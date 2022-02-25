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2018 Honda CR-V

36,266 KM

Details Description Features

$32,990

+ tax & licensing
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$32,990

+ taxes & licensing

Richstone Fine Cars Inc

416-274-2886

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2018 Honda CR-V

2018 Honda CR-V

EX-L

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2018 Honda CR-V

EX-L

Location

Richstone Fine Cars Inc

855 Alness St, Unit 17, Toronto, ON M3J 2X3

416-274-2886

  1. 1649023522
  2. 1649023521
  3. 1649023617
  4. 1649023617
  5. 1649023617
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  10. 1649023617
  11. 1649023709
  12. 1649023709
  13. 1649023617
  14. 1649023668
  15. 1649023709
  16. 1649023709
  17. 1649023709
  18. 1649023709
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Certified + E-Tested

This vehicle is Safety Certified and E-Tested.

$32,990

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36,266KM
Used
Excellent Condition
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  • Get Insurance Quotes
  • Listing ID: 8417862

Vehicle Details

  • Exterior Colour Silver-EXL-LEATHER/MOONROOF/PWR TAILGATE-ONLY 32K KMS!!
  • Interior Colour Black
  • Body Style SUV / Crossover
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Variable / CVT
  • Engine 4-cylinder
  • Doors 5-door
  • Passengers 5
  • Mileage 36,266 KM

Vehicle Description

JUST IN!! ONLY 36,266 KMS!!!

1 LOCAL OWNER - NON-SMOKER! NO INSURANCE CLAIMS!! CARFAX REPORT CLAIM-FREE /"CLEAN"!!

2018 HONDA CRV EX-L AWD - FULLY EQUIPPED*** POWER GLASS MOONROOF, LEATHER, BLIND SPOT MONITORING,CROSS TRAFFIC MONITORING, COLLISION MITIGATION BRAKING SYSTEM (CMBS), ROAD DEPARTURE MITIGATION (RDM),  LANE KEEPING ASSIST SYSTEM (LKAS), POWER TAILGATE,  REMOTE ENGINE STARTER, ADAPTIVE CRUISE CONTROL, OPTIONAL PARKING/BACK-UP SENSORS, AND SO MUCH MORE!!!

YES,....ONLY 36,266 KMS. NOT A MISPRINT!!! HONDA DEALER MAINTANED!!

FULLY LOADED!! POWER HEATED LEATHER SEATS GLASS MOONROOF, ALL-WHEEL DRIVE, PROXIMITY/KEYLESS ENTRY, BACK UP CAMERA, DUAL CLIMATE CONTROL. ALLOYS WHEELS, CRUISE CONTROL, PW, PM, PS, PB, ABS,....TOO MANY OPTIONS TO LIST!!!

 

THE "ALL-IN" SELLING PRICE INCLUDES THE FOLLOWING LISTED BELOW:

CARFAX VEHICLE HISTORY REPORT - "CLEAN" - NO INSURANCE CLAIMS!!

*****SAFETY CERTIFICATION!!!

*****HONDA FACTORY POWERTRAIN WARRANTY WARRANTY 

*****COMPLETE 100 POINT INSPECTION INCLUDING "SYNTHETIC" OIL AND FILTER CHANGE, TOP UP ALL FLUIDS, AND COMPLETE VEHICLE INSPECTION. 

*****COMPLETE INTERIOR & EXTERIOR "DETAIL" (CLEAN-UP) INCLUDING EXTERIOR WAX/POLISH, INTERIOR LEATHER CONDITIONER, CARPETS SHAMPOO, WHEELS POLISHED, AND ENGINE DE-GREASE.

ONLY HST, LICENCE FEE & OMVIC FEE ($10.00) EXTRA.

NO OTHER (HIDDEN) FEES EVER!

PLEASE CALL 416-274-"AUTO" (2886) TO SCHEDULE AN APPOINTMENT AND TO ENSURE VEHICLE AVAILABILITY.

RICHSTONE FINE CARS INC.
855 ALNESS STREET, UNIT 17
TORONTO, ONTARIO
M3J 2X3

416-274-"AUTO" (2886)

WE ARE AN "OMVIC" CERTIFIED DEALER AND PROUD MEMBER OF THE UCDA.

SERVING TORONTO/GTA & CANADA WIDE SALES SINCE 2000!!

WE CAN ASSIST OUT OF PROVINCE PURCHASERS, AS WELL.

Vehicle Features

EX-L ONLY 32666 KMS!! LEATHER/MOONROOF-LOADED!!
Anti-Lock Brakes
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes
Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Child Seat Anchors
Daytime Running Lights
Brake Assist
Stability Control
Back-Up Camera
Tire Pressure Monitor
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Rearview Camera
Lane Departure Warning
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Lane Keeping Assist
Fog Lights
Tinted Glass
Alloy Wheels
Rear Spoiler
Aluminum Wheels
Automatic Headlights
Privacy Glass
Temporary spare tire
Security System
Air Conditioning
Cruise Control
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Folding Rear Seat
Power Door Locks
Steering Wheel Controls
Trip Computer
Leather Steering Wheel
Heated Steering Wheel
GPS Navigation
Remote Trunk Release
Universal Garage Door Opener
Woodgrain Interior Trim
Lumbar Support
Push Button Start
Rear Bench Seat
Engine Immobilizer
Auto-Dimming Rearview Mirror
Keyless Start
Power Mirrors
Power Windows
Power Passenger Seat
Power Trunk
Power Liftgate
Power Seats
Keyless Entry
Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror
Remote Engine Start
Mirror Memory
Proximity Key
AM/FM Radio
Premium Sound System
MP3 Player
Bluetooth
Satellite Radio
Steering Wheel Audio Controls
Auxiliary Audio Input
Heated Seats
Leather Seats
Split Rear Seat
Seat Memory
Pass-Through Rear Seat
Power Driver Seat
Driver Adjustable Lumbar
Heated Front Seat(s)
Sunroof / Moonroof
Climate Control
Cargo shade
Balance of Factory Warranty
Turbocharged
Integrated Turn Signal Mirrors
Telematics
Heated Rear Seat(s)
Bluetooth Connection
Sun/Moonroof
1 LOCAL OWNER! NON SMOKER!
YES,......ONLY 36,266KMS!!!

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

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