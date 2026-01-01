New and Used GMC for Sale in Kemptville, ON
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2026 GMC Sierra 1500
Denali Ultimate - Leather Seats
$114,239 + tax & lic
25KM
Onyx Black
2026 GMC Sierra 1500
SLT - Leather Seats - Sunroof
Sale
$85,658 + tax & lic
50KM
Sterling Metallic
2026 GMC Sierra 1500
Denali Ultimate - Leather Seats
$119,444 + tax & lic
25KM
Glacier White Tricoat
2026 GMC Sierra 1500
Denali - Leather Seats
$101,894 + tax & lic
25KM
Onyx Black
2015 GMC Sierra 1500
SLE
$18,990 + tax & lic
224,504KM
White
Platinum Auto Sales
Kingston, ON
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2017 GMC Sierra 1500
SLE - Bluetooth
$27,995 + tax & lic
116,523KM
2026 GMC Sierra 1500
SLE
$80,691 + tax & lic
10KM
Sterling Metallic
2026 GMC Sierra 1500
Elevation - Leather Seats
$85,887 + tax & lic
10KM
Sterling Metallic
2022 GMC Sierra 1500
ELEVATION X31 DIESEL 3.0 LTR CREW 4X4 CERTIFIED
$33,700 + tax & lic
170,185KM
Red
Bob Currie Auto Sales
Cobourg, ON
2015 GMC Sierra 1500
SLE PREMIUM 4X4 | CREW | Z71 | 5.3L V8 | HTD SEATS
$11,000 + tax & lic
216,118KM
Onyx Black
Car-On Auto Sales
Ottawa, ON
2026 GMC Sierra 1500
PRO
Sale
$67,204 + tax & lic
512KM
Onyx Black
2025 GMC Sierra 1500
Elevation - Heated Seats
$65,888 + tax & lic
28,512KM
Myers Automotive Group
Kanata, ON
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2026 GMC Sierra 1500
ELEVATION
$80,572 + tax & lic
10KM
Sterling Metallic
2026 GMC Sierra 1500
Crew Cab Short Box 4-Wheel Drive AT4
$87,759 + tax & lic
8KM
Black
Peter Boyer Chevrolet Buick GMC
Napanee, ON
2021 GMC Sierra 1500
Denali Crew Cab | NAV | Apple CarPlay | Android Auto | WiFi HotSpot | Sunroof
$39,980 + tax & lic
155,698KM
Black
Wallace Automobiles
Ottawa, ON
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2026 GMC Sierra 1500
Crew Cab Short Box 4-Wheel Drive Pro
$66,913 + tax & lic
95KM
White
Surgenor GM Ottawa
Ottawa, ON
2020 GMC Sierra 1500
Denali
Sale
$42,871 + tax & lic
137,399KM
White
DriveTown Ottawa
Ottawa, ON
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2021 GMC Sierra 1500
Crew Cab Short Box 4-Wheel Drive AT4
$33,549 + tax & lic
241,289KM
Upper Canada Motor Sales Ltd
Morrisburg, ON
2026 GMC Sierra 1500
Crew Cab Standard Box 4-Wheel Drive Elevation
$78,538 + tax & lic
90KM
Black
Surgenor GM Ottawa
Ottawa, ON
2026 GMC Sierra 1500
AT4 - Leather Seats - Sunroof
Sale
$90,977 + tax & lic
50KM
Onyx Black
2026 GMC Sierra 1500
ELEVATION
Sale
$74,744 + tax & lic
250KM
Onyx Black
2026 GMC Sierra 1500
Crew Cab Short Box 4-Wheel Drive AT4X
$111,127 + tax & lic
95KM
Tan
Surgenor GM Ottawa
Ottawa, ON
2024 GMC Sierra 1500
4WD Crew Cab 157" Elevation
Sale
$57,895 + tax & lic
