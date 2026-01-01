$11,991+ taxes & licensing
2014 Honda Civic
LX
2014 Honda Civic
LX
Location
Silverline Motors
1601 Niakwa Rd E, Winnipeg, MB R2J 3T3
204-509-0008
$11,991
+ taxes & licensing
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Vehicle Details
- Exterior Colour Black
- Interior Colour Black
- Body Style Sedan
- Drive Type Front Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Doors 4-door
- Stock # 022771
- Mileage 180,359 KM
Vehicle Description
Vehicle Description
***WHY BUY FROM SILVERLINE?***
*FINANCING AVAILABLE*
*CLEAN TITLE ONLY*
*TRADE-INS WELCOME*
*7 DAY INSURANCE*
*3 MONTH WARRANTY/5000KM LIMITED POWERTRAIN WARRANTY*
*MB SAFETY*
*NATIONWIDE DELIVERY AVAILABLE*
*D#4140* ****
****CLEAN TITLE LOCAL HONDA CIVIC IS HERE! WORLD FAMOUS RELIABILITY, FUEL EFFICIENT 4 CYL, AUTOMATIC, HEATED SEATS, POWER WINDOWS AND LOCKS, POWER MIRRORS, ALARM, KEYLESS ENTRY AM FM CD, BLUETOOTH, AC, ABS, TRACTION CONTROL, CRUISE, 2 KEYS, REMOTE STARTER, TINTED GLASS, NICE SHAPE INSIDE AND OUT, WIL BE SOLD WITH A FRESH MB SAFETY, OIL CHANGE AND WARRANTY!
*****VALUE PRICED AT $11,991+TAX, WARRANTY INCLUDED******
*****VIEW AT SILVERLINE MOTORS, 1601 NIAKWA RD EAST******
*****CALL/TEXT 204-509-0008*****
Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.
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Silverline Motors
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+ taxes & licensing>
204-509-0008