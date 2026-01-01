$22,950+ taxes & licensing
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2019 Audi A4
QUATTRO PREMIUM PLUS 45 TFSI
2019 Audi A4
QUATTRO PREMIUM PLUS 45 TFSI
Location
Dynamic Fine Motors
5161 Steeles Ave W, North York, ON M9L 1R5
877-554-4226
$22,950
+ taxes & licensing
Actions
Used
105,899KM
Other / Unsure Condition
VIN WAUENAF49KA074941
Vehicle Details
- Exterior Colour Grey
- Interior Colour Black
- Body Style Sedan
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type All Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 4-cylinder
- Doors 4-door
- Stock # 1220
- Mileage 105,899 KM
Vehicle Description
JUST AN AMAZING LOOKING PERFECT CAR with a GREAT COLOUR COMBO ** This 2019 Audi A4 AWD S-LINE LOOKS the PART ** FINISHED in NANO METALIC GREY with BLACK REAR SPOILER, TRIM and MIRRORS ** UNIQUE BLACK LEATHER INTERIOR with RED STICHED SEATING ** Factory options include ** LEATHER HEATED SEATS ** POWER SUNROOF ** NAVIGATION ** BACK-UP CAMERA ** DRIVE ASSIST PACKAGE ** VIRTUAL COCKPIT ** APPLY/ANDROID CAR PLAY ** PUSH START ** KEY-LESS ENTRY and so much more.
** ACCIDENT FREE and CARFAX CLEAN ***
Tax and Licensing Fees are EXTRA!
This vehicle can be certified for an additional $799.
If not Certified, then as per OMVIC Regulations the vehicle is deemed un-fit, not drivable and not Certified.
5161 Steeles Ave W, North York
Open Monday-Saturday
dynamicfinemotors.ca
Call or text 437-561-2890
** ACCIDENT FREE and CARFAX CLEAN ***
Tax and Licensing Fees are EXTRA!
This vehicle can be certified for an additional $799.
If not Certified, then as per OMVIC Regulations the vehicle is deemed un-fit, not drivable and not Certified.
5161 Steeles Ave W, North York
Open Monday-Saturday
dynamicfinemotors.ca
Call or text 437-561-2890
Vehicle Features
Media / Nav / Comm
AM/FM Radio
SIRIUSXM Satellite Radio
Trim
Leather upholstery
Leather shift knob trim
Interior
rear window defogger
Front Floor Mats
Rear Floor Mats
Auto-Dimming Rearview Mirror
rear reading lights
Adjustable front headrests
Front Reading Lights
Leatherette door trim
Front assist handle
Woodgrain interior accents
Front cupholders
Adjustable rear headrests
Door courtesy lights
Front overhead console
Convenience
Rear Cupholders
Tilt and telescopic steering wheel
Rain sensing front wipers
Safety
Rear Parking Sensors
3-point rear seatbelts
Front side curtain airbags
Dual front airbags
Front crumple zones
Front side airbags
Front Seatbelt Pretensioners
LED DAYTIME RUNNING LIGHTS
Dual front knee airbags
Seating
Heated Driver Seat
Comfort
Heated Passenger Seat
Dual front air conditioning zones
Exterior
LED Taillights
Auto ON/OFF Headlights
Variable intermittent front wipers
Suspension
Independent front suspension classification
