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New and Used GMC for Sale in Kemptville, ON

Showing 1-50 of 158
New 2026 GMC Sierra 1500 Denali Ultimate - Leather Seats for sale in Orleans, ON

2026 GMC Sierra 1500

Denali Ultimate - Leather Seats
$114,239 + tax & lic
25KM
Onyx Black
Myers Automotive Group

Orleans, ON

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New 2026 GMC Sierra 1500 SLT - Leather Seats - Sunroof for sale in Kemptville, ON

2026 GMC Sierra 1500

SLT - Leather Seats - Sunroof
Sale
$85,658 + tax & lic
50KM
Sterling Metallic
Myers Automotive Group

Kemptville, ON

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New 2026 GMC Sierra 1500 Denali Ultimate - Leather Seats for sale in Orleans, ON

2026 GMC Sierra 1500

Denali Ultimate - Leather Seats
$119,444 + tax & lic
25KM
Glacier White Tricoat
Myers Automotive Group

Orleans, ON

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New 2026 GMC Sierra 1500 Denali - Leather Seats for sale in Orleans, ON

2026 GMC Sierra 1500

Denali - Leather Seats
$101,894 + tax & lic
25KM
Onyx Black
Myers Automotive Group

Orleans, ON

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Used 2015 GMC Sierra 1500 SLE for sale in Kingston, ON

2015 GMC Sierra 1500

SLE
$18,990 + tax & lic
224,504KM
White
Platinum Auto Sales

Kingston, ON

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Used 2017 GMC Sierra 1500 SLE - Bluetooth for sale in Ottawa, ON

2017 GMC Sierra 1500

SLE - Bluetooth
$27,995 + tax & lic
116,523KM
Myers Automotive Group

Ottawa, ON

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New 2026 GMC Sierra 1500 SLE for sale in Ottawa, ON

2026 GMC Sierra 1500

SLE
$80,691 + tax & lic
10KM
Sterling Metallic
Myers Automotive Group

Ottawa, ON

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New 2026 GMC Sierra 1500 Elevation - Leather Seats for sale in Ottawa, ON

2026 GMC Sierra 1500

Elevation - Leather Seats
$85,887 + tax & lic
10KM
Sterling Metallic
Myers Automotive Group

Ottawa, ON

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Used 2022 GMC Sierra 1500 ELEVATION X31 DIESEL 3.0 LTR CREW 4X4 CERTIFIED for sale in Cobourg, ON

2022 GMC Sierra 1500

ELEVATION X31 DIESEL 3.0 LTR CREW 4X4 CERTIFIED
$33,700 + tax & lic
170,185KM
Red
Bob Currie Auto Sales

Cobourg, ON

Used 2015 GMC Sierra 1500 SLE PREMIUM 4X4 | CREW | Z71 | 5.3L V8 | HTD SEATS for sale in Ottawa, ON

2015 GMC Sierra 1500

SLE PREMIUM 4X4 | CREW | Z71 | 5.3L V8 | HTD SEATS
$11,000 + tax & lic
216,118KM
Onyx Black
Car-On Auto Sales

Ottawa, ON

New 2026 GMC Sierra 1500 PRO for sale in Orleans, ON

2026 GMC Sierra 1500

PRO
Sale
$67,204 + tax & lic
512KM
Onyx Black
Myers Automotive Group

Orleans, ON

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Used 2025 GMC Sierra 1500 Elevation - Heated Seats for sale in Kanata, ON

2025 GMC Sierra 1500

Elevation - Heated Seats
$65,888 + tax & lic
28,512KM
Myers Automotive Group

Kanata, ON

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New 2026 GMC Sierra 1500 ELEVATION for sale in Ottawa, ON

2026 GMC Sierra 1500

ELEVATION
$80,572 + tax & lic
10KM
Sterling Metallic
Myers Automotive Group

Ottawa, ON

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New 2026 GMC Sierra 1500 Crew Cab Short Box 4-Wheel Drive AT4 for sale in Napanee, ON

