2018 AUDI Q7 S-LINE TFSI QUATTRO TECHNIK, 3.0L V6 SUPERCHARGED ENGINE & 8 SPEED AUTOMATIC TRANSMISSION WITH MANUAL MODE, AWD, 333 HORSE POWER, NO REPORTED ACCIDENTS, TWO PREVIOUS OWNERS, LOCAL ONTARIO VEHICLE, (BSM) BLIND SPOT MONITORING, (ACC) ADAPTIVE CRUISE CONTROL, NAVIGATION, FRONT, REAR & BIRD-EYE-VIEW CAMERAS, FRONT & REAR SENSORS, PANORAMIC ROOF, BLUETOOTH, 5 MODE DRIVE SELECT (OFFROAD, COMFORT, AUTO, DYNAMIC, INDIVIDUAL), PADDLE SHIFTERS, AUTO START/STOP ENGINE, LEATHER SEATS, DRIVER & PASSENGER POWER, HEATED & COOLED SEATS, DRIVER MEMORY SEAT, MIDDLE-ROW HEATED SEATS, THIRD-ROW POWER FOLDING SEATS, POWER TILT & HEATED STEERING, DUAL & REAR CLIMATE CONTROL, KEYLESS & PASSIVE ENTRY, PUSH BUTTON START, POWER WINDOWS, LOCKS & HEATED FOLDING SIDE MIRRORS, POWER LIFT-GATE, BOSE SOUND SYSTEM, CD PLAYER, APPLE CARPLAY, AUDI SMART PHONE INTERFACE, 2-USB/AUX OUTLETS, 2 KEY-FOBS, 20" ALLOYS, TOW HITCH & RECIEVER WITH UPTO 4,400 POUNDS OF TOWING CAPACITY, TINTED WINDOWS, TRACTION CONTROL, STABILITY CONTROL, ABS & MUCH MORE...

*** CAR-PROOF AVAILABLE-NO ACCIDENT!!!
UP TO 6 YEARS OF EXTENDED WARRANTY PACKAGES AND FINANCING AVAILABLE!!!

AutoSmart GTA 831 Kipling ave., Toronto,ON M8Z 5G8

2018 Audi Q7

169,125 KM

$23,590

+ taxes & licensing
2018 Audi Q7

Technik S-Line

13113230

2018 Audi Q7

Technik S-Line

AutoSmart GTA

831 Kipling Avenue, Toronto, ON M8Z 5G8

647-869-1015

$23,590

+ taxes & licensing

Used
169,125KM
Good Condition
VIN WA1WAAF75JD031105

Vehicle Details

  • Exterior Colour Gray
  • Interior Colour Gray
  • Body Style SUV / Crossover
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Doors 4-door
  • Passengers 7
  • Mileage 169,125 KM

Vehicle Description

2018 AUDI Q7 S-LINE TFSI QUATTRO TECHNIK, 3.0L V6 SUPERCHARGED ENGINE & 8 SPEED AUTOMATIC TRANSMISSION WITH MANUAL MODE, AWD, 333 HORSE POWER, NO REPORTED ACCIDENTS, TWO PREVIOUS OWNERS, LOCAL ONTARIO VEHICLE, (BSM) BLIND SPOT MONITORING, (ACC) ADAPTIVE CRUISE CONTROL, NAVIGATION, FRONT, REAR & BIRD-EYE-VIEW CAMERAS, FRONT & REAR SENSORS, PANORAMIC ROOF, BLUETOOTH, 5 MODE DRIVE SELECT (OFFROAD, COMFORT, AUTO, DYNAMIC, INDIVIDUAL), PADDLE SHIFTERS, AUTO START/STOP ENGINE, LEATHER SEATS, DRIVER & PASSENGER POWER, HEATED & COOLED SEATS, DRIVER MEMORY SEAT, MIDDLE-ROW HEATED SEATS, THIRD-ROW POWER FOLDING SEATS, POWER TILT & HEATED STEERING, DUAL & REAR CLIMATE CONTROL, KEYLESS & PASSIVE ENTRY, PUSH BUTTON START, POWER WINDOWS, LOCKS & HEATED FOLDING SIDE MIRRORS, POWER LIFT-GATE, BOSE SOUND SYSTEM, CD PLAYER, APPLE CARPLAY, AUDI SMART PHONE INTERFACE, 2-USB/AUX OUTLETS, 2 KEY-FOBS, 20" ALLOYS, TOW HITCH & RECIEVER WITH UPTO 4,400 POUNDS OF TOWING CAPACITY, TINTED WINDOWS, TRACTION CONTROL, STABILITY CONTROL, ABS & MUCH MORE...


Vehicle Features

Packages

Mechanical

Anti-Lock Brakes
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes

Safety

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Brake Assist
Stability Control
Back-Up Camera
Tire Pressure Monitor
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Rear Parking Aid
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Blind Spot Monitor
Cross-Traffic Alert

Exterior

Fog Lights
Daytime Running Lights
Rear Spoiler
Aluminum Wheels
Power Liftgate
Rain Sensing Wipers
Privacy Glass

Interior

Security System
Air Conditioning
Cruise Control
Keyless Entry
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Power Door Locks
Trip Computer
Navigation System
Leather Steering Wheel
Heated Steering Wheel
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Remote Trunk Release
Universal Garage Door Opener
Woodgrain Interior Trim
Rear Bench Seat
Auto-Dimming Rearview Mirror
Keyless Start
Cargo shade

Power Options

Power Mirrors
Power Windows

Media / Nav / Comm

AM/FM Radio
Premium Sound System
CD Player
Satellite Radio
Steering Wheel Audio Controls
Automatic Headlights
Auxiliary Audio Input
HD Radio

Seating

Leather Seats
Seat Memory
Pass-Through Rear Seat
3rd Row Seat
Driver Adjustable Lumbar
Passenger Adjustable Lumbar
Heated Front Seat(s)

Windows

Panoramic Roof

Powertrain

Supercharged
Transmission w/Dual Shift Mode

Comfort

Climate Control

Convenience

Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror
Mirror Memory

Additional Features

Integrated Turn Signal Mirrors
Telematics
Power Folding Mirrors
Heated Rear Seat(s)
Bluetooth Connection
Headlights-Auto-Leveling

AutoSmart GTA

AutoSmart GTA

831 Kipling Avenue, Toronto, ON M8Z 5G8

647-869-1015

