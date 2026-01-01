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<p>1 OWNER VAN!!  CANADA VALUE PACKAGE!! **ONLY 76,000KM ALL ORIGINAL** 7 PASSENGER! FULL POWER OPTIONS!! ICE COLD AIR!! REAR STOW N GO SEATING!! ALLOY WHEELS!! TOW PACKAGE! <span id=jodit-selection_marker_1785291452186_5304342366643711 style=line-height: 0; display: none; data-jodit-selection_marker=start></span>CARFAX VERIFIED AND SO MUCH MORE!!  Whether youre hauling the family, travelling long distances, or simply looking for a dependable daily driver with tons of flexibility, this van is up to the task. Dont miss out on this clean, spacious, and affordable vancontact us today to arrange a test drive or get more details! { CERTIFIED PRE-OWNED } **THIS VEHICLE COMES FULLY CERTIFIED WITH A SAFETY CERTIFICATE & SERVICED AT NO EXTRA COST** **$0 DOWN...PRIME RATE FINANCING APPROVALS**o.a.c. WE CAN FINANCE INTERNATIONAL STUDENTS, NEW IMMIGRANTS, WORK PERMITS, #9 SIN, AND PR RESIDENTS! #BEST DEAL IN TOWN! WHY PAY MORE ANYWHERE ELSE? TAKE ADVANTAGE OF OUR VOLUME BASED PRICING TO ENSURE YOU ARE GETTING **THE BEST DEAL IN TOWN**! THIS VEHICLE COMES FULLY CERTIFIED WITH A SAFETY CERTIFICATE AT NO EXTRA COST! FINANCING & EXTENDED WARRANTIES AVAILABLE ON ALL VEHICLES! WE GUARANTEE ALL VEHICLES & WELCOME FRANCHISE DEALER INSPECTIONS BEFORE PURCHASE, GIVING YOU TOTAL PEACE OF MIND! COLISEUM AUTO SALES PROUDLY SERVING THE CUSTOMERS FOR OVER 26 YEARS! NOW WITH 2 LOCATIONS TO SERVE YOU BETTER. COME IN FOR A TEST DRIVE TODAY! FOR ALL FAMILY LUXURY VEHICLES..SUVS..AND SEDANS PLEASE VISIT.... COLISEUM AUTO SALES ON WESTON 301 WESTON ROAD TORONTO, ON M6N 3P1 4 1 6 - 7 6 6 - 2 2 7 7</p>

2016 Dodge Grand Caravan

76,000 KM

Details Description Features

$13,900

+ taxes & licensing
Make it Yours

2016 Dodge Grand Caravan

7 PASSENGER-ONLY 76,000KM-1 OWNER-CERTIFIED!!

Watch This Vehicle
14517727

2016 Dodge Grand Caravan

7 PASSENGER-ONLY 76,000KM-1 OWNER-CERTIFIED!!

Location

Coliseum Auto Sales on Weston

301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1

416-766-2277

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  6. 14517727
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$13,900

+ taxes & licensing

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Used
76,000KM
VIN 2C4RDGBG9GR313644

Vehicle Details

  • Exterior Colour Black
  • Interior Colour Black
  • Body Style Minivan / Van
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 6-cylinder
  • Doors 4-door
  • Mileage 76,000 KM

Vehicle Description

1 OWNER VAN!!  CANADA VALUE PACKAGE!! **ONLY 76,000KM ALL ORIGINAL** 7 PASSENGER! FULL POWER OPTIONS!! ICE COLD AIR!! REAR STOW N GO SEATING!! ALLOY WHEELS!! TOW PACKAGE! CARFAX VERIFIED AND SO MUCH MORE!!  Whether you're hauling the family, travelling long distances, or simply looking for a dependable daily driver with tons of flexibility, this van is up to the task. Dont miss out on this clean, spacious, and affordable vancontact us today to arrange a test drive or get more details! { CERTIFIED PRE-OWNED } **THIS VEHICLE COMES FULLY CERTIFIED WITH A SAFETY CERTIFICATE & SERVICED AT NO EXTRA COST** **$0 DOWN...PRIME RATE FINANCING APPROVALS**o.a.c. WE CAN FINANCE INTERNATIONAL STUDENTS, NEW IMMIGRANTS, WORK PERMITS, #9 SIN, AND PR RESIDENTS! #BEST DEAL IN TOWN! WHY PAY MORE ANYWHERE ELSE? TAKE ADVANTAGE OF OUR VOLUME BASED PRICING TO ENSURE YOU ARE GETTING **THE BEST DEAL IN TOWN**! THIS VEHICLE COMES FULLY CERTIFIED WITH A SAFETY CERTIFICATE AT NO EXTRA COST! FINANCING & EXTENDED WARRANTIES AVAILABLE ON ALL VEHICLES! WE GUARANTEE ALL VEHICLES & WELCOME FRANCHISE DEALER INSPECTIONS BEFORE PURCHASE, GIVING YOU TOTAL PEACE OF MIND! COLISEUM AUTO SALES PROUDLY SERVING THE CUSTOMERS FOR OVER 26 YEARS! NOW WITH 2 LOCATIONS TO SERVE YOU BETTER. COME IN FOR A TEST DRIVE TODAY! FOR ALL FAMILY LUXURY VEHICLES..SUV'S..AND SEDAN'S PLEASE VISIT.... COLISEUM AUTO SALES ON WESTON 301 WESTON ROAD TORONTO, ON M6N 3P1 4 1 6 - 7 6 6 - 2 2 7 7

