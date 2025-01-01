Menu
<p>2018 AUDI Q7 3.0 TFSI QUATTRO - 1 OWNER - FULLY SERVICED AT PFAFF AUDI - ACCIDENT FREE - CLEAN CARFAX -   NAVIGATION SYSTEM - 360 CAMERAS - PANORAMIC SUNROOF -  VIRTUAL COCKPIT WITH DIGITAL DASH - DRIVER ASSISTANCE PACKAGE - AUDI SIDE ASSIST - AUDI PRE SENSE - EFFICIENCY ASSIST - PARKING ASSIST - AUDI SMARTPHONE INTERFACE - HEATED AND VENTILATED SEATS - HEATED REAR SEATS - HEATED STEERING WHEEL - INTELLIGENT KEYLESS ENTRY WITH PUSH BUTTON START - 4-ZONE CLIMATE CONTROL - AMBIENT LIGHTING - POWER FOLDING SEATS - 7 PASSENGER SEATING - XENON HEADLIGHTS - AUDI DRIVE SELECT -DYNMAIC/INDIVIDUAL/COMFORT/OFFROAD/AUTO MODE SETTINGS - 20 SPORT WHEELS - POWER TAILGATE - RAIN SENSE WIPERS - LED LIGHTS - POWER FOLDING MIRRORS - BLUETOOTH - BLUETOOTH AUDIO - SIRIUS/XM SATELLITE RADIO - KEYLESS ENTRY - PRIVACY GLASS - AND SO MUCH MORE.</p><p>EXCELLENT CONDITION - 1 OWNER - ACCIDENT FREE - CLEAN CARFAX - LOCAL ONTARIO VEHICLE - 2-KEYS WITH BOOKS - WARRANTY - FINANCING AND LEASING AVAILABLE - $24,900 - HST AND LICENSING EXTRA - AN ADDITIONAL COST OF $899 WILL BE APPLIED TO ALL CERTIFIED VEHICLES - TO SCHEDULE AN APPOINTMENT TO VIEW THIS VEHICLE, OR FOR MORE INFO PLEASE CONTACT - 416-252-1919 - vic@dellfinecars.com - https://dellfinecars.com/</p>

2018 Audi Q7

112,000 KM

$24,900

+ taxes & licensing
2018 Audi Q7

3.0T-QUATTRO-NAV-360 CAM-PANO ROOF-1 OWNER

2018 Audi Q7

3.0T-QUATTRO-NAV-360 CAM-PANO ROOF-1 OWNER

Location

Dell Fine Cars

478 Evans Ave, Toronto, ON M8W 2T7

416-252-1919

Certified

This vehicle is Safety Certified.

$24,900

+ taxes & licensing

Used
112,000KM
Excellent Condition
VIN WA1LAAF75JD041412

Vehicle Details

  • Exterior Colour White
  • Interior Colour Brown
  • Body Style SUV / Crossover
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 6-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 7
  • Mileage 112,000 KM

Vehicle Description

2018 AUDI Q7 3.0 TFSI QUATTRO - 1 OWNER - FULLY SERVICED AT PFAFF AUDI - ACCIDENT FREE - CLEAN CARFAX -   NAVIGATION SYSTEM - 360 CAMERAS - PANORAMIC SUNROOF -  VIRTUAL COCKPIT WITH DIGITAL DASH - DRIVER ASSISTANCE PACKAGE - AUDI SIDE ASSIST - AUDI PRE SENSE - EFFICIENCY ASSIST - PARKING ASSIST - AUDI SMARTPHONE INTERFACE - HEATED AND VENTILATED SEATS - HEATED REAR SEATS - HEATED STEERING WHEEL - INTELLIGENT KEYLESS ENTRY WITH PUSH BUTTON START - 4-ZONE CLIMATE CONTROL - AMBIENT LIGHTING - POWER FOLDING SEATS - 7 PASSENGER SEATING - XENON HEADLIGHTS - AUDI DRIVE SELECT -DYNMAIC/INDIVIDUAL/COMFORT/OFFROAD/AUTO MODE SETTINGS - 20" SPORT WHEELS - POWER TAILGATE - RAIN SENSE WIPERS - LED LIGHTS - POWER FOLDING MIRRORS - BLUETOOTH - BLUETOOTH AUDIO - SIRIUS/XM SATELLITE RADIO - KEYLESS ENTRY - PRIVACY GLASS - AND SO MUCH MORE.

EXCELLENT CONDITION - 1 OWNER - ACCIDENT FREE - CLEAN CARFAX - LOCAL ONTARIO VEHICLE - 2-KEYS WITH BOOKS - WARRANTY - FINANCING AND LEASING AVAILABLE - $24,900 - HST AND LICENSING EXTRA - AN ADDITIONAL COST OF $899 WILL BE APPLIED TO ALL CERTIFIED VEHICLES - TO SCHEDULE AN APPOINTMENT TO VIEW THIS VEHICLE, OR FOR MORE INFO PLEASE CONTACT - 416-252-1919 - vic@dellfinecars.com - https://dellfinecars.com/

Vehicle Features

Mechanical

Anti-Lock Brakes
Power Steering
Push Button Start

Safety

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Child Seat Anchors
Rearview Camera
Blind Spot Monitor
Rear Cross Traffic Alert

Exterior

Fog Lights
Tinted Glass
Alloy Wheels

Interior

Security System
Air Conditioning
Cruise Control
Keyless Entry
Tilt Steering Wheel
Folding Rear Seat
Power Door Locks
Steering Wheel Controls
Heated Steering Wheel
GPS Navigation
Lumbar Support
Anti-Theft System

Power Options

Power Mirrors
Power Windows
Power Trunk
Power Seats

Seating

Heated Seats
Leather Seats
Split Rear Seat
Cooled Seats

Comfort

Sunroof / Moonroof

Warranty

Warranty Available

Media / Nav / Comm

Premium Sound System
CD Player
Bluetooth
Automatic Headlights
SiriusXM Radio
Android Auto
Apple CarPlay

Convenience

Proximity Key

Additional Features

Pre-Collision System

Dell Fine Cars

Dell Fine Cars

478 Evans Ave, Toronto, ON M8W 2T7
$24,900

+ taxes & licensing>

Dell Fine Cars

416-252-1919

2018 Audi Q7