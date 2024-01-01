$13,990+ tax & licensing
2013 Land Rover Range Rover Sport
4WD SC SUPERCHARGED
2013 Land Rover Range Rover Sport
4WD SC SUPERCHARGED
Location
Victory Motors
1000 Dundas St E Unit 38, Mississauga, ON L4Y 2B8
416-452-7777
Certified
$13,990
+ taxes & licensing
Vehicle Details
- Exterior Colour White
- Interior Colour Beige
- Body Style SUV / Crossover
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type 4-Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 8-cylinder
- Doors 4-door
- Stock # 11541447
- Mileage 154,000 KM
Vehicle Description
CERTIFIED 2013 LAND ROVER RANGE ROVER SPORT SC 5.0L 8 CYL GAS SUPERCHARGED ENGINE AWD COMES WITH
4 WHEEL DRIVE
BLUETOOTH WIRELESS CONNECTIVITY /CD PLAYER/ HARD DRIVE/ MP3 PLAYER/ PREMIUM SOUND SYS.(HARMAN)
NAVIGATION SYS
CRUISE CONTROL
DRIVER-FRONT AIR BAG
DUAL A/C
BACKUP CAMERA /ELECTRONIC PARKING AID
ELECTRONIC STABILITY CONTROL
FOG LIGHTS
FRONT HEATED SEATS/ HEATED MIRROR
GENUINE WOOD TRIM
HIGH-INTENSITY DISCHARGE HEADLIGHTS
KEYLESS ENTRY (SMART KEY SYSTEM)
LEATHER SEATS/LEATHER STEERING WHEEL/LEFT-CURTAIN
AIR BAG+ SECOND ROW SIDE AIRBAG WITH HEAD PROTECTION
SUNROOF
MEMORY SEATS
POWER REAR LIFTGATE/ POWER REMOTE MIRROR/POWER STEERING
PRIVACY GLASS
RAIN SENSING WIPERS
THEFT DETERRENT SYS.
UNIVERSAL GARAGE DOOR
VICTORY MOTORS, CERTIFIED DEALERSHIP BY OMVIC, WILL PROUDLY SERVE YOU! IF YOU ARE SHOPPING FOR USED, OUR PROFESSIONAL SALES STAFF AND EXPERT SERVICE TECHNICIANS WILL MAKE YOUR NEXT VEHICLE PURCHASE AN ENJOYABLE EXPERIENCE.
THE PRICES EXCLUDE TAX, REGISTRATION, ADMIN & SAFETY.
FINANCE AVAILABLE FOR ALL CREDIT TYPE.
WARRANTY: ADD $1000.00 AND GET A WARRANTY FROM AUTOGARD FOR 12 MONTHS COVERING ENGINE / TRANSMISSION /DIFFERENTIAL (DEDUCTION 50/- EACH CLAIM) UNLIMITED KM
PLEASE FEEL FREE TO CALL FOR FURTHER INQUIRIES AND TEST DRIVE OR VISIT OUR WEBSITE WWW.VICTORYMOTORS.CA, PHONE +1 416 452 7777 ADDRESS: 1000 DUNDAS ST E. MISSISSAUGA, L4Y 2B8
Vehicle Features
Packages
Mechanical
Safety
Exterior
Interior
Power Options
Comfort
Media / Nav / Comm
Seating
Convenience
Additional Features
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