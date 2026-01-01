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Recent Arrival! Blue 2020 Honda Civic EX FWD CVT 2.0L I4 DOHC 16V i-VTEC Sale price includes a $1,500 Finance Credit and is available to customers who finance their vehicle purchase through Acadia Toyota. Contact us for complete details and eligibility requirements. NEW 2 YEAR MVI INSPECTION DONE HERE AT ACADIA TOYOTA, Black Cloth, 4-Wheel Disc Brakes, 8 Speakers, ABS brakes, Air Conditioning, Apple CarPlay/Android Auto, Auto High-beam Headlights, Automatic temperature control, Brake assist, Bumpers: body-colour, Driver door bin, Electronic Stability Control, Exterior Parking Camera Rear, Fabric Seating Surfaces, Forward collision: Collision Mitigation Braking System (CMBS) + FCW mitigation, Four wheel independent suspension, Heated door mirrors, Lane departure: Lane Keeping Assist System (LKAS) active, Power driver seat, Power steering, Power windows. Certification Program Details: Type your description here

2020 Honda Civic

115,731 KM

Details Description Features

$20,388

+ taxes & licensing
Make it Yours

2020 Honda Civic

EX

Watch This Vehicle
14496715

2020 Honda Civic

EX

Location

Acadia Toyota

22 Baig Blvd, Moncton, NB E1E 1C8

506-857-8611

  1. 14496715
  2. 14496715
  3. 14496715
  4. 14496715
  5. 14496715
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$20,388

+ taxes & licensing

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Used
115,731KM
VIN 2HGFC2F76LH023799

Vehicle Details

  • Exterior Colour Blue
  • Interior Colour Black
  • Body Style Sedan
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Variable / CVT
  • Engine 4-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Mileage 115,731 KM

Vehicle Description

Recent Arrival! Blue 2020 Honda Civic EX FWD CVT 2.0L I4 DOHC 16V i-VTEC



Sale price includes a $1,500 Finance Credit and is available to customers who finance their vehicle purchase through Acadia Toyota. Contact us for complete details and eligibility requirements.



NEW 2 YEAR MVI INSPECTION DONE HERE AT ACADIA TOYOTA, Black Cloth, 4-Wheel Disc Brakes, 8 Speakers, ABS brakes, Air Conditioning, Apple CarPlay/Android Auto, Auto High-beam Headlights, Automatic temperature control, Brake assist, Bumpers: body-colour, Driver door bin, Electronic Stability Control, Exterior Parking Camera Rear, Fabric Seating Surfaces, Forward collision: Collision Mitigation Braking System (CMBS) + FCW mitigation, Four wheel independent suspension, Heated door mirrors, Lane departure: Lane Keeping Assist System (LKAS) active, Power driver seat, Power steering, Power windows.



Certification Program Details: Type your description here

Vehicle Features

Safety

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Traction Control
Daytime Running Lights
Brake Assist
Stability Control
ABS
Back-Up Camera
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Lane Departure Warning
Front Side Air Bag
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Lane Keeping Assist

Interior

Security System
Cruise Control
Keyless Entry
Bucket Seats
Power Door Locks
Immobilizer
AM/FM Stereo
Trip Computer
Adaptive Cruise Control
Leather Steering Wheel
Steering Wheel Audio Controls
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Remote Engine Start
Floor mats
Rear Bench Seat
Keyless Start
Smart Device Integration

Exterior

Heated Mirrors
Aluminum Wheels
Automatic Headlights
Temporary spare tire

Power Options

Power Windows
Power Mirror(s)

Mechanical

Power Steering
4-Wheel Disc Brakes

Convenience

Intermittent Wipers
Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror

Windows

Rear Defrost

Comfort

Climate Control
A/C
Adjustable Steering Wheel
Multi-Zone A/C

Seating

Cloth Seats
Pass-Through Rear Seat
Power Driver Seat
Heated Front Seat(s)

Media / Nav / Comm

Auxiliary Audio Input

Additional Features

Telematics
MP3 Capability
Automatic Highbeams
Bluetooth Connection
Sun/Moonroof
Generic Sun/Moonroof
Requires Subscription
Front collision mitigation

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.

See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

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Acadia Toyota

Acadia Toyota

22 Baig Blvd, Moncton, NB E1E 1C8

Call Dealer

506-857-XXXX

(click to show)

506-857-8611

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$20,388

+ taxes & licensing>

Acadia Toyota

506-857-8611

2020 Honda Civic