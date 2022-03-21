$12,900+ tax & licensing
+ taxes & licensing
416-766-2277
2013 Buick Encore
BLUETOOTH-CERTIFIED-ONLY 83000KM
Location
Coliseum Auto Sales on Weston
301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1
416-766-2277
$12,900
+ taxes & licensing
- Listing ID: 8867084
- Stock #: W22-214
- VIN: KL4CJASBXDB062668
Vehicle Details
- Exterior Colour Black
- Interior Colour Black
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type Front Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 4-cylinder
- Stock # W22-214
- Mileage 83,000 KM
Vehicle Description
{ CERTIFIED PRE-OWNED } **THIS VEHICLE COMES FULLY CERTIFIED WITH A SAFETY CERTIFICATE & SERVICED AT NO EXTRA COST**
THIS IS ONE SLEEK AND SPORTY BUICK ENCORE! ONLY 83,000KM
WELL EQUIPPED FINISHED IN BRILLIANT BLACK! LOADED WITH TONS OF CONVENIENCE FEATURES! 1.4L I-4CYL GAS SAVER! AUTOMATIC! BLUETOOTH HANDS FREE PHONE! CRUISE CONTROL! SPORT WHEELS AND SO MUCH MORE! NICE, CLEAN & READY TO GO!
VEHICLE HAS A REBUILT TITLE DUE TO A PREVIOUS ACCIDENT WHICH HAS SINCE BEEN FIXED AND CERTIFIED! PLEASE SEE CARFAX LINK BELOW.
https://vhr.carfax.ca/?id=urBklLiu1gmNpq5aOHVzDeavB11HXd78
FINANCING IS NOT AVAILABLE DUE TO THE REBUILT TITLE.
THIS VEHICLE COMES FULLY CERTIFIED WITH A SAFETY CERTIFICATE AT NO EXTRA COST! . WE GUARANTEE ALL VEHICLES! WE WELCOME YOUR MECHANICS APPROVAL PRIOR TO PURCHASE ON ALL OUR VEHICLES! EXTENDED WARRANTIES AVAILABLE ON ALL VEHICLES!
COLISEUM AUTO SALES PROUDLY SERVING THE CUSTOMERS FOR OVER 21 YEARS! NOW WITH 2 LOCATIONS TO SERVE YOU BETTER. COME IN FOR A TEST DRIVE TODAY!
FOR ALL FAMILY LUXURY VEHICLES..SUV'S..AND SEDAN'S PLEASE VISIT....
COLISEUM AUTO SALES ON WESTON
301 WESTON ROAD
TORONTO, ON M6N 3P1
4 1 6 - 7 6 6 - 2 2 7 7
Vehicle Features
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