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2008 Mazda MAZDA3

171,014 KM

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Precision Motors

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2008 Mazda MAZDA3

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2008 Mazda MAZDA3

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Precision Motors

1227 Plains Road East, Burlington, ON L7S 2K2

416-270-7657

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171,014KM
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  • Listing ID: 9579955
  • Stock #: 785
  • VIN: JM1BK343081784663

Vehicle Details

  • Exterior Colour Gray
  • Body Style Sedan
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Stock # 785
  • Mileage 171,014 KM

Vehicle Description

**2008 MAZDA 3 HATCHBACK ! AS IS  !  VERY LOW PRICE..!!***

2008 MAZDA 3 ONLY 171,014 KMS JUST FOR $3,995.00. AUTOMATIC, POWER OPTIONS, SUNROOF, LEATHER HEATED SEATS, CD PLAYER, AM/FM STEREO, PREMIUM SOUND SYSTEM, USB CONNECTION, FOG LIGHTS, FULLY LOADED, GOOD CONDITION, ECONOMICAL AND RELIABLE SOUND ENGINE AND TRANSMISSION.  THE VEHICLE COMES CERTIFIED WITH FREE HISTORY REPORT. NO HIDDEN CHARGES. PRICE + TAX + LICENSING.

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TOLL FREE : 1 (877) 960-1826

EMAIL US AT : inamq@hotmail.com

Vehicle Features

Anti-Lock Brakes
Power Steering
Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Rear Window Defrost
Fog Lights
Automatic Headlights
Security System
Air Conditioning
Keyless Entry
Tilt Steering Wheel
Power Door Locks
Power Windows
AM/FM Radio
CD Player
Heated Seats
Leather Seats
Sunroof / Moonroof
Warranty Available

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