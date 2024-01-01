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<p class=MsoNormal style=background: white;><span style=font-family: Calibri Light,sans-serif; mso-ascii-theme-font: major-latin; mso-hansi-theme-font: major-latin; mso-bidi-theme-font: major-latin;> </span><span style=font-family: Calibri Light,sans-serif; mso-ascii-theme-font: major-latin; mso-hansi-theme-font: major-latin; mso-bidi-theme-font: major-latin;>CERTIFIED 2013 LAND ROVER RANGE ROVER SPORT SC<span style=mso-spacerun: yes;>   </span>5.0L 8 CYL GAS SUPERCHARGED ENGINE AWD COMES WITH </span></p><p class=MsoNormal style=margin: 0cm 0cm 0cm .2pt;><span style=font-family: Calibri Light,sans-serif; mso-ascii-theme-font: major-latin; mso-hansi-theme-font: major-latin; mso-bidi-theme-font: major-latin;>4 WHEEL DRIVE</span></p><p class=MsoNormal style=margin: 0cm 0cm 0cm .2pt;><span style=font-family: Calibri Light,sans-serif; mso-ascii-theme-font: major-latin; mso-hansi-theme-font: major-latin; mso-bidi-theme-font: major-latin;>BLUETOOTH WIRELESS CONNECTIVITY<span style=mso-tab-count: 1;>    </span>/CD PLAYER/ HARD DRIVE/ MP3 PLAYER/ PREMIUM SOUND SYS.(HARMAN)</span></p><p class=MsoNormal style=margin: 0cm 0cm 0cm .2pt;><span style=font-family: Calibri Light,sans-serif; mso-ascii-theme-font: major-latin; mso-hansi-theme-font: major-latin; mso-bidi-theme-font: major-latin;>NAVIGATION SYS</span></p><p class=MsoNormal style=margin: 0cm 0cm 0cm .2pt;><span style=font-family: Calibri Light,sans-serif; mso-ascii-theme-font: major-latin; mso-hansi-theme-font: major-latin; mso-bidi-theme-font: major-latin;>CRUISE CONTROL<span style=mso-tab-count: 1;>             </span></span></p><p class=MsoNormal style=margin: 0cm 0cm 0cm .2pt;><span style=font-family: Calibri Light,sans-serif; mso-ascii-theme-font: major-latin; mso-hansi-theme-font: major-latin; mso-bidi-theme-font: major-latin;>DRIVER-FRONT AIR BAG<span style=mso-tab-count: 1;> </span></span></p><p class=MsoNormal style=margin: 0cm 0cm 0cm .2pt;><span style=font-family: Calibri Light,sans-serif; mso-ascii-theme-font: major-latin; mso-hansi-theme-font: major-latin; mso-bidi-theme-font: major-latin;>DUAL A/C<span style=mso-tab-count: 1;>             </span></span></p><p class=MsoNormal style=margin: 0cm 0cm 0cm .2pt;><span style=font-family: Calibri Light,sans-serif; 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mso-ascii-theme-font: major-latin; mso-hansi-theme-font: major-latin; mso-bidi-theme-font: major-latin;>PRIVACY GLASS</span></p><p class=MsoNormal style=margin: 0cm 0cm 0cm .2pt;><span style=font-family: Calibri Light,sans-serif; mso-ascii-theme-font: major-latin; mso-hansi-theme-font: major-latin; mso-bidi-theme-font: major-latin;>RAIN SENSING WIPERS</span></p><p class=MsoNormal style=margin: 0cm 0cm 0cm .2pt;><span style=font-family: Calibri Light,sans-serif; mso-ascii-theme-font: major-latin; mso-hansi-theme-font: major-latin; mso-bidi-theme-font: major-latin;>THEFT DETERRENT SYS.</span></p><p class=MsoNormal style=margin: 0cm 0cm 0cm .2pt;><span style=font-family: Calibri Light,sans-serif; mso-ascii-theme-font: major-latin; mso-hansi-theme-font: major-latin; mso-bidi-theme-font: major-latin;>UNIVERSAL GARAGE DOOR </span></p><p class=MsoNormal style=margin: 0cm 0cm 0cm .2pt;><span style=font-family: Calibri Light,sans-serif; mso-ascii-theme-font: major-latin; mso-hansi-theme-font: major-latin; 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MISSISSAUGA, L4Y 2B8</span></p>

2013 Land Rover Range Rover Sport

154,000 KM

Details Description Features

$13,990

+ tax & licensing
Make it Yours

2013 Land Rover Range Rover Sport

4WD SC SUPERCHARGED

Watch This Vehicle

2013 Land Rover Range Rover Sport

4WD SC SUPERCHARGED

Location

Victory Motors

1000 Dundas St E Unit 38, Mississauga, ON L4Y 2B8

416-452-7777

  1. 1722560702
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  40. 1722560801
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Certified

This vehicle is Safety Certified.