2026 GMC Sierra 1500

Crew Cab Short Box 4-Wheel Drive AT4
$87,759 + tax & lic
8KM
Black
Peter Boyer Chevrolet Buick GMC

Napanee, ON

Used 2021 GMC Sierra 1500 Denali Crew Cab | NAV | Apple CarPlay | Android Auto | WiFi HotSpot | Sunroof for sale in Ottawa, ON

2021 GMC Sierra 1500

Denali Crew Cab | NAV | Apple CarPlay | Android Auto | WiFi HotSpot | Sunroof
$39,980 + tax & lic
155,698KM
Black
Wallace Automobiles

Ottawa, ON

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New 2026 GMC Sierra 1500 Crew Cab Short Box 4-Wheel Drive Pro for sale in Ottawa, ON

2026 GMC Sierra 1500

Crew Cab Short Box 4-Wheel Drive Pro
$66,913 + tax & lic
95KM
White
Surgenor GM Ottawa

Ottawa, ON

Used 2020 GMC Sierra 1500 Denali for sale in Ottawa, ON

2020 GMC Sierra 1500

Denali
Sale
$42,871 + tax & lic
137,399KM
White
DriveTown Ottawa

Ottawa, ON

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Used 2021 GMC Sierra 1500 Crew Cab Short Box 4-Wheel Drive AT4 for sale in Morrisburg, ON

2021 GMC Sierra 1500

Crew Cab Short Box 4-Wheel Drive AT4
$33,549 + tax & lic
241,289KM
Upper Canada Motor Sales Ltd

Morrisburg, ON

New 2026 GMC Sierra 1500 Crew Cab Standard Box 4-Wheel Drive Elevation for sale in Ottawa, ON

2026 GMC Sierra 1500

Crew Cab Standard Box 4-Wheel Drive Elevation
$78,538 + tax & lic
90KM
Black
Surgenor GM Ottawa

Ottawa, ON

New 2026 GMC Sierra 1500 AT4 - Leather Seats - Sunroof for sale in Kemptville, ON

2026 GMC Sierra 1500

AT4 - Leather Seats - Sunroof
Sale
$90,977 + tax & lic
50KM
Onyx Black
Myers Automotive Group

Kemptville, ON

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New 2026 GMC Sierra 1500 ELEVATION for sale in Orleans, ON

2026 GMC Sierra 1500

ELEVATION
Sale
$74,744 + tax & lic
250KM
Onyx Black
Myers Automotive Group

Orleans, ON

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Used 2025 GMC Sierra 1500 ELEVATION for sale in Belleville, ON

2025 GMC Sierra 1500

ELEVATION
$54,995 + tax & lic
16,438KM
White
Bayview Auto Sales

Belleville, ON

Used 2024 GMC Sierra 1500 ELEVATION for sale in Belleville, ON

2024 GMC Sierra 1500

ELEVATION
$46,995 + tax & lic
38,143KM
Black
Bayview Auto Sales

Belleville, ON

New 2026 GMC Sierra 1500 Crew Cab Short Box 4-Wheel Drive AT4X for sale in Ottawa, ON

2026 GMC Sierra 1500

Crew Cab Short Box 4-Wheel Drive AT4X
$111,127 + tax & lic
95KM
Tan
Surgenor GM Ottawa

Ottawa, ON

Used 2024 GMC Sierra 1500 4WD Crew Cab 157

2024 GMC Sierra 1500

4WD Crew Cab 157" Elevation
Sale
$57,895 + tax & lic
45,303KM
Gray
Westland Auto Sales

Pembroke, ON

New 2026 GMC Sierra 1500 Crew Cab Standard Box 4-Wheel Drive Denali for sale in Napanee, ON

2026 GMC Sierra 1500

Crew Cab Standard Box 4-Wheel Drive Denali
$92,494 + tax & lic
8KM
Black
Peter Boyer Chevrolet Buick GMC

