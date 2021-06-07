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2016 Toyota Corolla

0 KM

Details Description Features

$14,350

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$14,350

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Richstone Fine Cars Inc

416-274-2886

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2016 Toyota Corolla

2016 Toyota Corolla

LE-1 LOCAL SENIOR OWNER! YES,...33,210 KMS!!

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2016 Toyota Corolla

LE-1 LOCAL SENIOR OWNER! YES,...33,210 KMS!!

Location

Richstone Fine Cars Inc

855 Alness St, Unit 17, Toronto, ON M3J 2X3

416-274-2886

  1. 1624817073
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  16. 1624817450
  17. 1624817449
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Certified + E-Tested

This vehicle is Safety Certified and E-Tested.

$14,350

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Used
Excellent Condition
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  • Get Insurance Quotes
  • Listing ID: 7264217

Vehicle Details

  • Exterior Colour Gray
  • Interior Colour Grey - Light
  • Body Style Sedan
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Mileage 0 KM

Vehicle Description

*****LOOKS AND DRIVES LIKE A NEW CAR*****

2016 TOYOTA COROLLA LE - YES,.............ONLY 33,210 KMS!! NOT A MISPRINT!!!

1 SENIOR FEMALE OWNER-NON SMOKER!!!

SAFETY CERTIFICATION AND NATION-WIDE WARRANTY INCLUDED!

AUTOMATIC TRANSMISSION, ECONOMICAL 4 CYLINDER ENGINE (1.8 LITRE), HEATED CLOTH SEATS, BACK UP CAMERA, KEYLESS ENTRY, CRUISE CONTROL, SPLIT FOLDING REAR SEATS, PS, PW, PM, PB, ABS,....TOO MANY OPTIONS TO LIST!!!

FREE CARFAX VEHICLE HISTORY REPORT INCLUDED - PLEASE CLICK ON ATTACHED LINK BELOW!

https://vhr.carfax.ca/?id=M2E+/HO+4H1NhbMfkTsqy58taCgGmwhM

THE FOLLOWING FEATURES, LISTED BELOW, ARE ALL INCLUDED IN THE SELLING PRICE:

*****SAFETY CERTIFICATION!!!

*****NATION-WIDE WARRANTY WARRANTY VALID ON PARTS AND LABOUR, IN CANADA AND THE USA.

*****VEHICLE HISTORY REPORT

*****EXTENSIVE 100 POINT INSPECTION INCLUDING OIL AND FILTER CHANGE, TOP UP OF ALL FLUIDS, AND FULL VEHICLE INSPECTION****JUST COMPLETED!!!

*****ALL ORIGINAL MANUALS, BOOKS AND KEYS/REMOTES INCLUDED IN SELLING PRICE

 

ONLY HST, LICENCE FEE AND OMVIC FEE ($10.00) ARE EXTRA.

NO OTHER (HIDDEN) FEES EVER!

PLEASE CALL 416-274-AUTO (2886) TO SCHEDULE AN APPOINTMENT AND TO ENSURE THAT THE VEHICLE YOU'RE INTERESTED IN IS STILL AVAILABLE. 

 

RICHSTONE FINE CARS INC.

855 ALNESS STREET, UNIT 17

TORONTO, ONTARIO

M3J 2X3

 

WE ARE AN OMVIC CERTIFIED DEALER AND PROUD MEMBER OF THE UCDA.

SERVING TORONTO/GTA AND CANADA-WIDE CUSTOMER SINCE 2000!!

WE CAN ASSIST OUT OF PROVINCE PURCHASERS, AS WELL.

Vehicle Features

LE-ONLY 33210 KMS!!!
Anti-Lock Brakes
Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Child Seat Anchors
Brake Assist
Stability Control
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Anti-Theft System
Rearview Camera
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Power Mirrors
Power Windows
Power Steering
Power Door Locks
Power Trunk
Air Conditioning
Tilt Steering Wheel
Cruise Control
Steering Wheel Controls
Automatic Headlights
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Remote Trunk Release
Temporary spare tire
AM/FM Radio
Premium Sound System
CD Player
Trip Computer
MP3 Player
Bluetooth
Steering Wheel Audio Controls
Auxiliary Audio Input
Bucket Seats
Folding Rear Seat
Heated Seats
Split Rear Seat
Pass-Through Rear Seat
Rear Bench Seat
Daytime Running Lights
Warranty Included
Engine Immobilizer
Knee Air Bag
Bluetooth Connection
1 LOCAL SENIOR OWNER!
YES,....ONLY 33,210 KMS!!!

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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855 Alness St, Unit 17, Toronto, ON M3J 2X3

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416-274-XXXX

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