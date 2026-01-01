Menu
Account
Sign In
+Avertisseur de dérive de la trajectoire / Lane departure warning +Bluetooth +Caméra de recul / Backup camera +Commandes de radio au volant / Steering wheel audio controls +Régulateur de vitesse / Cruise control +Régulateur de vitesse adaptatif / Adaptive cruise control +Sièges chauffants / Heated seats +Surveillance des angles morts / Blind spot monitoring +Un seul propriétaire / One owner +Vérifié par Carfax / Carfax verified +Kilométrage certifié / Certified kilometers +Historique dentretien / Maintenance history +Protection mécanique disponible / Mechanical protection available Visitez notre page Google pour voir tous les commentaires positifs que nos clients nous laissent. Financement rapide et facile, 1ere, 2e et 3e chances au crédit, approbation en 30 minutes, taux dacceptation très élevé. Essayez notre demande de crédit sécurisé en ligne, sans obligation! Nous sommes les spécialistes des autos, fourgonnettes, VUS, 4x4, et les camions légers jusquà une tonne. *Seulement le nettoyage de base du véhicule, fait par un sous-traitant, est inclus. Pour un perfectionnement de lesthétique intérieur/extérieur, dont une décontamination de la peinture, des retouches de peinture, faites par nos experts en esthétique, une somme de 249$ sera ajoutée à votre facture. Aussi disponible, loption dimmatriculer la voiture sur place, qui vous permet dépargner du temps et le coût de 25$ du transit temporaire. ************* Since 1975 AutoFlash has offered the best price-quality and excellent service. Visit our Google page to read all the nice things our clients have to say about us. We have financing for all credit situations. 1st 2nd 3rd chance credit with an excellent approval rate! Try our secured online credit application any time, with no obligation! We specialize in all brands, makes and models. Whether you need a car, truck, SUV or minivan, we can help you. And if we dont have it, well find it for you! *Only the basic cleaning of the vehicle, done by a subcontractor, is included in the advertised price. For a complete interior/exterior detailing, done by our esthetic specialists, which includes a complete paint decontamination and paint touch-ups if needed, an amount of 249$ will be added to your invoice. Also available, in-house licensing, which allows you to save the $25 for a temporary Transit.

2019 Toyota RAV4

28,695 KM

Details Description Features

$30,888

+ taxes & licensing
Make it Yours
Buy From Home Available! Tap to View Options

2019 Toyota RAV4

HYBRID LE AWD, SIEGES CHAUFFANTS

Watch This Vehicle
14173453

2019 Toyota RAV4

HYBRID LE AWD, SIEGES CHAUFFANTS

Location

Auto Flash BFH

5410 Grande Allée, Saint-Hubert, QC J3Y 1A5

873-800-1002

  1. 14173453
  2. 14173453
  3. 14173453
  4. 14173453
  5. 14173453
  6. 14173453
  7. 14173453
  8. 14173453
  9. 14173453
  10. 14173453
  11. 14173453
  12. 14173453
  13. 14173453
  14. 14173453
  15. 14173453
  16. 14173453
  17. 14173453
  18. 14173453
  19. 14173453
  20. 14173453
  21. 14173453
  22. 14173453
  23. 14173453
  24. 14173453
  25. 14173453
  26. 14173453
  27. 14173453
  28. 14173453
  29. 14173453
Contact Seller

$30,888

+ taxes & licensing

Actions
Get Financing Calculate Payments
Used
28,695KM
VIN 2T3BWRFV8KW022356

Vehicle Details

  • Exterior Colour Magnetic Grey Metallic
  • Interior Colour Black
  • Body Style SUV / Crossover
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Doors 4-door
  • Mileage 28,695 KM

Vehicle Description

+Avertisseur de dérive de la trajectoire / Lane departure warning
+Bluetooth
+Caméra de recul / Backup camera
+Commandes de radio au volant / Steering wheel audio controls
+Régulateur de vitesse / Cruise control
+Régulateur de vitesse adaptatif / Adaptive cruise control
+Sièges chauffants / Heated seats
+Surveillance des angles morts / Blind spot monitoring
+Un seul propriétaire / One owner
+Vérifié par Carfax / Carfax verified
+Kilométrage certifié / Certified kilometers
+Historique dentretien / Maintenance history
+Protection mécanique disponible / Mechanical protection available



Visitez notre page Google pour voir tous les commentaires positifs que nos clients nous laissent.

Financement rapide et facile, 1ere, 2e et 3e chances au crédit, approbation en 30 minutes, taux dacceptation très élevé.

Essayez notre demande de crédit sécurisé en ligne, sans obligation!

Nous sommes les spécialistes des autos, fourgonnettes, VUS, 4x4, et les camions légers jusqu'à une tonne.

*Seulement le nettoyage de base du véhicule, fait par un sous-traitant, est inclus. Pour un perfectionnement de l'esthétique intérieur/extérieur, dont une décontamination de la peinture, des retouches de peinture, faites par nos experts en esthétique, une somme de 249$ sera ajoutée à votre facture. Aussi disponible, l'option d'immatriculer la voiture sur place, qui vous permet d'épargner du temps et le coût de 25$ du transit temporaire.

*************

Since 1975 AutoFlash has offered the best price-quality and excellent service.

Visit our Google page to read all the nice things our clients have to say about us.

We have financing for all credit situations. 1st 2nd 3rd chance credit with an excellent approval rate!

Try our secured online credit application any time, with no obligation!

We specialize in all brands, makes and models. Whether you need a car, truck, SUV or minivan, we can help you.

And if we dont have it, well find it for you!

*Only the basic cleaning of the vehicle, done by a subcontractor, is included in the advertised price. For a complete interior/exterior detailing, done by our esthetic specialists, which includes a complete paint decontamination and paint touch-ups if needed, an amount of 249$ will be added to your invoice. Also available, in-house licensing, which allows you to save the $25 for a temporary Transit.

Vehicle Features

Media / Nav / Comm

Bluetooth

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.

See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

More inventory From Auto Flash BFH

Used 2020 Subaru Impreza SPORT AWD, TOIT OUVRANT, CAMERA, SIEGES CHAUFFANTS for sale in Saint-Hubert, QC
2020 Subaru Impreza SPORT AWD, TOIT OUVRANT, CAMERA, SIEGES CHAUFFANTS 53,477 KM $21,888 + tax & lic
Used 2017 Hyundai Santa Fe PREMIUM, CAMERA, SIEGES & VOLANT CHAUFFANTS for sale in Saint-Hubert, QC
2017 Hyundai Santa Fe PREMIUM, CAMERA, SIEGES & VOLANT CHAUFFANTS 138,317 KM $12,980 + tax & lic
Used 2019 Toyota RAV4 HYBRID LE AWD, SIEGES CHAUFFANTS for sale in Saint-Hubert, QC
2019 Toyota RAV4 HYBRID LE AWD, SIEGES CHAUFFANTS 28,695 KM $30,888 + tax & lic

Buy From Home Available

Remote Buying Options
E-Sign Documents
Local Delivery
Additional Options from Auto Flash BFH
7 Day Exchange Policy

* Please contact dealer for further details. Test drives may be dependent on distance from the dealership.

Email Auto Flash BFH

This form is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Auto Flash BFH

Auto Flash BFH

5410 Grande Allée, Saint-Hubert, QC J3Y 1A5

Call Dealer

873-800-XXXX

(click to show)

873-800-1002

Quick Links
Directions Website Inventory
$30,888

+ taxes & licensing>

Auto Flash BFH

873-800-1002

2019 Toyota RAV4