Vehicle Features

Mechanical

Block Heater
TOURING SUSPENSION
Engine Oil Cooler
160 Amp Alternator
Front-wheel drive
Torsion beam rear suspension w/coil springs
Gas-pressurized shock absorbers
Front Anti-Roll Bar
Single stainless steel exhaust
3.16 Axle Ratio
Engine: 3.6L Pentastar VVT V6
Transmission w/Driver Selectable Mode
Strut Front Suspension w/Coil Springs
730CCA Maintenance-Free Battery w/Run Down Protection
Hydraulic Power-Assist Steering
6049# Gvwr
75 L Fuel Tank
Towing Equipment -inc: Trailer Sway Control

Safety

Driver Knee Airbag
Rear child safety locks
Low Tire Pressure Warning
Side impact beams
Airbag Occupancy Sensor
Dual Stage Driver And Passenger Front Airbags
Dual Stage Driver And Passenger Seat-Mounted Side Airbags
Outboard Front Lap And Shoulder Safety Belts -inc: Height Adjusters and Pretensioners

Media / Nav / Comm

4 Speakers
Fixed antenna
Audio Jack Input for Mobile Devices
Radio: 130 AM/FM/CD

Exterior

Variable Intermittent Wipers
Chrome Grille
Black door handles
Front license plate bracket
Perimeter/approach lights
Black bodyside mouldings
Lip Spoiler
Light tinted glass
Tire mobility kit
LED brakelights
Tires: P225/65R17 BSW Touring
Sliding Rear Doors
Body-Coloured Front Bumper
Liftgate Rear Cargo Access
Black Side Windows Trim and Black Front Windshield Trim
Black Power Heated Side Mirrors w/Manual Folding
Galvanized Steel/Aluminum Panels
Body-Coloured Rear Step Bumper
Reflector Halogen Daytime Running Headlamps w/Delay-Off

Interior

Locking glove box
Driver foot rest
Front map lights
Full Cloth Headliner
Cruise control w/steering wheel controls
Outside temp gauge
Steering wheel-mounted audio controls
Front Cupholder
Air filtration
Day-Night Rearview Mirror
Carpet Floor Trim
Driver And Passenger Door Bins
Fade-to-off interior lighting
Rear cupholder
Mini overhead console w/storage
Manual tilt/telescoping steering column
Driver and passenger visor vanity mirrors
Cargo Space Lights
Delayed Accessory Power
Valet Function
2 Seatback Storage Pockets
3 12V DC Power Outlets
4-Way Passenger Seat -inc: Manual Recline and Fore/Aft Movement
HVAC -inc: Underseat Ducts and Headliner/Pillar Ducts
Instrument Panel Bin
Full Carpet Floor Covering
Manual Anti-Whiplash w/Tilt Front Head Restraints and Manual Adjustable Rear Head Restraints
Vinyl Door Trim Insert
4-Way Driver Seat -inc: Manual Recline and Fore/Aft Movement
Fixed Rear Windows and Fixed 3rd Row Windows
Driver And Front Passenger Armrests and Rear Seat Mounted Armrest Outboard Only
Removable Full Folding Bench Front Facing Manual Reclining Fold Forward Seatback Cloth Rear Seat w/Manual Fore/Aft
Urethane Gear Shifter Material
Analog Appearance
Cargo Features -inc: Tire Mobility Kit
Sentry Key Immobilizer

Additional Features

Covered Dashboard Storage
Heated Wiper Park and Defroster
Interior Trim -inc: Simulated Wood Instrument Panel Insert
Interior Concealed Storage
2nd And 3rd Row Airbags
Curtain 1st
4-Wheel Disc Brakes w/4-Wheel ABS
AUTOSTICK Sequential Shift Control and Oil Cooler
Conversation Mirror and 3 12V DC Power Outlets
Manual Fold Into Floor and 3 Fixed Head Restraints
Manual Recline
Simulated Wood Door Panel Insert and Chrome Interior Accents
Front Vented Discs
Brake Assist and Hill Hold Control
Fixed 60-40 Split-Bench Cloth 3rd Row Seat Front
Fixed Rear Window w/Wiper

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.

See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

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Coliseum Auto Sales on Weston

Coliseum Auto Sales on Weston

301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1
Member UCDA Member

UCDA dealers adhere to a strict code of ethics.

Call Dealer

416-766-XXXX

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416-766-2277

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$13,900

+ taxes & licensing>

Coliseum Auto Sales on Weston

416-766-2277

2016 Dodge Grand Caravan