$7,990+ taxes & licensing
2014 Ford Escape
SE
2014 Ford Escape
SE
Location
Prilo Occasion
290, Boulevard Maple Grove, Beauharnois, QC J6N 1L6
450-369-3013
Certified
$7,990
+ taxes & licensing
Actions
Vehicle Details
- Body Style SUV / Crossover
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type Front Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Doors 4-door
- Mileage 203,000 KM
Vehicle Description
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Vehicle Features
Packages
Mechanical
Safety
Exterior
Power Options
Interior
Media / Nav / Comm
Seating
Convenience
Powertrain
Additional Features
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