Napanee, ON

Used 2024 GMC Sierra 1500 Denali for sale in Belleville, ON

2024 GMC Sierra 1500

Denali
$59,995 + tax & lic
49,227KM
Black
Bayview Auto Sales

Belleville, ON

Used 2023 GMC Sierra 1500 ELEVATION for sale in Belleville, ON

2023 GMC Sierra 1500

ELEVATION
$47,995 + tax & lic
35,913KM
Grey
Bayview Auto Sales

Belleville, ON

Used 2022 GMC Sierra 1500 SLT - Leather Seats - Remote Start for sale in Kemptville, ON

2022 GMC Sierra 1500

SLT - Leather Seats - Remote Start
$57,995 + tax & lic
58,769KM
Myers Automotive Group

Kemptville, ON

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New 2026 GMC Sierra 1500 Denali Ultimate - Leather Seats for sale in Ottawa, ON

2026 GMC Sierra 1500

Denali Ultimate - Leather Seats
$112,557 + tax & lic
10KM
Downpour Metallic
Myers Automotive Group

Ottawa, ON

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New 2026 GMC Sierra 1500 Crew Cab Short Box 4-Wheel Drive AT4 for sale in Ottawa, ON

2026 GMC Sierra 1500

Crew Cab Short Box 4-Wheel Drive AT4
$88,737 + tax & lic
95KM
Black
Surgenor GM Ottawa

Ottawa, ON

New 2026 GMC Sierra 1500 Crew Cab Short Box 4-Wheel Drive Elevation for sale in Ottawa, ON

2026 GMC Sierra 1500

Crew Cab Short Box 4-Wheel Drive Elevation
$80,093 + tax & lic
95KM
Black
Surgenor GM Ottawa

Ottawa, ON

New 2026 GMC Sierra 1500 Regular Cab Long Box 4-Wheel Drive Pro for sale in Ottawa, ON

2026 GMC Sierra 1500

Regular Cab Long Box 4-Wheel Drive Pro
$61,323 + tax & lic
95KM
White
Surgenor GM Ottawa

Ottawa, ON

New 2026 GMC Sierra 1500 Crew Cab Short Box 4-Wheel Drive Elevation for sale in Ottawa, ON

2026 GMC Sierra 1500

Crew Cab Short Box 4-Wheel Drive Elevation
$73,799 + tax & lic
95KM
Red
Surgenor GM Ottawa

Ottawa, ON

New 2026 GMC Sierra 1500 Crew Cab Short Box 4-Wheel Drive Elevation for sale in Ottawa, ON

2026 GMC Sierra 1500

Crew Cab Short Box 4-Wheel Drive Elevation
$73,799 + tax & lic
10,971KM
Black
Surgenor GM Ottawa

Ottawa, ON

New 2026 GMC Sierra 1500 Crew Cab Short Box 4-Wheel Drive Denali Ultimate for sale in Ottawa, ON

2026 GMC Sierra 1500

Crew Cab Short Box 4-Wheel Drive Denali Ultimate
$102,158 + tax & lic
10,122KM
Black
Surgenor GM Ottawa

Ottawa, ON

New 2026 GMC Sierra 1500 Crew Cab Short Box 4-Wheel Drive Denali for sale in Ottawa, ON

2026 GMC Sierra 1500

Crew Cab Short Box 4-Wheel Drive Denali
$91,603 + tax & lic
90KM
Black
Surgenor GM Ottawa

Ottawa, ON

New 2026 GMC Sierra 1500 Crew Cab Short Box 4-Wheel Drive Denali Ultimate for sale in Ottawa, ON

2026 GMC Sierra 1500

Crew Cab Short Box 4-Wheel Drive Denali Ultimate
$108,865 + tax & lic
95KM
White
Surgenor GM Ottawa

