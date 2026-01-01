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<p>ENJOY 6 MONTHS NO PAYMENT!!<br><br><br><br>RAM INSPECTION AVAILABLE UPON REQUEST!!<br>***CARFAX VERIFIED UPON REQUEST***<br><br><br>BLACK OVER BLACK LEATHER INT,<br><br><br>PANORAMIC SUNROOF, NAVIGATION, HEATED SEATS, REAR, AIR CONDITIONING, CRUISE CTRL, CLIMATE CONTROL, TILT WHEEL, BACKUP CAMERA, BLUETOOTH, TRACTION CONTROL, AND MORE!<br><br><br>PRICE EXCLUDES ALL APPLICABLE TAXES AND LICENSING. ALL VEHICLES, UNLESS OTHERWISE SPECIFIED CAN BE CERTIFIED FOR AN ADDITIONAL COST OF $695. OTHERWISE AS PER REGULATIONS THE VEHICLE IS NOT CERTIFIED NOT DRIVABLE.<br><br><br>**PRICE ADVERTISED ONLINE HAS A $1500 FINANCE PURCHASING CREDIT, CASH PRICE MAY DIFFER. PLEASE CONTACT THE DEALER FOR MORE INFORMATION ON CASH PURCHASE. *DO NOT REFER TO CALCULATE MY PAYMENT TAB FOR CASH PURCHASE. **<br><br><br>***FINANCING AVAILABLE**DEFERRAL OPTION AVAILABLE UP TO 6 MONTHS (NO PAYMENTS FOR 6 MONTHS)**INTEREST NOT INCLUDED IN DEFERRAL & EXTRA SUBJECT TO O.A.C**</p>

2022 RAM 1500

69,889 KM

Details Description Features

$94,888

+ taxes & licensing
Make it Yours

2022 RAM 1500

TRX 6.2L HEMI SUPERCHARGED | NAVI | PANO | CAM

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14283074

2022 RAM 1500

TRX 6.2L HEMI SUPERCHARGED | NAVI | PANO | CAM

Location

Canadian Fine Motors

1882 Lawrence Ave E, Scarborough, ON M1R 2Y5

647-686-7808

  1. 1781627839446
  2. 1781627839947
  3. 1781627840384
  4. 1781627840821
  5. 1781627841261
  6. 1781627841725
  7. 1781627842142
  8. 1781627842562
  9. 1781627842969
  10. 1781627843450
  11. 1781627843856
  12. 1781627844276
  13. 1781627844705
  14. 1781627845155
  15. 1781627845575
  16. 1781627846024
  17. 1781627846440
  18. 1781627846857
  19. 1781627847304
  20. 1781627847712
  21. 1781627848134
  22. 1781627848538
  23. 1781627848953
  24. 1781627849354
  25. 1781627849779
  26. 1781627850204
  27. 1781627850616
  28. 1781627851046
  29. 1781627851463
  30. 1781627851858
  31. 1781627852295
  32. 1781627852704
  33. 1781627853116
  34. 1781627853520
  35. 1781627853934
Contact Seller

$94,888

+ taxes & licensing

Actions
Get Financing Calculate Payments
Used
69,889KM
Excellent Condition
VIN 1c6srfu95nn387843

Vehicle Details

  • Exterior Colour Black
  • Interior Colour Black
  • Body Style Pickup Truck
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type 4-Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 8-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Mileage 69,889 KM

Vehicle Description

ENJOY 6 MONTHS NO PAYMENT!!



RAM INSPECTION AVAILABLE UPON REQUEST!!
***CARFAX VERIFIED UPON REQUEST***


BLACK OVER BLACK LEATHER INT,


PANORAMIC SUNROOF, NAVIGATION, HEATED SEATS, REAR, AIR CONDITIONING, CRUISE CTRL, CLIMATE CONTROL, TILT WHEEL, BACKUP CAMERA, BLUETOOTH, TRACTION CONTROL, AND MORE!


PRICE EXCLUDES ALL APPLICABLE TAXES AND LICENSING. ALL VEHICLES, UNLESS OTHERWISE SPECIFIED CAN BE CERTIFIED FOR AN ADDITIONAL COST OF $695. OTHERWISE AS PER REGULATIONS THE VEHICLE IS NOT CERTIFIED NOT DRIVABLE.


**PRICE ADVERTISED ONLINE HAS A $1500 FINANCE PURCHASING CREDIT, CASH PRICE MAY DIFFER. PLEASE CONTACT THE DEALER FOR MORE INFORMATION ON CASH PURCHASE. *DO NOT REFER TO CALCULATE MY PAYMENT TAB FOR CASH PURCHASE. **


***FINANCING AVAILABLE**DEFERRAL OPTION AVAILABLE UP TO 6 MONTHS (NO PAYMENTS FOR 6 MONTHS)**INTEREST NOT INCLUDED IN DEFERRAL & EXTRA SUBJECT TO O.A.C**

Vehicle Features

Packages

Mechanical

Anti-Lock Brakes
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes

Safety

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Daytime Running Lights
Brake Assist
Stability Control
Back-Up Camera
Tire Pressure Monitor
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor

Exterior

Fog Lights
Aluminum Wheels
Tow Hooks
Automatic Headlights
Privacy Glass

Interior

Security System
Air Conditioning
Cruise Control
Keyless Entry
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Power Door Locks
Trip Computer
Leather Steering Wheel
Steering Wheel Audio Controls
Passenger Vanity Mirror
Remote Engine Start
Rear Bench Seat
Auto-Dimming Rearview Mirror
Keyless Start
WiFi Hotspot

Power Options

Power Mirrors
Power Windows

Media / Nav / Comm

AM/FM Radio
Premium Sound System
Navigation System
Satellite Radio
Auxiliary Audio Input
HD Radio

Powertrain

Supercharged
Transmission w/Dual Shift Mode
Locking/Limited Slip Differential

Comfort

Climate Control

Convenience

Tow Hitch
Variable Speed Intermittent Wipers
Passenger Illuminated Visor Mirror

Seating

Pass-Through Rear Seat
Power Driver Seat
Driver Adjustable Lumbar
Passenger Adjustable Lumbar
Heated Front Seat(s)

Additional Features

Integrated Turn Signal Mirrors
Power Folding Mirrors
Active suspension
Conventional Spare Tire
Bluetooth Connection

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.

See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

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Canadian Fine Motors

Canadian Fine Motors

1882 Lawrence Ave E, Scarborough, ON M1R 2Y5
Member UCDA Member

UCDA dealers adhere to a strict code of ethics.

Call Dealer

647-686-XXXX

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647-686-7808

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$94,888

+ taxes & licensing>

Canadian Fine Motors

647-686-7808

2022 RAM 1500