Additional Features
4-Wheel ABS
Maintenance-free battery
Rearview Camera System
Leather steering wheel trim
Dual Tip Exhaust
Heated Side Mirrors
FRONT PARKING SENSORS
Rear Seatbelt Pretensioners
Front seatback storage
3-point front seatbelts
Aluminum door sill trim
Led Headlights
Auto-Dimming Side Mirrors
ALARM ANTI-THEFT SYSTEM
AUTO-LOCKING POWER DOOR LOCKS
BLUETOOTH WIRELESS DATA LINK
CARGO TIE-DOWN ANCHORS AND HOOKS STORAGE
CARPET FLOOR MAT MATERIAL
DOOR UNLOCK IMPACT SENSOR
DUAL ILLUMINATING VANITY MIRRORS
FRONT CONSOLE WITH ARMREST AND STORAGE CENTER CONS
FRONT SEATBELT FORCE LIMITERS
HOMELINK - GARAGE DOOR OPENER UNIVERSAL REMOTE TRA
INSIDE SPARE TIRE MOUNT LOCATION
IPOD/IPHONE AUXILIARY AUDIO INPUT
LATCH SYSTEM CHILD SEAT ANCHORS
LOCKOUT BUTTON POWER WINDOWS
OCCUPANT SENSING PASSENGER AIRBAG DEACTIVATION
POWER SIDE MIRROR ADJUSTMENTS
RECLINING DRIVER SEAT POWER ADJUSTMENTS
RECLINING PASSENGER SEAT POWER ADJUSTMENTS
TACHOMETER GAUGE
AUTO DELAY OFF HEADLIGHTS
BLUETOOTH AUXILIARY AUDIO INPUT
CARPET FLOOR MATERIAL
CRUISE CONTROL STEERING WHEEL MOUNTED CONTROLS
DOOR POCKETS STORAGE
FRONT EMERGENCY LOCKING RETRACTORS
FRONT SEATBELT WARNING SENSOR
LOW FUEL LEVEL WARNINGS AND REMINDERS
MPG FUEL ECONOMY DISPLAY
VOICE OPERATED ELECTRONIC MESSAGING ASSISTANCE
150 AMPS ALTERNATOR
JACK AUXILIARY AUDIO INPUT
AUDIO STEERING WHEEL MOUNTED CONTROLS
HEIGHT DRIVER SEAT POWER ADJUSTMENTS
IN DASH REARVIEW MONITOR
LEATHERETTE CENTER CONSOLE TRIM
REAR CENTER WITH CUPHOLDERS ARMRESTS
SPLIT REAR SEAT FOLDING
VARIABLE/SPEED-PROPORTIONAL POWER STEERING
12V FRONT POWER OUTLET(S)
4 ONE-TOUCH WINDOWS
POST-COLLISION SAFETY SYSTEM IMPACT SENSOR
SPEED SENSITIVE FRONT WIPERS
WITH READ FUNCTION ELECTRONIC MESSAGING ASSISTANCE
ANTI-LOCKOUT POWER DOOR LOCKS
SAFETY REVERSE POWER WINDOWS
2 DRIVER MEMORIZED SETTINGS
9 TOTAL SPEAKERS
ALLOY SHIFT KNOB TRIM
ANTI-TRAPPING MOONROOF / SUNROOF
HEIGHT PASSENGER SEAT POWER ADJUSTMENTS
LIP REAR SPOILER
MAINTENANCE STATUS SMART DEVICE APP FUNCTION
ROADSIDE ASSISTANCE DRIVER ASSISTANCE APP
CARGO NET STORAGE
1 SUBWOOFER
FUEL CUT-OFF IMPACT SENSOR
POWER GLASS MOONROOF / SUNROOF
INTEGRATED TURN SIGNALS SIDE MIRRORS
PANIC ALARM MULTI-FUNCTION REMOTE
USB AUXILIARY AUDIO INPUT
ONE-TOUCH OPEN/CLOSE MOONROOF / SUNROOF
SENSOR/ALERT BLIND SPOT SAFETY
3 REAR HEADRESTS
4-WAY POWER LUMBAR DRIVER SEAT POWER ADJUSTMENTS
WOOD CENTER CONSOLE TRIM
WOOD DASH TRIM
WOOD DOOR TRIM
HARD DRIVE NAVIGATION SYSTEM
GOOGLE POIS CONNECTED IN-CAR APPS
TRUNK RELEASE MULTI-FUNCTION REMOTE
PROXIMITY ENTRY SYSTEM MULTI-FUNCTION REMOTE
RANGE FUEL ECONOMY DISPLAY
2 FRONT HEADRESTS
COOLED COMPARTMENT STORAGE
REAR CENTER FOLDING WITH PASS-THRU ARMRESTS
SINGLE REAR AIR CONDITIONING ZONES
5 WHEEL SPOKES
MULTI-FUNCTION STEERING WHEEL MOUNTED CONTROLS
AUDIBLE WARNING PRE-COLLISION WARNING SYSTEM
FRONT WIRELESS CHARGING STATION
