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416-766-2277
2005 Honda Odyssey
EX-L **8 PASS-LEATHER-ROOF-NO ACCIDENTS-CERTIFIED**
Location
Coliseum Auto Sales on Weston
301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1
416-766-2277
$8,990
+ taxes & licensing
- Listing ID: 9449379
- Stock #: W22-502
- VIN: 5FNRL38695B507660
Vehicle Details
- Exterior Colour Dark Blue
- Interior Colour Grey
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type Front Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 6-cylinder
- Stock # W22-502
- Mileage 177,000 KM
Vehicle Description
CERTIFICATION INCLUDED!! NO ACCIDENTS!! CARFAX VERIFIED!! 3.5L V6 ENGINE!! TOP OF THE LINE **EX-L** RARE 8 PASSENGER SEATING!! FULLY LOADED!! LEATHER!! POWER SUNROOF!! HEATED SEATS!! ALLOYS!! KEYLESS ENTRY! TINTED WINDOWS!! REAR CLIMATE CONTROL AND MORE!! READY FOR YOUR FAMILY TO ENJOY!! NICE, CLEAN & READY TO GO!
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COLISEUM AUTO SALES ON WESTON
301 WESTON ROAD
TORONTO, ON M6N 3P1
4 1 6 - 7 6 6 - 2 2 7 7
Vehicle Features
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