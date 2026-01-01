$17,900+ taxes & licensing
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2021 Kia Forte
EX Premium
2021 Kia Forte
EX Premium
Location
Strader Motor Sales Kingston
842 Kingston 2, Kingston, ON K7L 4V1
613-541-7977
Certified
This vehicle is Safety Certified.
$17,900
+ taxes & licensing
Actions
Used
84,100KM
Excellent Condition
VIN 3KPF54AD8ME374003
Vehicle Details
- Exterior Colour Red
- Interior Colour Black
- Body Style Sedan
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type Front Wheel Drive
- Transmission Variable / CVT
- Doors 4-door
- Mileage 84,100 KM
Vehicle Features
Mechanical
Anti-Lock Brakes
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes
Safety
Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Rear Window Defrost
Daytime Running Lights
Brake Assist
Stability Control
Back-Up Camera
Tire Pressure Monitor
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Lane Departure Warning
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Blind Spot Monitor
Cross-Traffic Alert
Lane Keeping Assist
Interior
Security System
Air Conditioning
Cruise Control
Keyless Entry
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Power Door Locks
Trip Computer
Leather Steering Wheel
Heated Steering Wheel
Steering Wheel Audio Controls
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Remote Trunk Release
Rear Bench Seat
Keyless Start
Exterior
Heated Mirrors
Aluminum Wheels
Automatic Headlights
Power Options
Power Mirrors
Power Windows
Media / Nav / Comm
AM/FM Radio
Satellite Radio
Auxiliary Audio Input
HD Radio
Comfort
Climate Control
Seating
Cloth Seats
Pass-Through Rear Seat
Heated Front Seat(s)
Convenience
Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror
Powertrain
Transmission w/Dual Shift Mode
Additional Features
Integrated Turn Signal Mirrors
Telematics
Bluetooth Connection
Sun/Moonroof
Hands-Free Liftgate
Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.
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Strader Motor Sales Kingston
842 Kingston 2, Kingston, ON K7L 4V1
Call Dealer
613-541-XXXX(click to show)
$17,900
+ taxes & licensing>
Strader Motor Sales Kingston
613-541-7977
2021 Kia Forte