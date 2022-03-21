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2013 Buick Encore

83,000 KM

Details Description Features

$12,900

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Coliseum Auto Sales on Weston

416-766-2277

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2013 Buick Encore

2013 Buick Encore

BLUETOOTH-CERTIFIED-ONLY 83000KM

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2013 Buick Encore

BLUETOOTH-CERTIFIED-ONLY 83000KM

Location

Coliseum Auto Sales on Weston

301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1

416-766-2277

  1. 8867084
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  • Listing ID: 8867084
  • Stock #: W22-214
  • VIN: KL4CJASBXDB062668

Vehicle Details

  • Exterior Colour Black
  • Interior Colour Black
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Stock # W22-214
  • Mileage 83,000 KM

Vehicle Description

{ CERTIFIED PRE-OWNED } **THIS VEHICLE COMES FULLY CERTIFIED WITH A SAFETY CERTIFICATE & SERVICED AT NO EXTRA COST**

THIS IS ONE SLEEK AND SPORTY BUICK ENCORE! ONLY 83,000KM

WELL EQUIPPED FINISHED IN BRILLIANT BLACK! LOADED WITH TONS OF CONVENIENCE FEATURES! 1.4L I-4CYL GAS SAVER! AUTOMATIC! BLUETOOTH HANDS FREE PHONE! CRUISE CONTROL! SPORT WHEELS AND SO MUCH MORE! NICE, CLEAN & READY TO GO!

VEHICLE HAS A REBUILT TITLE DUE TO A PREVIOUS ACCIDENT WHICH HAS SINCE BEEN FIXED AND CERTIFIED! PLEASE SEE CARFAX LINK BELOW.

https://vhr.carfax.ca/?id=urBklLiu1gmNpq5aOHVzDeavB11HXd78

FINANCING IS NOT AVAILABLE DUE TO THE REBUILT TITLE.

THIS VEHICLE COMES FULLY CERTIFIED WITH A SAFETY CERTIFICATE AT NO EXTRA COST! . WE GUARANTEE ALL VEHICLES! WE WELCOME YOUR MECHANICS APPROVAL PRIOR TO PURCHASE ON ALL OUR VEHICLES! EXTENDED WARRANTIES AVAILABLE ON ALL VEHICLES!

COLISEUM AUTO SALES PROUDLY SERVING THE CUSTOMERS FOR OVER 21 YEARS! NOW WITH 2 LOCATIONS TO SERVE YOU BETTER. COME IN FOR A TEST DRIVE TODAY!
FOR ALL FAMILY LUXURY VEHICLES..SUV'S..AND SEDAN'S PLEASE VISIT....

COLISEUM AUTO SALES ON WESTON
301 WESTON ROAD
TORONTO, ON M6N 3P1
4 1 6 - 7 6 6 - 2 2 7 7

Vehicle Features

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Daytime Running Lights
Stability Control
ABS
Back-Up Camera
Tire Pressure Monitor
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Front Side Air Bag
Front Head Air Bag
Rear Side Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Security System
Cruise Control
Power Door Locks
Immobilizer
Leather Steering Wheel
Floor mats
Cargo shade
Smart Device Integration
Power Windows
Power Mirror(s)
Keyless Entry
Intermittent Wipers
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes
Luggage Rack
Aluminum Wheels
Automatic Headlights
Privacy Glass
Temporary spare tire
CD Player
AM/FM Stereo
MP3 Player
Satellite Radio
Steering Wheel Audio Controls
Auxiliary Audio Input
Rear Defrost
Split Bench Seat
Pass-Through Rear Seat
Power Driver Seat
Driver Adjustable Lumbar
A/C
Adjustable Steering Wheel
Telematics
Navigation from Telematics
Knee Air Bag
Bluetooth Connection
Requires Subscription

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416-766-XXXX

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