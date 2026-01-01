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2018 MINI Cooper

142,000 KM

Details Description Features

$9,990

+ taxes & licensing
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2018 MINI Cooper

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14528616

2018 MINI Cooper

Location

Prilo Occasion

607 Rue Chicoine Bur:120, Vaudreuil-Dorion, QC J7V 9J3

450-369-3013

  1. 1785517003393
  2. 1785517003865
  3. 1785517004292
  4. 1785517004714
  5. 1785517005164
  6. 1785517005647
  7. 1785517006051
  8. 1785517006497
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Used
142,000KM
Excellent Condition
VIN WMWXU1C52J2F93141

Vehicle Details

  • Exterior Colour Rouge
  • Body Style Sedan
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Manual / Standard
  • Engine 4-cylinder
  • Doors 4-door
  • Mileage 142,000 KM

Vehicle Description

En tant qu'experts en financement automobile, nous avons la solution, peu importe votre situation. Un simple coup de téléphone et nous vous trouverons le véhicule parfait.

 

 

 

✅ Garantie Moteur et Transmission avec option 1 an disponible à l’achat sur tous les véhicules en inventaire.

 

 

 

💳 Paiements par carte débit et crédit acceptés. 🔄 Nous acceptons les échanges.

 

 

 

Contactez-moi, SYLVAIN LEFRANCOIS, au 📞 514* 968* 7070 🚀

 

 

 

Commerçants de véhicules usagés, à votre service!

Vehicle Features

Packages

Mechanical

Anti-Lock Brakes
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes

Safety

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Rear Window Defrost
Daytime Running Lights
Brake Assist
Stability Control
Tire Pressure Monitor
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor

Exterior

Heated Mirrors
Rear Spoiler
Aluminum Wheels
Automatic Headlights

Power Options

Power Mirrors
Power Windows

Interior

Air Conditioning
Cruise Control
Keyless Entry
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Power Door Locks
Trip Computer
Leather Steering Wheel
Steering Wheel Audio Controls
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Rear Bench Seat
Keyless Start
Cargo shade

Media / Nav / Comm

AM/FM Radio
Auxiliary Audio Input

Seating

Pass-Through Rear Seat

Convenience

Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror

Additional Features

Turbocharged
Knee Air Bag
Bluetooth Connection

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