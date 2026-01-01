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Vehicle Description ***WHY BUY FROM SILVERLINE?*** *FINANCING AVAILABLE* *CLEAN TITLE ONLY* *TRADE-INS WELCOME* *7 DAY INSURANCE* *3 MONTH WARRANTY/5000KM LIMITED POWERTRAIN WARRANTY* *MB SAFETY* *NATIONWIDE DELIVERY AVAILABLE* *D#4140* **** ****CLEAN TITLE LOCAL HONDA CIVIC IS HERE! WORLD FAMOUS RELIABILITY, FUEL EFFICIENT 4 CYL, AUTOMATIC, HEATED SEATS, POWER WINDOWS AND LOCKS, POWER MIRRORS, ALARM, KEYLESS ENTRY AM FM CD, BLUETOOTH, AC, ABS, TRACTION CONTROL, CRUISE, 2 KEYS, REMOTE STARTER, TINTED GLASS, NICE SHAPE INSIDE AND OUT, WIL BE SOLD WITH A FRESH MB SAFETY, OIL CHANGE AND WARRANTY! *****VALUE PRICED AT $11,991+TAX, WARRANTY INCLUDED****** *****VIEW AT SILVERLINE MOTORS, 1601 NIAKWA RD EAST****** *****CALL/TEXT 204-509-0008*****

2014 Honda Civic

180,359 KM

Details Description

$11,991

+ taxes & licensing
Make it Yours

2014 Honda Civic

LX

Watch This Vehicle
14446318

2014 Honda Civic

LX

Location

Silverline Motors

1601 Niakwa Rd E, Winnipeg, MB R2J 3T3

204-509-0008

  1. 14446318
  2. 14446318
  3. 14446318
  4. 14446318
  5. 14446318
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$11,991

+ taxes & licensing

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Used
180,359KM
VIN 2HGFB2F47EH022771

Vehicle Details

  • Exterior Colour Black
  • Interior Colour Black
  • Body Style Sedan
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Doors 4-door
  • Stock # 022771
  • Mileage 180,359 KM

Vehicle Description

Vehicle Description

***WHY BUY FROM SILVERLINE?***

*FINANCING AVAILABLE*

*CLEAN TITLE ONLY*

*TRADE-INS WELCOME*

*7 DAY INSURANCE*

*3 MONTH WARRANTY/5000KM LIMITED POWERTRAIN WARRANTY*

*MB SAFETY*

*NATIONWIDE DELIVERY AVAILABLE*

*D#4140* ****

****CLEAN TITLE LOCAL HONDA CIVIC IS HERE! WORLD FAMOUS RELIABILITY, FUEL EFFICIENT 4 CYL, AUTOMATIC, HEATED SEATS, POWER WINDOWS AND LOCKS, POWER MIRRORS, ALARM, KEYLESS ENTRY AM FM CD, BLUETOOTH, AC, ABS, TRACTION CONTROL, CRUISE, 2 KEYS, REMOTE STARTER, TINTED GLASS, NICE SHAPE INSIDE AND OUT, WIL BE SOLD WITH A FRESH MB SAFETY, OIL CHANGE AND WARRANTY!



*****VALUE PRICED AT $11,991+TAX, WARRANTY INCLUDED******

*****VIEW AT SILVERLINE MOTORS, 1601 NIAKWA RD EAST******

*****CALL/TEXT 204-509-0008*****

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.

See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

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Silverline Motors

Silverline Motors

1601 Niakwa Rd E, Winnipeg, MB R2J 3T3

Call Dealer

204-509-XXXX

(click to show)

204-509-0008

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$11,991

+ taxes & licensing>

Silverline Motors

204-509-0008

2014 Honda Civic