$41,999+ taxes & licensing
2023 Honda Ridgeline
SPORT
2023 Honda Ridgeline
SPORT
Location
Acadia Toyota
22 Baig Blvd, Moncton, NB E1E 1C8
506-857-8611
$41,999
+ taxes & licensing
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Vehicle Details
- Exterior Colour Platinum White Pearl
- Interior Colour Black
- Body Style Crew Cab
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type All Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 6-cylinder
- Doors 4-door
- Passengers 5
- Mileage 66,676 KM
Vehicle Description
Recent Arrival! Platinum White Pearl 2023 Honda Ridgeline Sport AWD 9-Speed Automatic 3.5L V6 SOHC i-VTEC 24V
Sale price includes a $1,500 Finance Credit and is available to customers who finance their vehicle purchase through Acadia Toyota. Contact us for complete details and eligibility requirements.
NEW 2 YEAR MVI INSPECTION DONE HERE AT ACADIA TOYOTA, Black Cloth, 4-Wheel Disc Brakes, 7 Speakers, ABS brakes, Alloy wheels, Automatic temperature control, Brake assist, Driver vanity mirror, Electronic Stability Control, Exterior Parking Camera Rear, Forward collision: Collision Mitigation Braking System (CMBS) + FCW mitigation, Four wheel independent suspension, Panic alarm, Power driver seat, Power steering.
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Vehicle Features
Safety
Interior
Exterior
Power Options
Mechanical
Convenience
Windows
Comfort
Seating
Media / Nav / Comm
Additional Features
Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.
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Email Acadia Toyota
Acadia Toyota
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506-857-8611