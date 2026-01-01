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Recent Arrival! Platinum White Pearl 2023 Honda Ridgeline Sport AWD 9-Speed Automatic 3.5L V6 SOHC i-VTEC 24V Sale price includes a $1,500 Finance Credit and is available to customers who finance their vehicle purchase through Acadia Toyota. Contact us for complete details and eligibility requirements. NEW 2 YEAR MVI INSPECTION DONE HERE AT ACADIA TOYOTA, Black Cloth, 4-Wheel Disc Brakes, 7 Speakers, ABS brakes, Alloy wheels, Automatic temperature control, Brake assist, Driver vanity mirror, Electronic Stability Control, Exterior Parking Camera Rear, Forward collision: Collision Mitigation Braking System (CMBS) + FCW mitigation, Four wheel independent suspension, Panic alarm, Power driver seat, Power steering. Certification Program Details: Type your description here

2023 Honda Ridgeline

66,676 KM

Details Description Features

$41,999

+ taxes & licensing
Make it Yours

2023 Honda Ridgeline

SPORT

Watch This Vehicle
14496718

2023 Honda Ridgeline

SPORT

Location

Acadia Toyota

22 Baig Blvd, Moncton, NB E1E 1C8

506-857-8611

  1. 14496718
  2. 14496718
  3. 14496718
  4. 14496718
  5. 14496718
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$41,999

+ taxes & licensing

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Used
66,676KM
VIN 5FPYK3F17PB502201

Vehicle Details

  • Exterior Colour Platinum White Pearl
  • Interior Colour Black
  • Body Style Crew Cab
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 6-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Mileage 66,676 KM

Vehicle Description

Recent Arrival! Platinum White Pearl 2023 Honda Ridgeline Sport AWD 9-Speed Automatic 3.5L V6 SOHC i-VTEC 24V



Sale price includes a $1,500 Finance Credit and is available to customers who finance their vehicle purchase through Acadia Toyota. Contact us for complete details and eligibility requirements.



NEW 2 YEAR MVI INSPECTION DONE HERE AT ACADIA TOYOTA, Black Cloth, 4-Wheel Disc Brakes, 7 Speakers, ABS brakes, Alloy wheels, Automatic temperature control, Brake assist, Driver vanity mirror, Electronic Stability Control, Exterior Parking Camera Rear, Forward collision: Collision Mitigation Braking System (CMBS) + FCW mitigation, Four wheel independent suspension, Panic alarm, Power driver seat, Power steering.



Certification Program Details: Type your description here

Vehicle Features

Safety

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Traction Control
Daytime Running Lights
Brake Assist
Stability Control
ABS
Back-Up Camera
Tire Pressure Monitor
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Lane Departure Warning
Front Side Air Bag
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Blind Spot Monitor
Cross-Traffic Alert
Lane Keeping Assist

Interior

Security System
Cruise Control
Keyless Entry
Bucket Seats
Power Door Locks
Immobilizer
AM/FM Stereo
Trip Computer
Adaptive Cruise Control
Leather Steering Wheel
Heated Steering Wheel
Steering Wheel Audio Controls
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Universal Garage Door Opener
Remote Engine Start
Floor mats
Rear Bench Seat
Keyless Start
Smart Device Integration

Exterior

Heated Mirrors
Aluminum Wheels
Automatic Headlights
Privacy Glass
Fog Lamps
Temporary spare tire

Power Options

Power Windows
Power Passenger Seat
Power Mirror(s)

Mechanical

Power Steering
4-Wheel Disc Brakes

Convenience

Intermittent Wipers
Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror

Windows

Rear Defrost

Comfort

Climate Control
Rear A/C
A/C
Adjustable Steering Wheel
Multi-Zone A/C

Seating

Cloth Seats
Pass-Through Rear Seat
Power Driver Seat
Driver Adjustable Lumbar
Heated Front Seat(s)

Media / Nav / Comm

Auxiliary Audio Input

Additional Features

Integrated Turn Signal Mirrors
Telematics
MP3 Capability
Automatic Highbeams
Bluetooth Connection
Sun/Moonroof
Led Headlights
Generic Sun/Moonroof
Requires Subscription
Front collision mitigation
Cruise Control Steering Assist

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.

See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

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Email Acadia Toyota

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Acadia Toyota

Acadia Toyota

22 Baig Blvd, Moncton, NB E1E 1C8

Call Dealer

506-857-XXXX

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506-857-8611

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$41,999

+ taxes & licensing>

Acadia Toyota

506-857-8611

2023 Honda Ridgeline