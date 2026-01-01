$30,900+ taxes & licensing
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2022 Chevrolet Silverado 1500
LT Trail Boss/Crew Cab/Z71 Package/4WD/1 OWNER
2022 Chevrolet Silverado 1500
LT Trail Boss/Crew Cab/Z71 Package/4WD/1 OWNER
Location
Scammell Auto Limited
232 Pictou Rd, Truro, NS B2N 2T3
902-266-4478
$30,900
+ taxes & licensing
Actions
Used
235,000KM
VIN 3GCPYFED1NG198225
Vehicle Details
- Exterior Colour Blue
- Interior Colour Grey
- Body Style Pickup Truck
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type 4-Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 8-cylinder
- Doors 4-door
- Stock # CO-198255
- Mileage 235,000 KM
Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.
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Scammell Auto Limited
232 Pictou Rd, Truro, NS B2N 2T3
Call Dealer
902-266-XXXX(click to show)
$30,900
+ taxes & licensing>
Scammell Auto Limited
902-266-4478
2022 Chevrolet Silverado 1500