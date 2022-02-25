$32,990+ tax & licensing
+ taxes & licensing
416-274-2886
2018 Honda CR-V
EX-L
Location
Richstone Fine Cars Inc
855 Alness St, Unit 17, Toronto, ON M3J 2X3
416-274-2886
Certified + E-Tested
This vehicle is Safety Certified and E-Tested.
$32,990
+ taxes & licensing
- Listing ID: 8417862
Vehicle Details
- Exterior Colour Silver-EXL-LEATHER/MOONROOF/PWR TAILGATE-ONLY 32K KMS!!
- Interior Colour Black
- Body Style SUV / Crossover
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type All Wheel Drive
- Transmission Variable / CVT
- Engine 4-cylinder
- Doors 5-door
- Passengers 5
- Mileage 36,266 KM
Vehicle Description
JUST IN!! ONLY 36,266 KMS!!!
1 LOCAL OWNER - NON-SMOKER! NO INSURANCE CLAIMS!! CARFAX REPORT CLAIM-FREE /"CLEAN"!!
2018 HONDA CRV EX-L AWD - FULLY EQUIPPED*** POWER GLASS MOONROOF, LEATHER, BLIND SPOT MONITORING,CROSS TRAFFIC MONITORING, COLLISION MITIGATION BRAKING SYSTEM (CMBS), ROAD DEPARTURE MITIGATION (RDM), LANE KEEPING ASSIST SYSTEM (LKAS), POWER TAILGATE, REMOTE ENGINE STARTER, ADAPTIVE CRUISE CONTROL, OPTIONAL PARKING/BACK-UP SENSORS, AND SO MUCH MORE!!!
YES,....ONLY 36,266 KMS. NOT A MISPRINT!!! HONDA DEALER MAINTANED!!
FULLY LOADED!! POWER HEATED LEATHER SEATS GLASS MOONROOF, ALL-WHEEL DRIVE, PROXIMITY/KEYLESS ENTRY, BACK UP CAMERA, DUAL CLIMATE CONTROL. ALLOYS WHEELS, CRUISE CONTROL, PW, PM, PS, PB, ABS,....TOO MANY OPTIONS TO LIST!!!
THE "ALL-IN" SELLING PRICE INCLUDES THE FOLLOWING LISTED BELOW:
CARFAX VEHICLE HISTORY REPORT - "CLEAN" - NO INSURANCE CLAIMS!!
*****SAFETY CERTIFICATION!!!
*****HONDA FACTORY POWERTRAIN WARRANTY WARRANTY
*****COMPLETE 100 POINT INSPECTION INCLUDING "SYNTHETIC" OIL AND FILTER CHANGE, TOP UP ALL FLUIDS, AND COMPLETE VEHICLE INSPECTION.
*****COMPLETE INTERIOR & EXTERIOR "DETAIL" (CLEAN-UP) INCLUDING EXTERIOR WAX/POLISH, INTERIOR LEATHER CONDITIONER, CARPETS SHAMPOO, WHEELS POLISHED, AND ENGINE DE-GREASE.
ONLY HST, LICENCE FEE & OMVIC FEE ($10.00) EXTRA.
NO OTHER (HIDDEN) FEES EVER!
PLEASE CALL 416-274-"AUTO" (2886) TO SCHEDULE AN APPOINTMENT AND TO ENSURE VEHICLE AVAILABILITY.
RICHSTONE FINE CARS INC.
855 ALNESS STREET, UNIT 17
TORONTO, ONTARIO
M3J 2X3
416-274-"AUTO" (2886)
WE ARE AN "OMVIC" CERTIFIED DEALER AND PROUD MEMBER OF THE UCDA.
SERVING TORONTO/GTA & CANADA WIDE SALES SINCE 2000!!
WE CAN ASSIST OUT OF PROVINCE PURCHASERS, AS WELL.
Vehicle Features
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