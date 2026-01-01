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2024 Nissan Rogue

56,333 KM

Details Features

$27,997

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2024 Nissan Rogue

AWD S

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14379091

2024 Nissan Rogue

AWD S

Location

G-Light Truck & Auto

2715 Faithfull Ave, Saskatoon, SK S7K 7C3

306-934-1455

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Certified

This vehicle is Safety Certified.

$27,997

+ taxes & licensing

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Used
56,333KM
Excellent Condition
VIN JN8BT3ABXRW175310

Vehicle Details

  • Exterior Colour Maroon
  • Interior Colour Black
  • Body Style SUV / Crossover
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Variable / CVT
  • Engine 4-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Mileage 56,333 KM

Vehicle Features

Packages

Mechanical

Anti-Lock Brakes
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes
Push Button Start
Brake Actuated Limited Slip Differential

Safety

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Rear Window Defrost
Child Seat Anchors
Daytime Running Lights
Brake Assist
Stability Control
Back-Up Camera
Tire Pressure Monitor
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Rear Parking Aid
Rearview Camera
Lane Departure Warning
Front Head Air Bag
Rear Side Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Blind Spot Monitor
Cross-Traffic Alert

Exterior

Fog Lights
Heated Mirrors
Alloy Wheels
Rear Spoiler
Aluminum Wheels
Automatic Headlights
Privacy Glass
Temporary spare tire

Power Options

Power Mirrors
Power Windows
Power Driver's Seat

Interior

Air Conditioning
Cruise Control
Keyless Entry
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Heated Seats
Power Door Locks
Steering Wheel Controls
Trip Computer
Leather Steering Wheel
Heated Steering Wheel
Steering Wheel Audio Controls
Remote Engine Start
Lumbar Support
Rear Bench Seat
Keyless Start
Cargo shade
WiFi Hotspot

Media / Nav / Comm

AM/FM Radio
Premium Sound System
Bluetooth
Satellite Radio
Auxiliary Audio Input
SiriusXM Radio
Android Auto
Apple CarPlay

Comfort

Climate Control

Seating

Cloth Seats
Pass-Through Rear Seat
Driver Adjustable Lumbar
Heated Front Seat(s)

Convenience

Variable Speed Intermittent Wipers

Powertrain

Transmission w/Dual Shift Mode

Additional Features

Turbocharged
Integrated Turn Signal Mirrors
Knee Air Bag
Bluetooth Connection

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.

See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

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G-Light Truck & Auto

G-Light Truck & Auto

2715 Faithfull Ave, Saskatoon, SK S7K 7C3

Call Dealer

306-934-XXXX

(click to show)

306-934-1455

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$27,997

+ taxes & licensing>

G-Light Truck & Auto

306-934-1455

2024 Nissan Rogue