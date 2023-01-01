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647-886-8182
2017 Infiniti Q60
3.0T COUPE AWD|NAV|360CAM|BSM|LANE DEP|ADPT CRUISE
Location
S.S. Auto Group
600 York St, Oakville, ON L6L 4B3
647-886-8182
Certified
This vehicle is Safety Certified.
$29,995
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- Listing ID: 10044627
- Stock #: 1200-009
- VIN: JN1EV7EL4HM550473
Vehicle Details
- Exterior Colour Black
- Interior Colour Black
- Body Style Coupe
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type All Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 6-cylinder
- Doors 2-door
- Passengers 4
- Mileage 118,361 KM
Vehicle Description
***PRIME RATE FINANCING AVAILABLE AS LOW AS 6.99% O.A.C***
EXTENDED WARRANTY PACKAGES AVAILABLE. CARFAX REPORT IS VERIFIED AND AVAILABLE UPON REQUEST. THIS VEHICLE IS ACCIDENT FREE.
THIS BEAUTIFUL 2017 INFINITI Q60 3.0T PREMIUM AWD COUPE HAS LANDED. 3.0L TWIN TURBOCHARGED V6 PRODUCING OVER 300HP AND 295LB/FT OF TORQUE. BLACK EXTERIOR ON BLACK INTERIOR. FULLY LOADED TOP OF THE LINE WITH NAVIGATION, BACK UP CAMERA, 360 PARKING SENSORS, 360 CAMERA, BLINDSPOT ASSIST, LANE DEPARTURE ASSIST, FORWARD ASSIST, STEERING ASSIST, EMERGENCY ASSIST, ADAPTIVE CRUISE CONTROL, PREMIUM BOSE SOUND SYSTEM, HEATED SEATS, HEATED STEERING, POWER SUNROOF, PREMIUM 19 INCH WHEELS, PREMIUM PACKAGE (FRONT BUMPER, FRONT GRILLE, REAR BUMPER, STEERING WHEEL, EXTERIOR BADGING, WHEELS, ETC), MULTIPLE DRIVE MODES (NORMAL, SPORT, SPORT+, ECO, TIPTRONIC), INFINITI DRIVE MODE SELECTOR (ENGINE, TRANSMISSION, STEERING ETC), AUTO LIGHTS, PREMIUM POWER ADJUSTABLE LEATHER SEATS, PUSH BUTTON START, BLUETOOTH AUDIO/PHONE, KEYLESS COMFORT ACCESS, NEW GENERATION INFINITI MEDIA SYSTEM AND MUCH MORE. ALL WHEEL DRIVE SYSTEM, VERY WELL EQUIPPED.
VEHICLE CAN BE CERTIFIED FOR AN ADDITIONAL $699, IF NOT CERTIFIED AS PER OMVIC REGULATIONS THE VEHICLE IS DEEMED NOT DRIVEABLE, NOT CERTIFIED AND UNFIT/AS IS.
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S.S. AUTO GROUP
600 YORK STREET UNIT # 2
OAKVILLE, ONTARIO L6L4B3
(647)-886-8182
http://www.ssautogroup.ca/
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INSTAGRAM: @SSAUTOGROUP_
Vehicle Features
Packages
Mechanical
Safety
Exterior
Interior
Power Options
Media / Nav / Comm
Seating
Comfort
Warranty
Convenience
Additional Features
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