Ottawa, ON

New 2026 GMC Sierra 1500 Crew Cab Standard Box 4-Wheel Drive Elevation for sale in Ottawa, ON

2026 GMC Sierra 1500

Crew Cab Standard Box 4-Wheel Drive Elevation
$79,098 + tax & lic
100KM
White
Surgenor GM Ottawa

Ottawa, ON

New 2026 GMC Sierra 1500 Crew Cab Short Box 4-Wheel Drive Elevation for sale in Ottawa, ON

2026 GMC Sierra 1500

Crew Cab Short Box 4-Wheel Drive Elevation
$73,799 + tax & lic
6,125KM
Gray
Surgenor GM Ottawa

Ottawa, ON

New 2026 GMC Sierra 1500 Double Cab Standard Box 4-Wheel Drive Pro for sale in Ottawa, ON

2026 GMC Sierra 1500

Double Cab Standard Box 4-Wheel Drive Pro
$61,933 + tax & lic
95KM
Black
Surgenor GM Ottawa

Ottawa, ON

New 2026 GMC Sierra 1500 Crew Cab Short Box 4-Wheel Drive Pro for sale in Ottawa, ON

2026 GMC Sierra 1500

Crew Cab Short Box 4-Wheel Drive Pro
$66,913 + tax & lic
95KM
Black
Surgenor GM Ottawa

Ottawa, ON

New 2026 GMC Sierra 1500 Crew Cab Short Box 4-Wheel Drive Denali Ultimate for sale in Ottawa, ON

2026 GMC Sierra 1500

Crew Cab Short Box 4-Wheel Drive Denali Ultimate
$105,758 + tax & lic
95KM
Gray
Surgenor GM Ottawa

Ottawa, ON

New 2026 GMC Sierra 1500 Crew Cab Standard Box 4-Wheel Drive Elevation for sale in Ottawa, ON

2026 GMC Sierra 1500

Crew Cab Standard Box 4-Wheel Drive Elevation
$79,373 + tax & lic
95KM
Black
Surgenor GM Ottawa

Ottawa, ON

New 2026 GMC Sierra 1500 Crew Cab Standard Box 4-Wheel Drive Elevation for sale in Ottawa, ON

2026 GMC Sierra 1500

Crew Cab Standard Box 4-Wheel Drive Elevation
$79,843 + tax & lic
90KM
Black
Surgenor GM Ottawa

Ottawa, ON

New 2026 GMC Sierra 1500 Crew Cab Standard Box 4-Wheel Drive Denali for sale in Ottawa, ON

2026 GMC Sierra 1500

Crew Cab Standard Box 4-Wheel Drive Denali
$97,543 + tax & lic
95KM
Black
Surgenor GM Ottawa

Ottawa, ON

New 2026 GMC Sierra 1500 Regular Cab Long Box 4-Wheel Drive Pro for sale in Ottawa, ON

2026 GMC Sierra 1500

Regular Cab Long Box 4-Wheel Drive Pro
$61,323 + tax & lic
95KM
White
Surgenor GM Ottawa

Ottawa, ON

New 2026 GMC Sierra 1500 Crew Cab Short Box 4-Wheel Drive Pro for sale in Ottawa, ON

2026 GMC Sierra 1500

Crew Cab Short Box 4-Wheel Drive Pro
$66,913 + tax & lic
95KM
Black
Surgenor GM Ottawa

Ottawa, ON

Used 2022 GMC Sierra 1500 Limited Elevation Heated Steering and Seats! CarPlay! for sale in Kemptville, ON

2022 GMC Sierra 1500

Limited Elevation Heated Steering and Seats! CarPlay!
$35,995 + tax & lic
141,375KM
Blue
Motortrendz

Kemptville, ON

Used 2017 GMC Sierra 1500 SLE for sale in Cornwall, ON

2017 GMC Sierra 1500

SLE
$26,777 + tax & lic
148,708KM
Black
Bow Tie Auto Sales

Cornwall, ON