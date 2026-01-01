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2013 Hyundai Accent

219,000 KM

Details Description Features

$2,995

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2013 Hyundai Accent

L

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290, Boulevard Maple Grove, Beauharnois, QC J6N 1L6

514-307-0454

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219,000KM
Excellent Condition
VIN KMHCT4AEXDU323424

Vehicle Details

  • Body Style Sedan
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Manual / Standard
  • Doors 4-door
  • Mileage 219,000 KM

Vehicle Description

En tant qu'experts en financement automobile, nous avons la solution, peu importe votre situation. Un simple coup de téléphone et nous vous trouverons le véhicule parfait.

 

 

 

Garantie Moteur et Transmission avec option 1 an disponible à l’achat sur tous les véhicules en inventaire.

 

 

 

Paiements par carte débit et crédit acceptés. Nous acceptons les échanges.

 

 

 

Contactez-moi, Samuel Primeau, au 450****369****3013

 

 

 

Commerçants de véhicules usagés, à votre service!

Vehicle Features

Mechanical

Anti-Lock Brakes
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes

Safety

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Rear Window Defrost
Brake Assist
Stability Control
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Emergency Trunk Release
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor

Interior

Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Power Door Locks
Trip Computer
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Front Reading Lamps
Remote Trunk Release

Media / Nav / Comm

AM/FM Radio
CD Player
Auxiliary Audio Input

Seating

Cloth Seats

Convenience

Variable Speed Intermittent Wipers
Power Outlet

Exterior

Steel Wheels
Temporary spare tire

Additional Features

Wheel Covers

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