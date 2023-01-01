$48,880+ tax & licensing
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416-766-2277
2018 Lexus RX
RX 450hL - HYBRID-6 PASSENGER-NEW BRAKES & TIRES
Location
Coliseum Auto Sales on Weston
301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1
416-766-2277
$48,880
+ taxes & licensing
- Listing ID: 9971711
- Stock #: W23-151
- VIN: JTJDGKCA2J2003482
Vehicle Details
- Fuel Type Hybrid
- Drive Type All Wheel Drive
- Engine 6-cylinder
- Mileage 67,000 KM
Vehicle Description
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COLISEUM AUTO SALES ON WESTON
301 WESTON ROAD
TORONTO, ON M6N 3P1
4 1 6 - 7 6 6 - 2 2 7 7
Vehicle Features
Safety
Interior
Power Options
Mechanical
Seating
Media / Nav / Comm
Exterior
Convenience
Windows
Comfort
Additional Features
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