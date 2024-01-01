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<p>COME IN AND BUY IT WHY YOU CAN!! PRODUCTION FOR THE RAM EXPRESS HAS STOPPED IN CANADA FOR 2024 SO WHAT IS OUT THERE IS IT. CHECK OUT THE KILOMETERS ON THIS TRUCK, ONLY 36,700!! IT IS ALSO EQUIPPED WITH BLACK ALLOYS WHEELS, BOXLINER, DUAL EXHAUST, BLUETOOTH, SIRIUS XM RADIO, AUX, USB AND WIFI HOTSPOT. THE PRICE INCLUDES OUR ADVANTAGE PACKAGE!! HST AND LICENSING EXTRA. WHY PURCHASE THIS CAR AT ECKERT AUTO SALES? WE HAVE BEEN IN BUSINESS OVER 17 YEARS AND HAVE THE HIGHEST CUSTOMER SATISFACTION AND SOME OF THE LOWEST PRICES IN CANADA. INCLUDED IN THE PRICE IS THE SAFETY, OIL CHANGE AND ANYTHING ELSE THAT IS REQUIRED. WE DO NOT HAVE EXTRA OR HIDDEN FEES EVER!! JUST HONEST PRICING. GIVE CHRIS OR TINA A CALL TODAY TO ARRANGE FINANCING OR A TEST DRIVE (705)797-1100.</p>

2021 RAM 1500 Classic

36,700 KM

Details Description Features

$39,995

+ tax & licensing
Make it Yours

2021 RAM 1500 Classic

Express 4x4 Crew Cab ONLY 36,700 KMS WOW!!

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2021 RAM 1500 Classic

Express 4x4 Crew Cab ONLY 36,700 KMS WOW!!

Location

Eckert Auto Sales

192 Essa Rd., Barrie, ON L4N 3L1

705-797-1100

  1. 1714488244
  2. 1714488245
  3. 1714488247
  4. 1714488248
  5. 1714488250
  6. 1714488252
  7. 1714488254
  8. 1714488255
  9. 1714488256
  10. 1714488258
  11. 1714488259
  12. 1714488261
  13. 1714488262
  14. 1714488264
  15. 1714488266
  16. 1714488268
  17. 1714488271
  18. 1714488274
Contact Seller

Certified

This vehicle is Safety Certified.

$39,995

+ taxes & licensing

Actions
Get Financing Calculate Payments Get Insurance Quotes
36,700KM
Used
Excellent Condition
VIN 3C6RR7KT7MG709986

Vehicle Details

  • Exterior Colour Gray
  • Interior Colour Gray
  • Body Style Pickup Truck
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type 4-Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 8-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 6
  • Mileage 36,700 KM

Vehicle Description

COME IN AND BUY IT WHY YOU CAN!! PRODUCTION FOR THE RAM EXPRESS HAS STOPPED IN CANADA FOR 2024 SO WHAT IS OUT THERE IS IT. CHECK OUT THE KILOMETERS ON THIS TRUCK, ONLY 36,700!! IT IS ALSO EQUIPPED WITH BLACK ALLOYS WHEELS, BOXLINER, DUAL EXHAUST, BLUETOOTH, SIRIUS XM RADIO, AUX, USB AND WIFI HOTSPOT. THE PRICE INCLUDES OUR ADVANTAGE PACKAGE!! HST AND LICENSING EXTRA. WHY PURCHASE THIS CAR AT ECKERT AUTO SALES? WE HAVE BEEN IN BUSINESS OVER 17 YEARS AND HAVE THE HIGHEST CUSTOMER SATISFACTION AND SOME OF THE LOWEST PRICES IN CANADA. INCLUDED IN THE PRICE IS THE SAFETY, OIL CHANGE AND ANYTHING ELSE THAT IS REQUIRED. WE DO NOT HAVE EXTRA OR HIDDEN FEES EVER!! JUST HONEST PRICING. GIVE CHRIS OR TINA A CALL TODAY TO ARRANGE FINANCING OR A TEST DRIVE (705)797-1100.

Vehicle Features

Mechanical

Anti-Lock Brakes
Power Steering

Safety

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Child Seat Anchors
Rearview Camera

Exterior

Fog Lights
Alloy Wheels
Automatic Headlights

Power Options

Power Mirrors
Power Windows

Interior

Air Conditioning
Cruise Control
Keyless Entry
Tilt Steering Wheel
Folding Rear Seat
Power Door Locks
Steering Wheel Controls

Media / Nav / Comm

Bluetooth
SiriusXM Radio

Warranty

Warranty Included

Additional Features

Conventional Spare Tire

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.

See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

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Email Eckert Auto Sales

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Eckert Auto Sales

Eckert Auto Sales

192 Essa Rd., Barrie, ON L4N 3L1
Member UCDA Member

UCDA dealers adhere to a strict code of ethics.

Call Dealer

705-797-XXXX

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705-797-1100

Alternate Numbers
705-627-0123
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$39,995

+ taxes & licensing

Eckert Auto Sales

705-797-1100

Contact Seller
2021 RAM 1500 Classic