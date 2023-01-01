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2020 Ford F-150

66,205 KM

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St. Thomas Ford Lincoln Sales Limited

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XLT

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St. Thomas Ford Lincoln Sales Limited

1012 Talbot St, St Thomas, ON N5P 1G3

519-631-5080

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Used
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  • Listing ID: 9502333
  • Stock #: 2549A
  • VIN: 1FTEW1EP3LKE53182

Vehicle Details

  • Exterior Colour Black
  • Interior Colour Black
  • Body Style Pickup Truck
  • Drive Type 4-Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 6-cylinder
  • Stock # 2549A
  • Mileage 66,205 KM

Vehicle Description

RECENT ARRIVAL!

4WD, 10-WAY POWER DRIVER & PASSENGER SEATS, 110V/400W OUTLET, 4.2 LCD PRODUCTIVITY SCREEN IN INSTRUMENT CLUSTER, 4-WHEEL DISC BRAKES, 6 MAGNETIC RUNNING BOARDS, 7 SPEAKERS, ABS BRAKES, AIR CONDITIONING, APPLINK/APPLE CARPLAY AND ANDROID AUTO, AUTO HIGH-BEAM HEADLIGHTS, BLOCK HEATER, BODY-COLOUR DOOR & TAILGATE HANDLES, BODY-COLOUR FRONT & REAR BUMPERS, BOX SIDE DECAL, BOXLINK CARGO MANAGEMENT SYSTEM, BRAKE ASSIST, CLOTH 40/20/40 FRONT SEAT, COMPASS, DELAY-OFF HEADLIGHTS, DRIVER DOOR BIN, DRIVER VANITY MIRROR, DUAL FRONT IMPACT AIRBAGS, DUAL FRONT SIDE IMPACT AIRBAGS, ELECTRONIC STABILITY CONTROL, EMERGENCY COMMUNICATION SYSTEM: SYNC 3 911 ASSIST, EQUIPMENT GROUP 302A LUXURY, EXTERIOR PARKING CAMERA REAR: WITH DYNAMIC HITCH ASSIST, FRONT ANTI-ROLL BAR, FRONT FOG LIGHTS, FRONT READING LIGHTS, FRONT WHEEL INDEPENDENT SUSPENSION, FULLY AUTOMATIC HEADLIGHTS, HEATED FRONT SEATS, ILLUMINATED ENTRY, LEATHER-WRAPPED STEERING WHEEL, LED BOX LIGHTING, LOW TIRE PRESSURE WARNING, MAGNETIC HIGH-GLOSS 2-BAR STYLE GRILLE, MANUAL FOLDING POWER GLASS SIDEVIEW HEATED MIRRORS, OCCUPANT SENSING AIRBAG, OUTSIDE TEMPERATURE DISPLAY, OVERHEAD AIRBAG, PANIC ALARM, PASSENGER DOOR BIN, PASSENGER VANITY MIRROR, POWER DOOR MIRRORS, POWER STEERING, POWER WINDOWS, POWER-ADJUSTABLE PEDALS, POWER-SLIDING REAR WINDOW, PRO TRAILER BACKUP ASSIST, RADIO: AM/FM SIRIUSXM SATELLITE, REAR READING LIGHTS, REAR STEP BUMPER, REAR UNDER-SEAT STORAGE, REMOTE KEYLESS ENTRY, REMOTE START SYSTEM, REVERSE SENSING SYSTEM, SECURITY SYSTEM, SPEED CONTROL, SPEED-SENSING STEERING, SPLIT FOLDING REAR SEAT, STEERING WHEEL MOUNTED AUDIO CONTROLS, SYNC 3, TACHOMETER, TELESCOPING STEERING WHEEL, TILT STEERING WHEEL, TRACTION CONTROL, TRAILER TOW PACKAGE, UPGRADED FRONT STABILIZER BAR, VARIABLY INTERMITTENT WIPERS, VOICE-ACTIVATED NAVIGATION, VOLTMETER, WHEELS: 20 6-SPOKE DARK ALLOY PAINTED, XLT SPORT APPEARANCE PACKAGE.

XLT 4WD 10-SPEED AUTOMATIC 2.7L V6 ECOBOOST
AGATE BLACK METALLIC


REVIEWS:
* MANY OWNERS SAY THE F-150S WIDE SELECTION OF HANDY AND HIGH-TECH FEATURES PLAYS A MAJOR ROLE IN ITS APPEAL, WITH THE ADVANCED PARKING AND TRAILER MANEUVERING SYSTEMS BEING COMMON FAVOURITES. A COMMANDING DRIVING POSITION, VERY SPACIOUS CABIN, AND RELATIVELY EASY-TO-USE CONTROL LAYOUTS ROUND OUT THE PACKAGE. PERFORMANCE TYPICALLY RATES HIGHLY AS WELL, ESPECIALLY FROM THE ECOBOOST ENGINES. SOURCE: AUTOTRADER.CA

Vehicle Features

Traction Control
ABS Brakes
4 Wheel disk brakes
Power Windows
Air Conditioning
Tachometer
Compass
Power Steering
4x4
10 Speed Automatic

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