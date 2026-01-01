Menu
Account
Sign In

2022 Chevrolet Silverado 1500

235,000 KM

Details

$30,900

+ taxes & licensing
Make it Yours

2022 Chevrolet Silverado 1500

LT Trail Boss/Crew Cab/Z71 Package/4WD/1 OWNER

Watch This Vehicle
14214935

2022 Chevrolet Silverado 1500

LT Trail Boss/Crew Cab/Z71 Package/4WD/1 OWNER

Location

Scammell Auto Limited

232 Pictou Rd, Truro, NS B2N 2T3

902-266-4478

  1. 14214935
  2. 14214935
  3. 14214935
  4. 14214935
  5. 14214935
  6. 14214935
  7. 14214935
  8. 14214935
  9. 14214935
  10. 14214935
  11. 14214935
  12. 14214935
  13. 14214935
  14. 14214935
  15. 14214935
  16. 14214935
  17. 14214935
  18. 14214935
  19. 14214935
  20. 14214935
  21. 14214935
  22. 14214935
  23. 14214935
  24. 14214935
  25. 14214935
  26. 14214935
  27. 14214935
  28. 14214935
  29. 14214935
  30. 14214935
  31. 14214935
  32. 14214935
  33. 14214935
  34. 14214935
  35. 14214935
Contact Seller

$30,900

+ taxes & licensing

Actions
Get Financing Calculate Payments
Used
235,000KM
VIN 3GCPYFED1NG198225

Vehicle Details

  • Exterior Colour Blue
  • Interior Colour Grey
  • Body Style Pickup Truck
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type 4-Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 8-cylinder
  • Doors 4-door
  • Stock # CO-198255
  • Mileage 235,000 KM

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.

See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

More inventory From Scammell Auto Limited

Used 2022 Chevrolet Silverado 1500 LT Trail Boss/Crew Cab/Z71 Package/4WD/1 OWNER for sale in Truro, NS
2022 Chevrolet Silverado 1500 LT Trail Boss/Crew Cab/Z71 Package/4WD/1 OWNER 235,000 KM $30,900 + tax & lic
Used 2023 Chevrolet Colorado LT Crew Cab 4WD for sale in Truro, NS
2023 Chevrolet Colorado LT Crew Cab 4WD 60,000 KM $39,900 + tax & lic
Used 2023 Toyota Corolla LE for sale in Truro, NS
2023 Toyota Corolla LE 74,000 KM $25,900 + tax & lic

Email Scammell Auto Limited

This form is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Scammell Auto Limited

Scammell Auto Limited

232 Pictou Rd, Truro, NS B2N 2T3

Call Dealer

902-266-XXXX

(click to show)

902-266-4478

Quick Links
Directions Website Inventory
$30,900

+ taxes & licensing>

Scammell Auto Limited

902-266-4478

2022 Chevrolet Silverado 1500