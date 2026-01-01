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<p>2015 NISSAN FRONTIER PRO-4X CREW CAB BLUE - 4WD, LEATHER & READY FOR ADVENTURE!</p><p>VERY CLEAN - SHARP LOOKING FRONTIER PRO-4X WITH A TOUGH LOOK, COMFORTABLE DRIVE AND GREAT EVERYDAY PRACTICALITY!</p><p>4WD + AUTOMATIC TRANSMISSION - BUILT FOR ALL-SEASON CONFIDENCE, WORK, TRAILS, CAMPING OR WEEKEND ADVENTURES!</p><p>PRO-4X TRIM WELL EQUIPPED WITH LEATHER INTERIOR, BACKUP CAMERA, BLUETOOTH, CRUISE CONTROL, POWER WINDOWS, POWER LOCKS & A COMFORTABLE CREW CAB INTERIOR!</p><p>SHORT WHEELBASE CREW CAB DESIGN GIVES YOU A GREAT BALANCE OF PRACTICAL SIZE, PASSENGER SPACE AND TRUCK CAPABILITY!</p><p>PERFECT FOR DAILY DRIVING, WORK, WINTER DRIVING, CAMPING, LIGHT OFF-ROAD USE OR ANYONE LOOKING FOR A CLEAN, CAPABLE & FUN MID-SIZE TRUCK!</p><p>EASY FINANCING AVAILABLE!</p><p>ADVERTISED PRICE IS OUR FINANCE PRICE.</p><p>DRIVETOWNOTTAWA.COM - COME VISIT US / VENEZ NOUS VISITER!</p><p>TAXES AND LICENSING EXTRA. SEE DRIVETOWNOTTAWA.COM FOR CASH PRICE. FINANCING CHARGES APPLY, INCLUDING BANK FEES, PPSA AND INTEREST. QUEBEC SAFETY FEE APPLICABLE.</p>

2015 Nissan Frontier

149,857 KM

Details Description Features

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2015 Nissan Frontier

Pro-4X

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14443672.823338433?w=640&h=480&q=75&bid=28461

2015 Nissan Frontier

Pro-4X

Location

DriveTown Ottawa

4871 Bank St S, Ottawa, ON K1X 1G7

613-822-2725

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Contact Seller

Certified

This vehicle is Safety Certified.

$CALL

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Used
149,857KM
Excellent Condition
VIN 1N6AD0EV8FN758660

Vehicle Details

  • Exterior Colour Blue
  • Interior Colour Grey
  • Body Style Pickup Truck
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type 4-Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Doors 4-door
  • Mileage 149,857 KM

Vehicle Description

2015 NISSAN FRONTIER PRO-4X CREW CAB BLUE - 4WD, LEATHER & READY FOR ADVENTURE!

VERY CLEAN - SHARP LOOKING FRONTIER PRO-4X WITH A TOUGH LOOK, COMFORTABLE DRIVE AND GREAT EVERYDAY PRACTICALITY!

4WD + AUTOMATIC TRANSMISSION - BUILT FOR ALL-SEASON CONFIDENCE, WORK, TRAILS, CAMPING OR WEEKEND ADVENTURES!

PRO-4X TRIM WELL EQUIPPED WITH LEATHER INTERIOR, BACKUP CAMERA, BLUETOOTH, CRUISE CONTROL, POWER WINDOWS, POWER LOCKS & A COMFORTABLE CREW CAB INTERIOR!

SHORT WHEELBASE CREW CAB DESIGN GIVES YOU A GREAT BALANCE OF PRACTICAL SIZE, PASSENGER SPACE AND TRUCK CAPABILITY!

PERFECT FOR DAILY DRIVING, WORK, WINTER DRIVING, CAMPING, LIGHT OFF-ROAD USE OR ANYONE LOOKING FOR A CLEAN, CAPABLE & FUN MID-SIZE TRUCK!

EASY FINANCING AVAILABLE!

ADVERTISED PRICE IS OUR FINANCE PRICE.

DRIVETOWNOTTAWA.COM - COME VISIT US / VENEZ NOUS VISITER!

TAXES AND LICENSING EXTRA. SEE DRIVETOWNOTTAWA.COM FOR CASH PRICE. FINANCING CHARGES APPLY, INCLUDING BANK FEES, PPSA AND INTEREST. QUEBEC SAFETY FEE APPLICABLE.

Vehicle Features

Packages

Mechanical

Anti-Lock Brakes
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes
Brake Actuated Limited Slip Differential

Safety

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Daytime Running Lights
Stability Control
Back-Up Camera
Tire Pressure Monitor
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Rear Parking Aid
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor

Exterior

Fog Lights
Luggage Rack
Aluminum Wheels
Tow Hooks
Sliding Rear Window
Automatic Headlights
Privacy Glass

Interior

Security System
Air Conditioning
Cruise Control
Keyless Entry
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Power Door Locks
Trip Computer
Leather Steering Wheel
Steering Wheel Audio Controls
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Rear Bench Seat
Auto-Dimming Rearview Mirror

Power Options

Power Mirrors
Power Windows

Media / Nav / Comm

AM/FM Radio
Premium Sound System
CD Player
Navigation System
Satellite Radio
Auxiliary Audio Input

Comfort

Climate Control

Seating

Cloth Seats
Pass-Through Rear Seat
Driver Adjustable Lumbar
Heated Front Seat(s)

Convenience

Variable Speed Intermittent Wipers

Powertrain

Locking/Limited Slip Differential

Additional Features

Bed Liner
Conventional Spare Tire
Bluetooth Connection
Sun/Moonroof

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.

See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

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* Please contact dealer for further details. Test drives may be dependent on distance from the dealership.

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DriveTown Ottawa

DriveTown Ottawa

4871 Bank St S, Ottawa, ON K1X 1G7
Member UCDA Member

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Call Dealer

613-822-XXXX

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613-822-2725

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+ taxes & licensing>

DriveTown Ottawa

613-822-2725

2015 Nissan Frontier