<p data-start=106 data-end=168>🚗 <strong data-start=109 data-end=163>2011 Jeep Compass North Edition – Only 57,000 KMs!</strong> 🚗</p><p data-start=170 data-end=313>Looking for a reliable SUV at a great price? Check out this <strong data-start=230 data-end=265>2011 Jeep Compass North Edition</strong>, available now at <strong data-start=284 data-end=310>Mississauga Auto Group</strong>!</p><p data-start=315 data-end=614>✅ <strong data-start=317 data-end=348>Runs and drives beautifully</strong><br data-start=348 data-end=351 />✅ <strong data-start=353 data-end=372>Only 57,000 KMs</strong> – super low mileage<br data-start=392 data-end=395 />✅ <strong data-start=397 data-end=412>Clean title</strong> – fully stock & well-maintained<br data-start=444 data-end=447 />✅ <strong data-start=449 data-end=488>Android Auto & Apple CarPlay screen</strong> with backup camera<br data-start=507 data-end=510 />✅ <strong data-start=512 data-end=548 data-is-only-node=>Air conditioning works perfectly</strong><br data-start=548 data-end=551 />✅ <strong data-start=553 data-end=612>Previous accident repair – fully restored & ready to go</strong></p><p data-start=616 data-end=666>💰 <strong data-start=619 data-end=664>Sale Price: $8,950 + Tax & Licensing Fees</strong></p><p data-start=668 data-end=836>Additional Benefits:<br data-start=688 data-end=691 />🔹 <strong data-start=694 data-end=728>Aftermarket warranty available</strong><br data-start=728 data-end=731 />🔹 <strong data-start=734 data-end=785>Flexible financing options for all credit types</strong><br data-start=785 data-end=788 />🔹 <strong data-start=791 data-end=834>Trusted dealer – Mississauga Auto Group</strong></p><p data-start=838 data-end=961>📍 Visit us today:<br data-start=856 data-end=859 /><strong data-start=859 data-end=924>2666 Royal Windsor Dr, Unit #11 & 12, Mississauga, ON L5J 4N1</strong><br data-start=924 data-end=927 />📞 Call us at <strong data-start=941 data-end=959>(905) 808-1198</strong></p><p> </p><p data-start=963 data-end=1034>Don’t miss this deal – SUVs at this mileage and price sell fast! 🚙💨</p>

Location

Mississauga Auto Group Inc.

2666 Royal Windsor Dr, Unit # 11-12, Mississauga, ON L5J 4N1

(905) 808 1198

Certified

This vehicle is Safety Certified.

$8,950

+ taxes & licensing

Used
57,081KM
Excellent Condition
VIN 1J4NT4FBXBD266967

Vehicle Details

  • Exterior Colour Grey
  • Interior Colour Brown
  • Body Style SUV / Crossover
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Doors 4-door
  • Stock # 11JC67
  • Mileage 57,081 KM

Vehicle Description

Vehicle Features

Packages

Mechanical

Anti-Lock Brakes
Power Steering
Front Disc/Rear Drum Brakes

Safety

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Brake Assist
Stability Control
Tire Pressure Monitor
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor

Exterior

Fog Lights
Aluminum Wheels
Privacy Glass
Temporary spare tire

Interior

Security System
Air Conditioning
Cruise Control
Keyless Entry
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Power Door Locks
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Front Reading Lamps
Universal Garage Door Opener
Remote Engine Start
Rear Bench Seat
Auto-Dimming Rearview Mirror

Power Options

Power Mirrors
Power Windows

Media / Nav / Comm

AM/FM Radio
CD Player
Auxiliary Audio Input

Seating

Cloth Seats
Pass-Through Rear Seat
Heated Front Seat(s)

Convenience

Variable Speed Intermittent Wipers
Power Outlet

Mississauga Auto Group Inc.

Mississauga Auto Group Inc.

2666 Royal Windsor Dr, Unit # 11-12, Mississauga, ON L5J 4N1
(905) 808 1198

