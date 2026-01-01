Menu
COMING SOON!!!

 

PLEASE CALL BEFORE COMING AT 647-869-1015!!! 
FINANCING AVAILABLE!!! 
VERY CLEAN VAN/NO ACCIDENT/ DRIVES LIKE NEW/NO ANY ISSUES!!!
-----------------------------------------------------------------------------------
*** CAR-PROOF AVAILABLE!!! NO ACCIDENT!!!!
UP TO 6 YEARS OF EXTENDED WARRANTY PACKAGES AND FINANCING AVAILABLE!!!
FOR MORE DETAILS CALL: 647-869-1015 
PLEASE MAKE AN APPOINTMENT BEFORE VISITING US!
-------------------------------------------------------------------------------------
AutoSmart GTA 831 Kipling ave., Toronto,ON M8Z 5G8
--------------------------------------------------------------------------------------
PLEASE VISIT OUR WEBSITE: WWW.AUTOSMARTGTA.CA

2018 Chrysler 300

136,000 KM

$16,950

+ taxes & licensing
2018 Chrysler 300

300 Touring

13474708

2018 Chrysler 300

300 Touring

Location

AutoSmart GTA

831 Kipling Avenue, Toronto, ON M8Z 5G8

647-869-1015

View Carfax Report

$16,950

+ taxes & licensing

Used
136,000KM
VIN 2C3CCARGXJH218457

Vehicle Details

  • Body Style Sedan
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Doors 4-door
  • Mileage 136,000 KM

Vehicle Description

Vehicle Features

Packages

Mechanical

Anti-Lock Brakes
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes

Safety

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Brake Assist
Stability Control
Back-Up Camera
Tire Pressure Monitor
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor

Interior

Security System
Air Conditioning
Cruise Control
Keyless Entry
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Power Door Locks
Trip Computer
Leather Steering Wheel
Steering Wheel Audio Controls
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Remote Trunk Release
Woodgrain Interior Trim
Rear Bench Seat
Auto-Dimming Rearview Mirror
Keyless Start

Power Options

Power Mirrors
Power Windows

Media / Nav / Comm

AM/FM Radio
Satellite Radio
Automatic Headlights
Auxiliary Audio Input
HD Radio

Exterior

Daytime Running Lights
Aluminum Wheels
Temporary spare tire

Comfort

Climate Control

Seating

Pass-Through Rear Seat
Power Driver Seat
Driver Adjustable Lumbar

Convenience

Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror

Additional Features

Telematics
Knee Air Bag
Bluetooth Connection

AutoSmart GTA

AutoSmart GTA

831 Kipling Avenue, Toronto, ON M8Z 5G8

647-869-1015

AutoSmart GTA

647-869-1015

2018 Chrysler 300