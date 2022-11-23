$27,780+ tax & licensing
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416-766-2277
2018 Land Rover Discovery
Sport HSE LUXURY AWD-NAVI-360 CAM-LEATHER-PANO ROOF
Location
Coliseum Auto Sales on Weston
301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1
416-766-2277
$27,780
+ taxes & licensing
- Listing ID: 9353887
- Stock #: W22-534
- VIN: SALCT2RX1JH743505
Vehicle Details
- Exterior Colour Grey
- Interior Colour Brown
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type 4-Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 4-cylinder
- Stock # W22-534
- Mileage 97,000 KM
Vehicle Description
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COLISEUM AUTO SALES ON WESTON
301 WESTON ROAD
TORONTO, ON M6N 3P1
4 1 6 - 7 6 6 - 2 2 7 7
Vehicle Features
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