POWER FOLDING SIDE MIRROR ADJUSTMENTS
INDEPENDENTLY CONTROLLED REAR AIR CONDITIONING
ALUMINUM ALLOY WHEELS
SIDE MIRRORS MEMORIZED SETTINGS
AUTO OFF ELECTRONIC PARKING BRAKE
MAINTENANCE DUE WARNINGS AND REMINDERS
REAR PROTECTOR BUMPER DETAIL
DRIVER SEAT MEMORIZED SETTINGS
LOCK OPERATION SMART DEVICE APP FUNCTION
GROCERY BAG HOLDER STORAGE
REAR ASSIST HANDLE
PHONE STEERING WHEEL MOUNTED CONTROLS
VOICE OPERATED NAVIGATION SYSTEM
VEHICLE LOCATION SMART DEVICE APP FUNCTION
ILLUMINATED CENTER CONSOLE
180 WATTS
8 PASSENGER SEAT POWER ADJUSTMENTS
Rear Crumple Zones
GOOGLE SEARCH CONNECTED IN-CAR APPS
ALUMINUM WINDOW TRIM
WIPER ACTIVATED HEADLIGHTS
FRONT AUTOMATIC EMERGENCY BRAKING
AUDI MMI CONNECT INFOTAINMENT
ANDROID AUTO SMARTPHONE INTEGRATION
APPLE CARPLAY SMARTPHONE INTEGRATION
MEMORY CARD SLOT AUXILIARY AUDIO INPUT
APPROACH LAMPS EXTERIOR ENTRY LIGHTS
COOLANT TEMPERATURE WARNING WARNINGS AND REMINDERS
REAL TIME TRAFFIC NAVIGATION DATA
HILL DESCENT OFF-ROAD DRIVING ASSIST
10GB HARD DRIVE
INRIX TRAFFIC NAVIGATION APP
SEND DESTINATION TO VEHICLE NAVIGATION DATA
HD RADIO RADIO
VEHICLE IMMOBILIZER ANTI-THEFT SYSTEM
DVD AUDIO REMOTE CD
GLOVE COMPARTMENT REMOTE CD LOCATION
POWER OPERATED REAR TRUNK/LIFTGATE
SENSOR-ACTIVATED REAR TRUNK/LIFTGATE
HOTSPOT WI-FI
MYAUDI WITH AUDI CONNECT SMART DEVICE APP COMPATIB
PERIMETER ALARM ANTI-THEFT SYSTEM
ANTI-TOW SENSOR ANTI-THEFT SYSTEM
PADDLE SHIFTER STEERING WHEEL MOUNTED CONTROLS
VOICE OPERATED HANDS-FREE PHONE CALL INTEGRATION
VISUAL WARNING PRE-COLLISION WARNING SYSTEM
SINGLE DISC REMOTE CD
LAMP FAILURE WARNINGS AND REMINDERS
AUTOMATIC CLIMATE CONTROL FRONT AIR CONDITIONING
BODY-COLOR FRONT BUMPER COLOR
BODY-COLOR MIRROR COLOR
BODY-COLOR REAR BUMPER COLOR
CHROME EXHAUST TIP COLOR
COIL FRONT SPRING TYPE
COIL REAR SPRING TYPE
DIVERSITY ANTENNA TYPE
GAS FRONT SHOCK TYPE
GAS REAR SHOCK TYPE
INDEPENDENT REAR SUSPENSION CLASSIFICATION
LOW OIL PRESSURE WARNINGS AND REMINDERS
MAST ANTENNA TYPE
MULTI-LINK REAR SUSPENSION TYPE
REAR SIDE CURTAIN AIRBAGS
VENTILATED DISC FRONT BRAKE TYPE
BODY-COLOR DOOR HANDLE COLOR
BUCKET FRONT SEAT TYPE
LOW WASHER FLUID WARNINGS AND REMINDERS
REAR EMERGENCY LOCKING RETRACTORS
REAR SEATBELT FORCE LIMITERS
SLIDING SUNSHADE MOONROOF / SUNROOF
TILT/SLIDE MOONROOF / SUNROOF
VOICE CONTROL STEERING WHEEL MOUNTED CONTROLS
VOICE OPERATED RADIO
12.3 IN. INSTRUMENT CLUSTER SCREEN SIZE
AUTOMATIC CLIMATE CONTROL REAR AIR CONDITIONING
BODY-COLOR REAR SPOILER COLOR
STEEL SPARE WHEEL TYPE
TEMPORARY SPARE TIRE SIZE
FULL TIME 4WD TYPE
MULTI-LINK FRONT SUSPENSION TYPE
VENTILATED DISC REAR BRAKE TYPE
40-20-40 SPLIT BENCH REAR SEAT TYPE
REVERSE GEAR TILT SIDE MIRROR ADJUSTMENTS
12 DRIVER SEAT POWER ADJUSTMENTS
ALUMINUM GRILLE COLOR
8.3 IN. INFOTAINMENT SCREEN SIZE
420 CCA BATTERY RATING
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