>WHITE OVER BLACK  LEATHER INT<br><br></p><p>7 PASSENGERS, NAVIGATION, PANORAMIC , COOLED SEATS, HEATED SEATS, REAR, AIR CONDITIONING, CRUISE CTRL, CLIMATE CONTROL, TILT WHEEL, BACKUP CAMERA, BLUETOOTH, TRACTION CONTROL, AND MORE!<br><br><br>PRICE EXCLUDES ALL APPLICABLE TAXES AND LICENSING. ALL VEHICLES, UNLESS OTHERWISE SPECIFIED CAN BE CERTIFIED FOR AN ADDITIONAL COST OF $695. OTHERWISE AS PER REGULATIONS THE VEHICLE IS NOT CERTIFIED NOT DRIVABLE.<br><br><br>**PRICE ADVERTISED ONLINE HAS A $1500 FINANCE PURCHASING CREDIT, CASH PRICE MAY DIFFER. PLEASE CONTACT THE DEALER FOR MORE INFORMATION ON CASH PURCHASE. *DO NOT REFER TO CALCULATE MY PAYMENT TAB FOR CASH PURCHASE. **<br><br><br>***FINANCING AVAILABLE**DEFERRAL OPTION AVAILABLE UP TO 6 MONTHS (NO PAYMENTS FOR 6 MONTHS)**INTEREST NOT INCLUDED IN DEFERRAL & EXTRA SUBJECT TO O.A.C</p>

2019 Ford Explorer

127,168 KM

Details Description Features

$18,880

+ taxes & licensing
Make it Yours

2019 Ford Explorer

Limited 4WD | 7 PASS | NAVI | COOLED SEATS | PANO

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14523973

2019 Ford Explorer

Limited 4WD | 7 PASS | NAVI | COOLED SEATS | PANO

Location

Canadian Fine Motors

1882 Lawrence Ave E, Scarborough, ON M1R 2Y5

647-686-7808

  1. 1785455567062
  2. 1785455567536
  3. 1785455567917
  4. 1785455568338
  5. 1785455568754
  6. 1785455569160
  7. 1785455569565
  8. 1785455570030
  9. 1785455570432
  10. 1785455570829
  11. 1785455571231
  12. 1785455571634
  13. 1785455572038
  14. 1785455572457
  15. 1785455572870
  16. 1785455573264
  17. 1785455573651
Contact Seller

$18,880

+ taxes & licensing

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Get Financing Calculate Payments
Used
127,168KM
Excellent Condition
VIN 1fm5k8f85kga47602

Vehicle Details

  • Exterior Colour White
  • Interior Colour Black
  • Body Style SUV / Crossover
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type 4-Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 6-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 7
  • Mileage 127,168 KM

Vehicle Description

ENJOY 6 MONTHS NO PAYMENT!!



FORD INSPECTION AVAILABLE UPON REQUEST!!
***CARFAX VERIFIED UPON REQUEST***
,
WHITE OVER BLACK  LEATHER INT

7 PASSENGERS, NAVIGATION, PANORAMIC , COOLED SEATS, HEATED SEATS, REAR, AIR CONDITIONING, CRUISE CTRL, CLIMATE CONTROL, TILT WHEEL, BACKUP CAMERA, BLUETOOTH, TRACTION CONTROL, AND MORE!


PRICE EXCLUDES ALL APPLICABLE TAXES AND LICENSING. ALL VEHICLES, UNLESS OTHERWISE SPECIFIED CAN BE CERTIFIED FOR AN ADDITIONAL COST OF $695. OTHERWISE AS PER REGULATIONS THE VEHICLE IS NOT CERTIFIED NOT DRIVABLE.


**PRICE ADVERTISED ONLINE HAS A $1500 FINANCE PURCHASING CREDIT, CASH PRICE MAY DIFFER. PLEASE CONTACT THE DEALER FOR MORE INFORMATION ON CASH PURCHASE. *DO NOT REFER TO CALCULATE MY PAYMENT TAB FOR CASH PURCHASE. **


***FINANCING AVAILABLE**DEFERRAL OPTION AVAILABLE UP TO 6 MONTHS (NO PAYMENTS FOR 6 MONTHS)**INTEREST NOT INCLUDED IN DEFERRAL & EXTRA SUBJECT TO O.A.C

Vehicle Features

Packages

Mechanical

Anti-Lock Brakes
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes

Safety

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Rear Window Defrost
Stability Control
Back-Up Camera
Tire Pressure Monitor
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Rear Parking Aid
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Blind Spot Monitor
Cross-Traffic Alert

Exterior

Fog Lights
Heated Mirrors
Rear Spoiler
Aluminum Wheels
Automatic Headlights
Power Liftgate
Privacy Glass
Temporary spare tire

Interior

Security System
Air Conditioning
Cruise Control
Keyless Entry
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Power Door Locks
Trip Computer
Leather Steering Wheel
Heated Steering Wheel
Steering Wheel Audio Controls
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Remote Trunk Release
Universal Garage Door Opener
Remote Engine Start
Woodgrain Interior Trim
Auto-Dimming Rearview Mirror
Keyless Start
WiFi Hotspot

Power Options

Power Mirrors
Power Windows
Power Passenger Seat

Media / Nav / Comm

AM/FM Radio
Premium Sound System
Navigation System
Satellite Radio
Auxiliary Audio Input
HD Radio

Seating

Leather Seats
Seat Memory
Pass-Through Rear Seat
Power Driver Seat
3rd Row Seat
Driver Adjustable Lumbar
Passenger Adjustable Lumbar
Heated Front Seat(s)
Cooled Front Seat(s)

Comfort

Climate Control

Convenience

Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror
Mirror Memory

Powertrain

Transmission w/Dual Shift Mode

Additional Features

Integrated Turn Signal Mirrors
Telematics
Power Folding Mirrors
Knee Air Bag
Heated Rear Seat(s)
Bluetooth Connection
Hands-Free Liftgate

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.

See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

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Canadian Fine Motors

Canadian Fine Motors

1882 Lawrence Ave E, Scarborough, ON M1R 2Y5
Member UCDA Member

UCDA dealers adhere to a strict code of ethics.

Call Dealer

647-686-XXXX

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647-686-7808

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$18,880

+ taxes & licensing>

Canadian Fine Motors

647-686-7808

2019 Ford Explorer