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<p><span style=font-size: 10pt;>EXTENDED WARRANTY PACKAGES AVAILABLE UPTO 4 YEARS UNLIMITED KMS.  ACCIDENT FREE VEHICLE WITH SERVICE RECORDS - CARFAX REPORT IS AVAILABLE UPON REQUEST.</span></p><p> </p><p><span style=font-size: 10pt;>2019 PORSCHE CAYENNE HAS LANDED.  3.0L TURBOCHARGED V6 PRODUCING OVER 335HP AND 332LB/FT OF TORQUE.  BLUE EXTERIOR ON BEIGE INTERIOR.  LOADED WITH NAVIGATION, BACKUP CAMERA, 360 PARKING SENSORS, BLINDSPOT ASSIST, LANE CHANGE ASSIST, CRUISE CONTROL, APPLE CARPLAY, ANDROID AUTO, HEATED SEATS, HEATED STEERING, PREMIUM BOSE SOUND SYSTEM, PADDLE SHIFTERS, SPORT EXHAUST, SPORT CHRONO PACKAGE, PORSCHE DRIVE SELECT (NORMAL, SPORT, INDV. ETC), OFFROAD DRIVE MODES, PREMIUM 20 INCH WHEELS, PREMIUM PACKAGE, AUTO LED HEADLIGHTS, PUSH/TURN BUTTON START, POWER TRUNK, BLUETOOTH, KEYLESS COMFORT ACCESS AND MUCH MORE.  </span></p><p> </p><p><span style=font-size: 10pt;><strong>CERTIFICATION AVAILABLE FOR AN ADDITIONAL $999 – </strong>IF NOT CERTIFIED AS PER OMVIC REGULATIONS THE VEHICLE IS DEEMED NOT DRIVABLE AND UNCERTIFIED.  THIS FEE WILL ENSURE VEHICLE IS CERTIFIED AND ROAD WORTHY CONDITION. ADVERTISED PRICE EXCLUDES APPLICABLE TAXES, LICENSING, ADMINISTRATIVE, AND FINANCE FEES.</span></p><p> </p><p><span style=font-size: 10pt;>OUR VEHICLES ARE PRICED TO SELL.  DRIVE THIS HOME TODAY!  CONTACT US FOR MORE DETAILS.</span></p><p> </p><p><span style=font-size: 10pt;>S S AUTO GROUP INC.</span></p><p><span style=font-size: 10pt;>460 WOODY ROAD</span></p><p><span style=font-size: 10pt;>OAKVILLE, ONTARIO L6K 3T6</span></p><p> </p><p><span style=font-size: 10pt;>CALL: (9 0 5) - 3 3 8 - 7 7 0 7</span></p><p><span style=font-size: 10pt;>TEXT: (6 4 7) - 8 8 6 - 8 1 8 2  OR  (6 4 7) - 5 2 3 - 0 0 6 9</span></p><p><span style=font-size: 10pt;>INSTAGRAM: @SSAUTOGROUP_</span></p>

2019 Porsche Cayenne

74,558 KM

Details Description Features

$41,775

+ taxes & licensing
Make it Yours

2019 Porsche Cayenne

SPORT CHRONO|NAV|BACKUP|BSM|BOSE SOUND|PANO|

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2019 Porsche Cayenne

SPORT CHRONO|NAV|BACKUP|BSM|BOSE SOUND|PANO|

Location

S.S. Auto Group

460 Woody Rd, Oakville, ON L6K 3T6

905-338-7707

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Sale

$41,775

+ taxes & licensing

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Used
74,558KM
Excellent Condition
VIN WP1AA2AY7KDA02050

Vehicle Details

  • Exterior Colour Blue
  • Interior Colour Beige
  • Body Style SUV / Crossover
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 6-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Mileage 74,558 KM

Vehicle Description

EXTENDED WARRANTY PACKAGES AVAILABLE UPTO 4 YEARS UNLIMITED KMS.  ACCIDENT FREE VEHICLE WITH SERVICE RECORDS - CARFAX REPORT IS AVAILABLE UPON REQUEST.

