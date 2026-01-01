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2024 Buick Envision
Avenir
2024 Buick Envision
Avenir
Location
Dean Cooley GM
1600 Main St S, Dauphin, MB R7N 3H4
1-800-442-0402
Certified
This vehicle is Safety Certified.
$39,980
+ taxes & licensing
Actions
Used
26,067KM
VIN LRBFZSE41RD036422
Vehicle Details
- Exterior Colour White Frost Tricoat
- Interior Colour Cool Grey seats with Slate Blue interior accents
- Body Style SUV / Crossover
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type All Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 4-cylinder
- Doors 4-door
- Stock # D6940A
- Mileage 26,067 KM
Vehicle Features
Safety
Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Daytime Running Lights
Brake Assist
Stability Control
ABS
Back-Up Camera
Tire Pressure Monitor
Rear Head Air Bag
Rear Parking Aid
Lane Departure Warning
Front Side Air Bag
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Blind Spot Monitor
Cross-Traffic Alert
Lane Keeping Assist
Traffic sign recognition
Evasion Assist
Interior
Security System
Cruise Control
Keyless Entry
Bucket Seats
Power Door Locks
Immobilizer
Adaptive Cruise Control
Leather Steering Wheel
Heated Steering Wheel
HEAD-UP DISPLAY
Remote Trunk Release
Universal Garage Door Opener
Remote Engine Start
Floor mats
Rear Bench Seat
Keyless Start
Remote Vehicle Starter System
Cargo shade
WiFi Hotspot
WIRELESS CHARGING
automatic air recirculation
Smart Device Integration
Remote panic alarm
Memory settings includes presets for driver seat adjuster and outside rearview mirror
Buick Connected Access capable (Subject to terms. See onstar.ca or dealer for details.)
Air Filter with Microfilter Technology
Interior ambient lighting (RGB static)
Power Options
Power Windows
Power Passenger Seat
Power Mirror(s)
Mechanical
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes
All Wheel Drive
ENGINE BLOCK HEATER
All-Wheel Drive
Electronic Grade Braking
Engine air filtration monitor
Trailering provisions includes connector for accessory wiring harness
Seating
Leather Seats
Power Driver Seat
Driver Adjustable Lumbar
Passenger Adjustable Lumbar
Heated Front Seat(s)
Cooled Front Seat(s)
Media / Nav / Comm
Premium Sound System
Navigation System
Satellite Radio
Wi-Fi Hotspot capable (Terms and limitations apply. See onstar.ca or dealer for details.)
Windows
Panoramic Roof
Rear Defrost
Exterior
Aluminum Wheels
Automatic Headlights
Power Liftgate
Privacy Glass
Tires - Front Performance
Tires - Rear Performance
Temporary spare tire
Intellibeam
Rear Camera Mirror Washer
Comfort
Climate Control
A/C
Adjustable Steering Wheel
Multi-Zone A/C
Additional Features
Heads-Up Display
Turbocharged
Telematics
Active suspension
Knee Air Bag
Automatic Highbeams
Heated Rear Seat(s)
Bluetooth Connection
Sun/Moonroof
Hands-Free Liftgate
Seat-Massage
WHITE FROST TRICOAT
Generic Sun/Moonroof
Driver Restriction Features
Rear Collision Mitigation
Rear Camera Mirror
TRANSMISSION 9-SPEED AUTOMATIC (STD)
AVENIR PREFERRED EQUIPMENT GROUP Includes Standard Equipment
STEERING WHEEL HEATED
MOONROOF POWER PANORAMIC TILT-SLIDING
SEATS FRONT BUCKET
SEATS HEATED DRIVER AND FRONT PASSENGER
Requires Subscription
DEFOGGER REAR-WINDOW ELECTRIC
GLASS DEEP-TINTED
SEATS VENTILATED DRIVER AND FRONT PASSENGER
STEERING WHEEL LEATHER-WRAPPED
AUDIO SYSTEM FEATURE BOSE PREMIUM 9-SPEAKER SYSTEM
SEAT ADJUSTER DRIVER 8-WAY POWER
SEATS HEATED REAR OUTBOARD SEATING POSITIONS
AXLE 3.47 FINAL DRIVE RATIO
NOISE CONTROL SYSTEM active noise cancellation
HEADLAMPS LED
TOOL KIT ROAD EMERGENCY
KEYLESS START PUSH BUTTON
SEAT DRIVER MASSAGE CONTROL
AIR VENTS REAR
Wireless Apple CarPlay/Wireless Android Auto
SEAT ADJUSTER FRONT PASSENGER 8-WAY POWER
ENGINE 2.0L TURBO 4-CYLINDER SIDI (228 hp [170 kW] @ 5000 rpm 258 lb-ft of torque [350 N-m] @ 1500-4000 rpm) (STD)
SENSOR CABIN HUMIDITY
Front collision mitigation
