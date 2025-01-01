$24,900+ taxes & licensing
2018 Audi Q7
3.0T-QUATTRO-NAV-360 CAM-PANO ROOF-1 OWNER
Location
Dell Fine Cars
478 Evans Ave, Toronto, ON M8W 2T7
416-252-1919
Vehicle Details
- Exterior Colour White
- Interior Colour Brown
- Body Style SUV / Crossover
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type All Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 6-cylinder
- Doors 4-door
- Passengers 7
- Mileage 112,000 KM
Vehicle Description
2018 AUDI Q7 3.0 TFSI QUATTRO - 1 OWNER - FULLY SERVICED AT PFAFF AUDI - ACCIDENT FREE - CLEAN CARFAX - NAVIGATION SYSTEM - 360 CAMERAS - PANORAMIC SUNROOF - VIRTUAL COCKPIT WITH DIGITAL DASH - DRIVER ASSISTANCE PACKAGE - AUDI SIDE ASSIST - AUDI PRE SENSE - EFFICIENCY ASSIST - PARKING ASSIST - AUDI SMARTPHONE INTERFACE - HEATED AND VENTILATED SEATS - HEATED REAR SEATS - HEATED STEERING WHEEL - INTELLIGENT KEYLESS ENTRY WITH PUSH BUTTON START - 4-ZONE CLIMATE CONTROL - AMBIENT LIGHTING - POWER FOLDING SEATS - 7 PASSENGER SEATING - XENON HEADLIGHTS - AUDI DRIVE SELECT -DYNMAIC/INDIVIDUAL/COMFORT/OFFROAD/AUTO MODE SETTINGS - 20" SPORT WHEELS - POWER TAILGATE - RAIN SENSE WIPERS - LED LIGHTS - POWER FOLDING MIRRORS - BLUETOOTH - BLUETOOTH AUDIO - SIRIUS/XM SATELLITE RADIO - KEYLESS ENTRY - PRIVACY GLASS - AND SO MUCH MORE.
EXCELLENT CONDITION - 1 OWNER - ACCIDENT FREE - CLEAN CARFAX - LOCAL ONTARIO VEHICLE - 2-KEYS WITH BOOKS - WARRANTY - FINANCING AND LEASING AVAILABLE - $24,900 - HST AND LICENSING EXTRA - AN ADDITIONAL COST OF $899 WILL BE APPLIED TO ALL CERTIFIED VEHICLES - TO SCHEDULE AN APPOINTMENT TO VIEW THIS VEHICLE, OR FOR MORE INFO PLEASE CONTACT - 416-252-1919 - vic@dellfinecars.com - https://dellfinecars.com/
