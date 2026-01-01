$20,388+ taxes & licensing
2020 Honda Civic
EX
2020 Honda Civic
EX
Location
Acadia Toyota
22 Baig Blvd, Moncton, NB E1E 1C8
506-857-8611
$20,388
+ taxes & licensing
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Vehicle Details
- Exterior Colour Blue
- Interior Colour Black
- Body Style Sedan
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type Front Wheel Drive
- Transmission Variable / CVT
- Engine 4-cylinder
- Doors 4-door
- Passengers 5
- Mileage 115,731 KM
Vehicle Description
Recent Arrival! Blue 2020 Honda Civic EX FWD CVT 2.0L I4 DOHC 16V i-VTEC
Sale price includes a $1,500 Finance Credit and is available to customers who finance their vehicle purchase through Acadia Toyota. Contact us for complete details and eligibility requirements.
NEW 2 YEAR MVI INSPECTION DONE HERE AT ACADIA TOYOTA, Black Cloth, 4-Wheel Disc Brakes, 8 Speakers, ABS brakes, Air Conditioning, Apple CarPlay/Android Auto, Auto High-beam Headlights, Automatic temperature control, Brake assist, Bumpers: body-colour, Driver door bin, Electronic Stability Control, Exterior Parking Camera Rear, Fabric Seating Surfaces, Forward collision: Collision Mitigation Braking System (CMBS) + FCW mitigation, Four wheel independent suspension, Heated door mirrors, Lane departure: Lane Keeping Assist System (LKAS) active, Power driver seat, Power steering, Power windows.
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Vehicle Features
Safety
Interior
Exterior
Power Options
Mechanical
Convenience
Windows
Comfort
Seating
Media / Nav / Comm
Additional Features
Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.
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Acadia Toyota
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506-857-8611