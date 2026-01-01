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2024 Nissan Kicks

50,324 KM

Details Features

$22,590

+ taxes & licensing
Make it Yours

2024 Nissan Kicks

SV

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14501197

2024 Nissan Kicks

SV

Location

Clutch

20 Duke St, Bedford, NS B4A 2Z2

902-905-0427

Contact Seller

Certified

This vehicle is Safety Certified.

$22,590

+ taxes & licensing

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Used
50,324KM
VIN 3N1CP5CV1RL516464

Vehicle Details

  • Exterior Colour Blue
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Mileage 50,324 KM

Vehicle Features

Interior

Cruise Control
Keyless Entry
Adaptive Cruise Control
Rear View Camera
Heated Steering Wheel
Passive keyless entry
Front heated seats

Safety

Brake Assist
Rear Parking Sensors
Lane Departure Warning
Electric parking brake
Rear Cross Traffic Alert
Forward Collision Mitigation
Rear Collision Warning
Rear seat reminder

Comfort

Climate Control

Exterior

Rear Window Defroster

Seating

Folding Rear Seats

Mechanical

Push Button Start

Media / Nav / Comm

Android Auto
Apple CarPlay

Security

Automatic High Beams

Additional Features

Speed-Sensitive Volume
12V outlet
USB Input
Touchscreen Display
Blindspot Sensors
Rear Collision Mitigation
Pedestrian Detection
Driver Attention Alert
Bluetooth Music
Hill Assistance
Keyfob remote start
Hands Free Device Connectivity
App Remote Start
One-Touch Windows

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.

See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

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Clutch

Clutch

Nova Scotia

20 Duke St, Bedford, NS B4A 2Z2

Call Dealer

902-905-XXXX

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902-905-0427

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$22,590

+ taxes & licensing>

Clutch

902-905-0427

2024 Nissan Kicks