45,303KM
Gray
Westland Auto Sales
Pembroke, ON
2026 GMC Sierra 1500
Crew Cab Standard Box 4-Wheel Drive Denali
$92,494 + tax & lic
8KM
Black
Peter Boyer Chevrolet Buick GMC
Napanee, ON
2022 GMC Sierra 1500
SLT - Leather Seats - Remote Start
$57,995 + tax & lic
58,769KM
2026 GMC Sierra 1500
Denali Ultimate - Leather Seats
$112,557 + tax & lic
10KM
Downpour Metallic
2026 GMC Sierra 1500
Crew Cab Short Box 4-Wheel Drive AT4
$88,737 + tax & lic
95KM
Black
Surgenor GM Ottawa
Ottawa, ON
2026 GMC Sierra 1500
Crew Cab Short Box 4-Wheel Drive Elevation
$80,093 + tax & lic
95KM
Black
Surgenor GM Ottawa
Ottawa, ON
2026 GMC Sierra 1500
Regular Cab Long Box 4-Wheel Drive Pro
$61,323 + tax & lic
95KM
White
Surgenor GM Ottawa
Ottawa, ON
2026 GMC Sierra 1500
Crew Cab Short Box 4-Wheel Drive Elevation
$73,799 + tax & lic
95KM
Red
Surgenor GM Ottawa
Ottawa, ON
2026 GMC Sierra 1500
Crew Cab Short Box 4-Wheel Drive Elevation
$73,799 + tax & lic
10,971KM
Black
Surgenor GM Ottawa
Ottawa, ON
2026 GMC Sierra 1500
Crew Cab Short Box 4-Wheel Drive Denali Ultimate
$102,158 + tax & lic
10,122KM
Black
Surgenor GM Ottawa
Ottawa, ON
2026 GMC Sierra 1500
Crew Cab Short Box 4-Wheel Drive Denali
$91,603 + tax & lic
90KM
Black
Surgenor GM Ottawa
Ottawa, ON
2026 GMC Sierra 1500
Crew Cab Short Box 4-Wheel Drive Denali Ultimate
$108,865 + tax & lic
95KM
White
Surgenor GM Ottawa
Ottawa, ON
2026 GMC Sierra 1500
Crew Cab Standard Box 4-Wheel Drive Elevation
$79,098 + tax & lic
100KM
White
Surgenor GM Ottawa
Ottawa, ON
2026 GMC Sierra 1500
Crew Cab Short Box 4-Wheel Drive Elevation
$73,799 + tax & lic
6,125KM
Gray
Surgenor GM Ottawa
Ottawa, ON
2026 GMC Sierra 1500
Double Cab Standard Box 4-Wheel Drive Pro
$61,933 + tax & lic
95KM
Black
Surgenor GM Ottawa
Ottawa, ON
2026 GMC Sierra 1500
Crew Cab Short Box 4-Wheel Drive Pro
$66,913 + tax & lic
95KM
Black
Surgenor GM Ottawa
Ottawa, ON
2026 GMC Sierra 1500
Crew Cab Short Box 4-Wheel Drive Denali Ultimate
$105,758 + tax & lic
95KM
Gray
Surgenor GM Ottawa
Ottawa, ON
2026 GMC Sierra 1500
Crew Cab Standard Box 4-Wheel Drive Elevation
$79,373 + tax & lic
95KM
Black
Surgenor GM Ottawa
Ottawa, ON
2026 GMC Sierra 1500
Crew Cab Standard Box 4-Wheel Drive Elevation
$79,843 + tax & lic
90KM
Black
Surgenor GM Ottawa
Ottawa, ON
2026 GMC Sierra 1500
Crew Cab Standard Box 4-Wheel Drive Denali
$97,543 + tax & lic
95KM
Black
Surgenor GM Ottawa
Ottawa, ON
2026 GMC Sierra 1500
Regular Cab Long Box 4-Wheel Drive Pro
$61,323 + tax & lic
95KM
White
Surgenor GM Ottawa
Ottawa, ON
2026 GMC Sierra 1500
Crew Cab Short Box 4-Wheel Drive Pro
$66,913 + tax & lic
95KM
Black
Surgenor GM Ottawa
Ottawa, ON
2022 GMC Sierra 1500
Limited Elevation Heated Steering and Seats! CarPlay!
$35,995 + tax & lic
141,375KM
Blue
Motortrendz
Kemptville, ON