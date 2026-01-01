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Used 2021 Kia Forte EX Premium for sale in Kingston, ON

2021 Kia Forte

84,100 KM

Details Features

$17,900

+ taxes & licensing
Make it Yours

2021 Kia Forte

EX Premium

Watch This Vehicle
14417409

2021 Kia Forte

EX Premium

Location

Strader Motor Sales Kingston

842 Kingston 2, Kingston, ON K7L 4V1

613-541-7977

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Contact Seller

Certified

This vehicle is Safety Certified.

$17,900

+ taxes & licensing

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Used
84,100KM
Excellent Condition
VIN 3KPF54AD8ME374003

Vehicle Details

  • Exterior Colour Red
  • Interior Colour Black
  • Body Style Sedan
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Variable / CVT
  • Doors 4-door
  • Mileage 84,100 KM

Vehicle Features

Mechanical

Anti-Lock Brakes
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes

Safety

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Rear Window Defrost
Daytime Running Lights
Brake Assist
Stability Control
Back-Up Camera
Tire Pressure Monitor
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Lane Departure Warning
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Blind Spot Monitor
Cross-Traffic Alert
Lane Keeping Assist

Interior

Security System
Air Conditioning
Cruise Control
Keyless Entry
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Power Door Locks
Trip Computer
Leather Steering Wheel
Heated Steering Wheel
Steering Wheel Audio Controls
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Remote Trunk Release
Rear Bench Seat
Keyless Start

Exterior

Heated Mirrors
Aluminum Wheels
Automatic Headlights

Power Options

Power Mirrors
Power Windows

Media / Nav / Comm

AM/FM Radio
Satellite Radio
Auxiliary Audio Input
HD Radio

Comfort

Climate Control

Seating

Cloth Seats
Pass-Through Rear Seat
Heated Front Seat(s)

Convenience

Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror

Powertrain

Transmission w/Dual Shift Mode

Additional Features

Integrated Turn Signal Mirrors
Telematics
Bluetooth Connection
Sun/Moonroof
Hands-Free Liftgate

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.

See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

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Strader Motor Sales Kingston

Strader Motor Sales Kingston

842 Kingston 2, Kingston, ON K7L 4V1

Call Dealer

613-541-XXXX

(click to show)

613-541-7977

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$17,900

+ taxes & licensing>

Strader Motor Sales Kingston

613-541-7977

2021 Kia Forte