$41,788+ taxes & licensing
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2023 GMC Canyon
Elevation
2023 GMC Canyon
Elevation
Location
Acadia Toyota
22 Baig Blvd, Moncton, NB E1E 1C8
506-857-8611
$41,788
+ taxes & licensing
Actions
Used
90,777KM
VIN 1GTP6BEK9P1202049
Vehicle Details
- Exterior Colour blue metallic
- Body Style Crew Cab
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type 4-Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 4-cylinder
- Doors 4-door
- Passengers 5
- Stock # AT232049
- Mileage 90,777 KM
Vehicle Features
Safety
Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Traction Control
Stability Control
ABS
Back-Up Camera
Tire Pressure Monitor
Rear Head Air Bag
Lane Departure Warning
Front Side Air Bag
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Lane Keeping Assist
Interior
Security System
Cruise Control
Keyless Entry
Bucket Seats
Power Door Locks
AM/FM Stereo
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Floor mats
Rear Bench Seat
Keyless Start
WiFi Hotspot
Smart Device Integration
Power Options
Power Windows
Power Mirror(s)
Mechanical
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes
Exterior
Daytime Running Lights
Aluminum Wheels
Tow Hooks
Automatic Headlights
Privacy Glass
Media / Nav / Comm
Satellite Radio
Steering Wheel Audio Controls
Auxiliary Audio Input
Comfort
A/C
Adjustable Steering Wheel
Seating
Pass-Through Rear Seat
Additional Features
Telematics
MP3 Capability
Automatic Highbeams
Conventional Spare Tire
Bluetooth Connection
Led Headlights
Driver Restriction Features
Requires Subscription
Front collision mitigation
Front Collision Warning
Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.
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Acadia Toyota
22 Baig Blvd, Moncton, NB E1E 1C8
Call Dealer
506-857-XXXX(click to show)
$41,788
+ taxes & licensing>
Acadia Toyota
506-857-8611
2023 GMC Canyon