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855 Alness St, Unit 17, Toronto, ON M3J 2X3
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This vehicle is Safety Certified and E-Tested.
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2016 TOYOTA COROLLA LE - YES,.............ONLY 33,210 KMS!! NOT A MISPRINT!!!
1 SENIOR FEMALE OWNER-NON SMOKER!!!
SAFETY CERTIFICATION AND NATION-WIDE WARRANTY INCLUDED!
AUTOMATIC TRANSMISSION, ECONOMICAL 4 CYLINDER ENGINE (1.8 LITRE), HEATED CLOTH SEATS, BACK UP CAMERA, KEYLESS ENTRY, CRUISE CONTROL, SPLIT FOLDING REAR SEATS, PS, PW, PM, PB, ABS,....TOO MANY OPTIONS TO LIST!!!
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THE FOLLOWING FEATURES, LISTED BELOW, ARE ALL INCLUDED IN THE SELLING PRICE:
*****SAFETY CERTIFICATION!!!
*****NATION-WIDE WARRANTY WARRANTY VALID ON PARTS AND LABOUR, IN CANADA AND THE USA.
*****VEHICLE HISTORY REPORT
*****EXTENSIVE 100 POINT INSPECTION INCLUDING OIL AND FILTER CHANGE, TOP UP OF ALL FLUIDS, AND FULL VEHICLE INSPECTION****JUST COMPLETED!!!
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ONLY HST, LICENCE FEE AND OMVIC FEE ($10.00) ARE EXTRA.
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RICHSTONE FINE CARS INC.
855 ALNESS STREET, UNIT 17
TORONTO, ONTARIO
M3J 2X3
WE ARE AN OMVIC CERTIFIED DEALER AND PROUD MEMBER OF THE UCDA.
SERVING TORONTO/GTA AND CANADA-WIDE CUSTOMER SINCE 2000!!
WE CAN ASSIST OUT OF PROVINCE PURCHASERS, AS WELL.
Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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855 Alness St, Unit 17, Toronto, ON M3J 2X3