 

2019 PORSCHE CAYENNE HAS LANDED.  3.0L TURBOCHARGED V6 PRODUCING OVER 335HP AND 332LB/FT OF TORQUE.  BLUE EXTERIOR ON BEIGE INTERIOR.  LOADED WITH NAVIGATION, BACKUP CAMERA, 360 PARKING SENSORS, BLINDSPOT ASSIST, LANE CHANGE ASSIST, CRUISE CONTROL, APPLE CARPLAY, ANDROID AUTO, HEATED SEATS, HEATED STEERING, PREMIUM BOSE SOUND SYSTEM, PADDLE SHIFTERS, SPORT EXHAUST, SPORT CHRONO PACKAGE, PORSCHE DRIVE SELECT (NORMAL, SPORT, INDV. ETC), OFFROAD DRIVE MODES, PREMIUM 20 INCH WHEELS, PREMIUM PACKAGE, AUTO LED HEADLIGHTS, PUSH/TURN BUTTON START, POWER TRUNK, BLUETOOTH, KEYLESS COMFORT ACCESS AND MUCH MORE.  

 

CERTIFICATION AVAILABLE FOR AN ADDITIONAL $999 – IF NOT CERTIFIED AS PER OMVIC REGULATIONS THE VEHICLE IS DEEMED NOT DRIVABLE AND UNCERTIFIED.  THIS FEE WILL ENSURE VEHICLE IS CERTIFIED AND ROAD WORTHY CONDITION. ADVERTISED PRICE EXCLUDES APPLICABLE TAXES, LICENSING, ADMINISTRATIVE, AND FINANCE FEES.

 

OUR VEHICLES ARE PRICED TO SELL.  DRIVE THIS HOME TODAY!  CONTACT US FOR MORE DETAILS.

 

S S AUTO GROUP INC.

460 WOODY ROAD

OAKVILLE, ONTARIO L6K 3T6

 

CALL: (9 0 5) - 3 3 8 - 7 7 0 7

TEXT: (6 4 7) - 8 8 6 - 8 1 8 2  OR  (6 4 7) - 5 2 3 - 0 0 6 9

INSTAGRAM: @SSAUTOGROUP_

Vehicle Features

Packages

Mechanical

Anti-Lock Brakes
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes
Push Button Start

Safety

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Rear Window Defrost
Child Seat Anchors
Brake Assist
Stability Control
Back-Up Camera
Tire Pressure Monitor
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Rear Parking Aid
Rearview Camera
Front Head Air Bag
Rear Side Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Blind Spot Monitor

Interior

Security System
Air Conditioning
Cruise Control
Keyless Entry
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Folding Rear Seat
Heated Seats
Power Door Locks
Steering Wheel Controls
Trip Computer
Leather Steering Wheel
Heated Steering Wheel
Steering Wheel Audio Controls
GPS Navigation
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Remote Trunk Release
Universal Garage Door Opener
Lumbar Support
Anti-Theft System
Rear Bench Seat
Keyless Start
Cargo shade
WiFi Hotspot

Exterior

Heated Mirrors
Alloy Wheels
Daytime Running Lights
Rear Spoiler
Aluminum Wheels
Automatic Headlights
Power Liftgate
Rain Sensing Wipers
Privacy Glass

Power Options

Power Mirrors
Power Windows
Power Driver's Seat
Power Passenger Seat
Power Trunk
Power Seats

Media / Nav / Comm

AM/FM Radio
Bluetooth
Navigation System
Satellite Radio
Auxiliary Audio Input
HD Radio
Android Auto
Apple CarPlay

Seating

Leather Seats
Pass-Through Rear Seat
Power Driver Seat
Heated Front Seat(s)

Comfort

Sunroof / Moonroof
Climate Control

Warranty

Warranty Available

Convenience

Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror
Proximity Key

Powertrain

Transmission w/Dual Shift Mode

Security

Automatic High Beams

Additional Features

Turbocharged
Integrated Turn Signal Mirrors
Power Folding Mirrors
Hard Disk Drive Media Storage
Knee Air Bag
Bluetooth Connection
Headlights-Auto-Leveling

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.

See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

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Email S.S. Auto Group

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S.S. Auto Group

S.S. Auto Group

460 Woody Rd, Oakville, ON L6K 3T6
Member UCDA Member

UCDA dealers adhere to a strict code of ethics.

Call Dealer

905-338-XXXX

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905-338-7707

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$41,775

+ taxes & licensing>

S.S. Auto Group

905-338-7707

2019 Porsche Cayenne