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2018 Lexus RX

67,000 KM

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Coliseum Auto Sales on Weston

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2018 Lexus RX

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RX 450hL - HYBRID-6 PASSENGER-NEW BRAKES & TIRES

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2018 Lexus RX

RX 450hL - HYBRID-6 PASSENGER-NEW BRAKES & TIRES

Location

Coliseum Auto Sales on Weston

301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1

416-766-2277

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67,000KM
Used
  • Listing ID: 9971711
  • Stock #: W23-151
  • VIN: JTJDGKCA2J2003482

Vehicle Details

  • Fuel Type Hybrid
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Engine 6-cylinder
  • Mileage 67,000 KM

Vehicle Description

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COLISEUM AUTO SALES ON WESTON
301 WESTON ROAD
TORONTO, ON M6N 3P1
4 1 6 - 7 6 6 - 2 2 7 7

Vehicle Features

Safety

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Brake Assist
Stability Control
ABS
Back-Up Camera
Tire Pressure Monitor
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Rear Parking Aid
Lane Departure Warning
Front Side Air Bag
Front Head Air Bag
Rear Side Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Blind Spot Monitor
Lane Keeping Assist

Interior

Security System
Cruise Control
Keyless Entry
Bucket Seats
Power Door Locks
Immobilizer
AM/FM Stereo
Trip Computer
Adaptive Cruise Control
Navigation System
Leather Steering Wheel
Heated Steering Wheel
Remote Trunk Release
Universal Garage Door Opener
Woodgrain Interior Trim
Floor mats
Auto-Dimming Rearview Mirror
Keyless Start
Cargo shade

Power Options

Power Windows
Power Passenger Seat
Power Mirror(s)

Mechanical

Power Steering
4-Wheel Disc Brakes

Seating

Leather Seats
Seat Memory
Power Driver Seat
3rd Row Seat
Rear Bucket Seats
Driver Adjustable Lumbar
Passenger Adjustable Lumbar
Heated Front Seat(s)
Cooled Front Seat(s)

Media / Nav / Comm

Premium Sound System
CD Player
MP3 Player
Satellite Radio
Steering Wheel Audio Controls
Auxiliary Audio Input

Exterior

Daytime Running Lights
Aluminum Wheels
Automatic Headlights
Power Liftgate
Rain Sensing Wipers
Privacy Glass
Fog Lamps
Temporary spare tire

Convenience

Intermittent Wipers
Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror
Mirror Memory

Windows

Rear Defrost

Comfort

Climate Control
Rear A/C
A/C
Adjustable Steering Wheel
Multi-Zone A/C

Additional Features

Heads-Up Display
Wheel Locks
Integrated Turn Signal Mirrors
Power Folding Mirrors
Knee Air Bag
Automatic Highbeams
Heated Rear Seat(s)
Bluetooth Connection
Sun/Moonroof
Headlights-Auto-Leveling
Led Headlights
Hands-Free Liftgate
Generic Sun/Moonroof
Rear Collision Mitigation
Requires Subscription
Front collision mitigation
Driver Monitoring
Aerial View Display System

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

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