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2016 Kia Optima

96,879 KM

Details Features

$13,999

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2016 Kia Optima

SX TURBO

Watch This Vehicle
14445940

2016 Kia Optima

SX TURBO

Location

Journey Volkswagen of Coquitlam

2555 Barnet Hwy, Coquitlam, BC V3H 1W4

604-210-9209

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$13,999

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Used
96,879KM
VIN 5XXGW4L20GG098084

Vehicle Details

  • Exterior Colour Titanium (MET)
  • Interior Colour Leather - Black
  • Body Style Sedan
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Mileage 96,879 KM

Vehicle Features

Safety

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Traction Control
Brake Assist
Stability Control
ABS
Back-Up Camera
Tire Pressure Monitor
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Rear Parking Aid
Front Side Air Bag
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Blind Spot Monitor
Cross-Traffic Alert

Interior

Security System
Cruise Control
Keyless Entry
Bucket Seats
Power Door Locks
Immobilizer
AM/FM Stereo
Trip Computer
Leather Steering Wheel
Heated Steering Wheel
Steering Wheel Audio Controls
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Remote Trunk Release
Rear Bench Seat
Auto-Dimming Rearview Mirror
Keyless Start
Smart Device Integration

Exterior

Heated Mirrors
Daytime Running Lights
HID Headlights
Aluminum Wheels
Automatic Headlights
Rain Sensing Wipers
Temporary spare tire

Power Options

Power Windows
Power Passenger Seat
Power Mirror(s)

Mechanical

Power Steering
4-Wheel Disc Brakes

Seating

Leather Seats
Seat Memory
Pass-Through Rear Seat
Power Driver Seat
Driver Adjustable Lumbar
Passenger Adjustable Lumbar
Heated Front Seat(s)
Cooled Front Seat(s)

Media / Nav / Comm

Premium Sound System
Navigation System
Satellite Radio
Auxiliary Audio Input
HD Radio

Windows

Panoramic Roof
Rear Defrost

Convenience

Intermittent Wipers
Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror
Mirror Memory

Comfort

Climate Control
A/C
Adjustable Steering Wheel
Multi-Zone A/C

Additional Features

Integrated Turn Signal Mirrors
Power Folding Mirrors
MP3 Capability
Knee Air Bag
Heated Rear Seat(s)
Bluetooth Connection
Headlights-Auto-Leveling
Hands-Free Liftgate
Generic Sun/Moonroof
Requires Subscription

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.

See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

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Journey Volkswagen of Coquitlam

Journey Volkswagen of Coquitlam

2555 Barnet Hwy, Coquitlam, BC V3H 1W4

Call Dealer

604-210-XXXX

(click to show)

604-210-9209

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$13,999

+ taxes & licensing>

Journey Volkswagen of Coquitlam

604-210-9209

2016 Kia Optima