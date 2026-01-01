$41,775+ taxes & licensing
2019 Porsche Cayenne
SPORT CHRONO|NAV|BACKUP|BSM|BOSE SOUND|PANO|
2019 Porsche Cayenne
SPORT CHRONO|NAV|BACKUP|BSM|BOSE SOUND|PANO|
Location
S.S. Auto Group
460 Woody Rd, Oakville, ON L6K 3T6
905-338-7707
$41,775
+ taxes & licensing
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Vehicle Details
- Exterior Colour Blue
- Interior Colour Beige
- Body Style SUV / Crossover
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type All Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 6-cylinder
- Doors 4-door
- Passengers 5
- Mileage 74,558 KM
Vehicle Description
EXTENDED WARRANTY PACKAGES AVAILABLE UPTO 4 YEARS UNLIMITED KMS. ACCIDENT FREE VEHICLE WITH SERVICE RECORDS - CARFAX REPORT IS AVAILABLE UPON REQUEST.
2019 PORSCHE CAYENNE HAS LANDED. 3.0L TURBOCHARGED V6 PRODUCING OVER 335HP AND 332LB/FT OF TORQUE. BLUE EXTERIOR ON BEIGE INTERIOR. LOADED WITH NAVIGATION, BACKUP CAMERA, 360 PARKING SENSORS, BLINDSPOT ASSIST, LANE CHANGE ASSIST, CRUISE CONTROL, APPLE CARPLAY, ANDROID AUTO, HEATED SEATS, HEATED STEERING, PREMIUM BOSE SOUND SYSTEM, PADDLE SHIFTERS, SPORT EXHAUST, SPORT CHRONO PACKAGE, PORSCHE DRIVE SELECT (NORMAL, SPORT, INDV. ETC), OFFROAD DRIVE MODES, PREMIUM 20 INCH WHEELS, PREMIUM PACKAGE, AUTO LED HEADLIGHTS, PUSH/TURN BUTTON START, POWER TRUNK, BLUETOOTH, KEYLESS COMFORT ACCESS AND MUCH MORE.
CERTIFICATION AVAILABLE FOR AN ADDITIONAL $999 – IF NOT CERTIFIED AS PER OMVIC REGULATIONS THE VEHICLE IS DEEMED NOT DRIVABLE AND UNCERTIFIED. THIS FEE WILL ENSURE VEHICLE IS CERTIFIED AND ROAD WORTHY CONDITION. ADVERTISED PRICE EXCLUDES APPLICABLE TAXES, LICENSING, ADMINISTRATIVE, AND FINANCE FEES.
OUR VEHICLES ARE PRICED TO SELL. DRIVE THIS HOME TODAY! CONTACT US FOR MORE DETAILS.
S S AUTO GROUP INC.
460 WOODY ROAD
OAKVILLE, ONTARIO L6K 3T6
CALL: (9 0 5) - 3 3 8 - 7 7 0 7
TEXT: (6 4 7) - 8 8 6 - 8 1 8 2 OR (6 4 7) - 5 2 3 - 0 0 6 9
INSTAGRAM: @SSAUTOGROUP_
Vehicle Features
Packages
Mechanical
Safety
Interior
Exterior
Power Options
Media / Nav / Comm
Seating
Comfort
Warranty
Convenience
Powertrain
Security
Additional Features
Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.
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S.S. Auto Group
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Call Dealer
905-338-XXXX(click to show)
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905-338-7707