$27,997+ taxes & licensing
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2024 Nissan Rogue
AWD S
2024 Nissan Rogue
AWD S
Location
G-Light Truck & Auto
2715 Faithfull Ave, Saskatoon, SK S7K 7C3
306-934-1455
Certified
This vehicle is Safety Certified.
$27,997
+ taxes & licensing
Actions
Used
56,333KM
Excellent Condition
VIN JN8BT3ABXRW175310
Vehicle Details
- Exterior Colour Maroon
- Interior Colour Black
- Body Style SUV / Crossover
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type All Wheel Drive
- Transmission Variable / CVT
- Engine 4-cylinder
- Doors 4-door
- Passengers 5
- Mileage 56,333 KM
Vehicle Features
Packages
Mechanical
Anti-Lock Brakes
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes
Push Button Start
Brake Actuated Limited Slip Differential
Safety
Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Rear Window Defrost
Child Seat Anchors
Daytime Running Lights
Brake Assist
Stability Control
Back-Up Camera
Tire Pressure Monitor
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Rear Parking Aid
Rearview Camera
Lane Departure Warning
Front Head Air Bag
Rear Side Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Blind Spot Monitor
Cross-Traffic Alert
Exterior
Fog Lights
Heated Mirrors
Alloy Wheels
Rear Spoiler
Aluminum Wheels
Automatic Headlights
Privacy Glass
Temporary spare tire
Power Options
Power Mirrors
Power Windows
Power Driver's Seat
Interior
Air Conditioning
Cruise Control
Keyless Entry
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Heated Seats
Power Door Locks
Steering Wheel Controls
Trip Computer
Leather Steering Wheel
Heated Steering Wheel
Steering Wheel Audio Controls
Remote Engine Start
Lumbar Support
Rear Bench Seat
Keyless Start
Cargo shade
WiFi Hotspot
Media / Nav / Comm
AM/FM Radio
Premium Sound System
Bluetooth
Satellite Radio
Auxiliary Audio Input
SiriusXM Radio
Android Auto
Apple CarPlay
Comfort
Climate Control
Seating
Cloth Seats
Pass-Through Rear Seat
Driver Adjustable Lumbar
Heated Front Seat(s)
Convenience
Variable Speed Intermittent Wipers
Powertrain
Transmission w/Dual Shift Mode
Additional Features
Turbocharged
Integrated Turn Signal Mirrors
Knee Air Bag
Bluetooth Connection
Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.
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G-Light Truck & Auto
2715 Faithfull Ave, Saskatoon, SK S7K 7C3
Call Dealer
306-934-XXXX(click to show)
$27,997
+ taxes & licensing>
G-Light Truck & Auto
306-934-1455
2024 Nissan Rogue