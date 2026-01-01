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2023 GMC Canyon

90,777 KM

Details Features

$41,788

+ taxes & licensing
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2023 GMC Canyon

Elevation

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14520553

2023 GMC Canyon

Elevation

Location

Acadia Toyota

22 Baig Blvd, Moncton, NB E1E 1C8

506-857-8611

  1. 14520553
  2. 14520553
  3. 14520553
  4. 14520553
  5. 14520553
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$41,788

+ taxes & licensing

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Used
90,777KM
VIN 1GTP6BEK9P1202049

Vehicle Details

  • Exterior Colour blue metallic
  • Body Style Crew Cab
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type 4-Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Stock # AT232049
  • Mileage 90,777 KM

Vehicle Features

Safety

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Traction Control
Stability Control
ABS
Back-Up Camera
Tire Pressure Monitor
Rear Head Air Bag
Lane Departure Warning
Front Side Air Bag
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Lane Keeping Assist

Interior

Security System
Cruise Control
Keyless Entry
Bucket Seats
Power Door Locks
AM/FM Stereo
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Floor mats
Rear Bench Seat
Keyless Start
WiFi Hotspot
Smart Device Integration

Power Options

Power Windows
Power Mirror(s)

Mechanical

Power Steering
4-Wheel Disc Brakes

Exterior

Daytime Running Lights
Aluminum Wheels
Tow Hooks
Automatic Headlights
Privacy Glass

Media / Nav / Comm

Satellite Radio
Steering Wheel Audio Controls
Auxiliary Audio Input

Comfort

A/C
Adjustable Steering Wheel

Seating

Pass-Through Rear Seat

Additional Features

Telematics
MP3 Capability
Automatic Highbeams
Conventional Spare Tire
Bluetooth Connection
Led Headlights
Driver Restriction Features
Requires Subscription
Front collision mitigation
Front Collision Warning

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.

See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

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Email Acadia Toyota

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Acadia Toyota

Acadia Toyota

22 Baig Blvd, Moncton, NB E1E 1C8

Call Dealer

506-857-XXXX

(click to show)

506-857-8611

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Directions Website Inventory
$41,788

+ taxes & licensing>

Acadia Toyota

506-857-8611

2023 GMC Canyon