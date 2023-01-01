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2005 Honda Odyssey

177,000 KM

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$8,990

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Coliseum Auto Sales on Weston

416-766-2277

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2005 Honda Odyssey

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EX-L **8 PASS-LEATHER-ROOF-NO ACCIDENTS-CERTIFIED**

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2005 Honda Odyssey

EX-L **8 PASS-LEATHER-ROOF-NO ACCIDENTS-CERTIFIED**

Location

Coliseum Auto Sales on Weston

301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1

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  • Listing ID: 9449379
  • Stock #: W22-502
  • VIN: 5FNRL38695B507660

Vehicle Details

  • Exterior Colour Dark Blue
  • Interior Colour Grey
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 6-cylinder
  • Stock # W22-502
  • Mileage 177,000 KM

Vehicle Description

CERTIFICATION INCLUDED!! NO ACCIDENTS!! CARFAX VERIFIED!! 3.5L V6 ENGINE!! TOP OF THE LINE **EX-L** RARE 8 PASSENGER SEATING!! FULLY LOADED!! LEATHER!! POWER SUNROOF!! HEATED SEATS!! ALLOYS!! KEYLESS ENTRY! TINTED WINDOWS!! REAR CLIMATE CONTROL AND MORE!! READY FOR YOUR FAMILY TO ENJOY!! NICE, CLEAN & READY TO GO!

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COLISEUM AUTO SALES ON WESTON
301 WESTON ROAD
TORONTO, ON M6N 3P1
4 1 6 - 7 6 6 - 2 2 7 7

Vehicle Features

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Stability Control
ABS
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Front Side Air Bag
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Security System
Cruise Control
Bucket Seats
Power Door Locks
Immobilizer
Front Reading Lamps
Universal Garage Door Opener
Rear Reading Lamps
Power Windows
Power Third Passenger Door
Power Fourth Passenger Door
Power Mirror(s)
Keyless Entry
Intermittent Wipers
Tow Hitch
Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Third Passenger Door
Fourth Passenger Door
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes
Leather Seats
Pass-Through Rear Seat
Power Driver Seat
3rd Row Seat
Rear Bucket Seats
Driver Adjustable Lumbar
Heated Front Seat(s)
CD Player
AM/FM Stereo
CD Changer
Steering Wheel Audio Controls
Aluminum Wheels
Automatic Headlights
Privacy Glass
Rear Defrost
Climate Control
Rear A/C
A/C
Adjustable Steering Wheel
Multi-Zone A/C
Sun/Moonroof
Generic Sun/Moonroof

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