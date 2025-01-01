$8,950+ taxes & licensing
2011 Jeep Compass
North Edition
2011 Jeep Compass
North Edition
Location
Mississauga Auto Group Inc.
2666 Royal Windsor Dr, Unit # 11-12, Mississauga, ON L5J 4N1
(905) 808 1198
Certified
$8,950
+ taxes & licensing
Vehicle Details
- Exterior Colour Grey
- Interior Colour Brown
- Body Style SUV / Crossover
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type Front Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 4-cylinder
- Doors 4-door
- Stock # 11JC67
- Mileage 57,081 KM
Vehicle Description
🚗 2011 Jeep Compass North Edition – Only 57,000 KMs! 🚗
Looking for a reliable SUV at a great price? Check out this 2011 Jeep Compass North Edition, available now at Mississauga Auto Group!
✅ Runs and drives beautifully
✅ Only 57,000 KMs – super low mileage
✅ Clean title – fully stock & well-maintained
✅ Android Auto & Apple CarPlay screen with backup camera
✅ Air conditioning works perfectly
✅ Previous accident repair – fully restored & ready to go
💰 Sale Price: $8,950 + Tax & Licensing Fees
Additional Benefits:
🔹 Aftermarket warranty available
🔹 Flexible financing options for all credit types
🔹 Trusted dealer – Mississauga Auto Group
📍 Visit us today:
2666 Royal Windsor Dr, Unit #11 & 12, Mississauga, ON L5J 4N1
📞 Call us at (905) 808-1198
Don’t miss this deal – SUVs at this mileage and price sell fast! 🚙💨
Vehicle Features
Packages
Mechanical
Safety
Exterior
Interior
Power Options
Media / Nav / Comm
Seating
Convenience
Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.
More inventory From Mississauga Auto Group Inc.
Email Mississauga Auto Group Inc.
Mississauga Auto Group Inc.
UCDA dealers adhere to a strict code of ethics.
Call Dealer
XXX-XXX-XXXX(click to show)
+ taxes & licensing>
(905) 808 1198