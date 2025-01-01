$23,590+ taxes & licensing
2018 Audi Q7
Technik S-Line
2018 Audi Q7
Technik S-Line
Location
AutoSmart GTA
831 Kipling Avenue, Toronto, ON M8Z 5G8
647-869-1015
$23,590
+ taxes & licensing
Vehicle Details
- Exterior Colour Gray
- Interior Colour Gray
- Body Style SUV / Crossover
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type All Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Doors 4-door
- Passengers 7
- Mileage 169,125 KM
Vehicle Description
!!!!! PLEASE CALL OR TEXT BEFORE COMING AT 647-869-1015!!!
2018 AUDI Q7 S-LINE TFSI QUATTRO TECHNIK, 3.0L V6 SUPERCHARGED ENGINE & 8 SPEED AUTOMATIC TRANSMISSION WITH MANUAL MODE, AWD, 333 HORSE POWER, NO REPORTED ACCIDENTS, TWO PREVIOUS OWNERS, LOCAL ONTARIO VEHICLE, (BSM) BLIND SPOT MONITORING, (ACC) ADAPTIVE CRUISE CONTROL, NAVIGATION, FRONT, REAR & BIRD-EYE-VIEW CAMERAS, FRONT & REAR SENSORS, PANORAMIC ROOF, BLUETOOTH, 5 MODE DRIVE SELECT (OFFROAD, COMFORT, AUTO, DYNAMIC, INDIVIDUAL), PADDLE SHIFTERS, AUTO START/STOP ENGINE, LEATHER SEATS, DRIVER & PASSENGER POWER, HEATED & COOLED SEATS, DRIVER MEMORY SEAT, MIDDLE-ROW HEATED SEATS, THIRD-ROW POWER FOLDING SEATS, POWER TILT & HEATED STEERING, DUAL & REAR CLIMATE CONTROL, KEYLESS & PASSIVE ENTRY, PUSH BUTTON START, POWER WINDOWS, LOCKS & HEATED FOLDING SIDE MIRRORS, POWER LIFT-GATE, BOSE SOUND SYSTEM, CD PLAYER, APPLE CARPLAY, AUDI SMART PHONE INTERFACE, 2-USB/AUX OUTLETS, 2 KEY-FOBS, 20" ALLOYS, TOW HITCH & RECIEVER WITH UPTO 4,400 POUNDS OF TOWING CAPACITY, TINTED WINDOWS, TRACTION CONTROL, STABILITY CONTROL, ABS & MUCH MORE...
-----------------------------------------------------------------------------------
*** CAR-PROOF AVAILABLE-NO ACCIDENT!!!
UP TO 6 YEARS OF EXTENDED WARRANTY PACKAGES AND FINANCING AVAILABLE!!!
FOR MORE DETAILS CALL: 647-869-1015
PLEASE MAKE AN APPOINTMENT BEFORE VISITING US!---------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
AutoSmart GTA 831 Kipling ave., Toronto,ON M8Z 5G8
--------------------------------------------------------------------------------------
PLEASE VISIT OUR WEBSITE: WWW.AUTOSMARTGTA.CA
Vehicle Features
Packages
Mechanical
Safety
Exterior
Interior
Power Options
Media / Nav / Comm
Seating
Windows
Powertrain
Comfort
Convenience
Additional Features
Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.
More inventory From AutoSmart GTA
Email AutoSmart GTA
AutoSmart GTA
Call Dealer
647-869-XXXX(click to show)
+ taxes & licensing>
647-869-1015