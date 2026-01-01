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2015 Audi S5

46,367 KM

Details Description Features

$27,980

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2015 Audi S5

PROGRESSIV AWD, DECAPOTABLE, SIEGES CHAUFF

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2015 Audi S5

PROGRESSIV AWD, DECAPOTABLE, SIEGES CHAUFF

Location

Auto Flash BFH

5410 Grande Allée, Saint-Hubert, QC J3Y 1A5

873-800-1002

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46,367KM
VIN WAUCGBFH1FN005105

Vehicle Details

  • Exterior Colour Grey
  • Interior Colour Burgundy
  • Body Style Convertible
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 6-cylinder
  • Doors 2-door
  • Stock # 26VT048
  • Mileage 46,367 KM

Vehicle Description

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*Seulement le nettoyage de base du véhicule, fait par un sous-traitant, est inclus. Pour un perfectionnement de l'esthétique intérieur/extérieur, dont une décontamination de la peinture, des retouches de peinture, faites par nos experts en esthétique, une somme de 249$ sera ajoutée à votre facture. Aussi disponible, l'option d'immatriculer la voiture sur place, qui vous permet d'épargner du temps et le coût de 25$ du transit temporaire.

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Vehicle Features

Media / Nav / Comm

Bluetooth

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