TIRES P245/45R20 ALL-SEASON
Aerial View Display System
Front Collision Warning
Brake parking electronic
Brake lining high-performance
Cup holders 2 in front console 2 in rear armrest
Door handles body-colour with chrome strip
Engine control stop/start system override
Glass laminated front doors
Headlamp control automatic on and off
Headlamps automatic delay
QuietTuning Buick unique process to reduce block and absorb noise and vibration to create a quiet interior cabin
Tire spare T145/70R17 SL blackwall
Universal Home Remote includes garage door opener 3-channel programmable
Window power with driver Express-Up and Down
Windows power rear with Express-Down
Wiper rear intermittent
Steering column tilt and telescopic
Tail lamps LED
Suspension front MacPherson strut
Fuel gasoline E15
Speedometer miles/kilometres
Lamp marker reflex front side
USB Ports 2 Charge/Data ports located on instrument panel
Steering power non-variable ratio electric
Roof rails Silver
Air conditioning dual-zone automatic climate control with individual climate settings for driver and front passenger
Air conditioning refrigerant low GWP
Window power with front passenger Express-Up and Down
Windows remote Express-Down all windows
Armrest rear centre
Mouldings bodyside bright window surround
Axle electronic positraction twin-clutch
Engine control stop/start
GVWR 5180 lbs (2350 kg)
Suspension rear 5-link
Map pockets driver and front passenger seatbacks
Seat rear 40/60 split-bench
Sensor air quality indicator
Sensor front passenger presence detector
Floor mats front and rear premium
Cargo compartment cover rear
Driver shift control tap-up/tap-down on shifter
Coolant protection engine
Seat adjuster front passenger 4-way power lumbar
Seat adjuster driver 4-way power lumbar
Continuous Damping Control (CDC)
Keyless Open includes extended range with (BTM) keyless start and automatic door lock/unlock features
Shutters front upper grille active
Mirrors outside heated power-adjustable and driver-side auto-dimming memory body-colour manual-folding light sensitive remote control with memory settings
Power outlet 12-volt cargo area auxiliary
Retained accessory power power windows audio system and moonroof remain operational after ignition is switched off for a period of time or until a door is opened
Seating 5-passenger (2-3 seating configuration) includes second-row 3-person split bench
Power outlet 110-volt located in the rear of centre console
Headlamps Adaptive Forward Lighting
Liftgate power hands free open and close programmable includes LED logo projection
Wheel 17 Inch (43.2 cm) steel spare
Display Ultra-wide 30 Inch diagonal screen with Google built-in. Provides navigation capability connected apps personalized profiles for each driver's settings Natural Voice Recognition and Phone Integration for Wireless Apple CarPlay/Wireless Andr...
Floor covering carpet
Headrests 2-way adjustable rear outboard seats up/down
Power outlet 12-volt front auxiliary
SiriusXM Radio enjoy a Platinum Plan trial subscription (Trial subscription is subject to the SiriusXM Customer Agreement and privacy policy visit www.siriusxm.ca which includes full terms and how to cancel. All fees content features and availabili...
USB ports front lower console dual charge-only
Brakes 4-wheel antilock 4-wheel disc 17 Inch front and rear
COOL GREY SEATS WITH SLATE BLUE INTERIOR ACCENTS QUILTED AND PERFORATED LEATHER-APPOINTED SEAT TRIM WITH PIPING
Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.
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* Please contact dealer for further details. Test drives may be dependent on distance from the dealership.
Email Dean Cooley GM
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Dean Cooley GM
1600 Main St S, Dauphin, MB R7N 3H4
Call Dealer
1-800-442-XXXX(click to show)
1-800-442-0402
Alternate Numbers204-638-4026
$39,980
+ taxes & licensing>
Dean Cooley GM
1-800-442-0402
2024 Buick Envision