$13,990

+ taxes & licensing

Actions
Calculate Payments Get Insurance Quotes
Used
154,000KM
Excellent Condition
VIN SALSH2E43DA769383

Vehicle Details

  • Exterior Colour White
  • Interior Colour Beige
  • Body Style SUV / Crossover
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type 4-Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 8-cylinder
  • Doors 4-door
  • Stock # 11541447
  • Mileage 154,000 KM

Vehicle Description

 CERTIFIED 2013 LAND ROVER RANGE ROVER SPORT SC   5.0L 8 CYL GAS SUPERCHARGED ENGINE AWD COMES WITH

4 WHEEL DRIVE

BLUETOOTH WIRELESS CONNECTIVITY    /CD PLAYER/ HARD DRIVE/ MP3 PLAYER/ PREMIUM SOUND SYS.(HARMAN)

NAVIGATION SYS

CRUISE CONTROL            

DRIVER-FRONT AIR BAG

DUAL A/C            

BACKUP CAMERA /ELECTRONIC PARKING AID

ELECTRONIC STABILITY CONTROL

FOG LIGHTS       

FRONT HEATED SEATS/ HEATED MIRROR

GENUINE WOOD TRIM

HIGH-INTENSITY DISCHARGE HEADLIGHTS

KEYLESS ENTRY (SMART KEY SYSTEM)      

LEATHER SEATS/LEATHER STEERING WHEEL/LEFT-CURTAIN

AIR BAG+ SECOND ROW SIDE AIRBAG WITH HEAD PROTECTION

SUNROOF

MEMORY SEATS                               

POWER REAR LIFTGATE/ POWER REMOTE MIRROR/POWER STEERING                      

PRIVACY GLASS

RAIN SENSING WIPERS

THEFT DETERRENT SYS.

UNIVERSAL GARAGE DOOR

 

VICTORY MOTORS, CERTIFIED DEALERSHIP BY OMVIC, WILL PROUDLY SERVE YOU!  IF YOU ARE SHOPPING FOR USED, OUR PROFESSIONAL SALES STAFF AND EXPERT SERVICE TECHNICIANS WILL MAKE YOUR NEXT VEHICLE PURCHASE AN ENJOYABLE EXPERIENCE.

 

THE PRICES EXCLUDE TAX, REGISTRATION, ADMIN & SAFETY.  

 

FINANCE AVAILABLE FOR ALL CREDIT TYPE.

 

WARRANTY: ADD $1000.00 AND GET A WARRANTY FROM AUTOGARD FOR 12 MONTHS COVERING ENGINE / TRANSMISSION /DIFFERENTIAL (DEDUCTION 50/- EACH CLAIM) UNLIMITED KM

PLEASE FEEL FREE TO CALL FOR FURTHER INQUIRIES AND TEST DRIVE OR VISIT OUR WEBSITE  WWW.VICTORYMOTORS.CA, PHONE +1 416 452 7777 ADDRESS: 1000 DUNDAS ST E. MISSISSAUGA, L4Y 2B8

Vehicle Features

Packages

Mechanical

Anti-Lock Brakes
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes

Safety

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Brake Assist
Stability Control
Back-Up Camera
Tire Pressure Monitor
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Rear Parking Aid
Front Head Air Bag
Rear Side Air Bag
Passenger Air Bag Sensor

Exterior

Fog Lights
Tinted Glass
Alloy Wheels
Spoiler
HID Headlights
Automatic Headlights
Power Liftgate
Rain Sensing Wipers
Privacy Glass
Temporary spare tire

Interior

Security System
Air Conditioning
Cruise Control
Keyless Entry
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Power Door Locks
Trip Computer
Navigation System
Leather Steering Wheel
Heated Steering Wheel
Steering Wheel Audio Controls
Driver Vanity Mirror
Remote Trunk Release
Universal Garage Door Opener
Rear Bench Seat
Auto-Dimming Rearview Mirror
Keyless Start

Power Options

Power Mirrors
Power Windows
Power Passenger Seat

Comfort

Sunroof / Moonroof
Climate Control

Media / Nav / Comm

Premium Sound System
CD Player
Bluetooth
Satellite Radio
Auxiliary Audio Input

Seating

Seat Memory
Pass-Through Rear Seat
Power Driver Seat
Heated Front Seat(s)

Convenience

Variable Speed Intermittent Wipers
Passenger Vanity Mirror
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror
Mirror Memory
Power Outlet

Additional Features

Power Folding Mirrors
Heated Rear Seat(s)
Bluetooth Connection
Sun/Moonroof

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.

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1000 Dundas St E Unit 38, Mississauga, ON L4Y 2B8

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