$22,590+ taxes & licensing
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2024 Nissan Kicks
SV
2024 Nissan Kicks
SV
Location
Clutch
20 Duke St, Bedford, NS B4A 2Z2
902-905-0427
Certified
This vehicle is Safety Certified.
$22,590
+ taxes & licensing
Actions
Used
50,324KM
VIN 3N1CP5CV1RL516464
Vehicle Details
- Exterior Colour Blue
- Transmission Automatic
- Engine 4-cylinder
- Mileage 50,324 KM
Vehicle Features
Interior
Cruise Control
Keyless Entry
Adaptive Cruise Control
Rear View Camera
Heated Steering Wheel
Passive keyless entry
Front heated seats
Safety
Brake Assist
Rear Parking Sensors
Lane Departure Warning
Electric parking brake
Rear Cross Traffic Alert
Forward Collision Mitigation
Rear Collision Warning
Rear seat reminder
Comfort
Climate Control
Exterior
Rear Window Defroster
Seating
Folding Rear Seats
Mechanical
Push Button Start
Media / Nav / Comm
Android Auto
Apple CarPlay
Security
Automatic High Beams
Additional Features
Speed-Sensitive Volume
12V outlet
USB Input
Touchscreen Display
Blindspot Sensors
Rear Collision Mitigation
Pedestrian Detection
Driver Attention Alert
Bluetooth Music
Hill Assistance
Keyfob remote start
Hands Free Device Connectivity
App Remote Start
One-Touch Windows
Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.
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Clutch
Nova Scotia
20 Duke St, Bedford, NS B4A 2Z2
Call Dealer
902-905-XXXX(click to show)
$22,590
+ taxes & licensing>
Clutch
902-905-0427
2024 Nissan Kicks