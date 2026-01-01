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2015 Nissan Frontier
Pro-4X
2015 Nissan Frontier
Pro-4X
Location
DriveTown Ottawa
4871 Bank St S, Ottawa, ON K1X 1G7
613-822-2725
Certified
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Vehicle Details
- Exterior Colour Blue
- Interior Colour Grey
- Body Style Pickup Truck
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type 4-Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Doors 4-door
- Mileage 149,857 KM
Vehicle Description
2015 NISSAN FRONTIER PRO-4X CREW CAB BLUE - 4WD, LEATHER & READY FOR ADVENTURE!
VERY CLEAN - SHARP LOOKING FRONTIER PRO-4X WITH A TOUGH LOOK, COMFORTABLE DRIVE AND GREAT EVERYDAY PRACTICALITY!
4WD + AUTOMATIC TRANSMISSION - BUILT FOR ALL-SEASON CONFIDENCE, WORK, TRAILS, CAMPING OR WEEKEND ADVENTURES!
PRO-4X TRIM WELL EQUIPPED WITH LEATHER INTERIOR, BACKUP CAMERA, BLUETOOTH, CRUISE CONTROL, POWER WINDOWS, POWER LOCKS & A COMFORTABLE CREW CAB INTERIOR!
SHORT WHEELBASE CREW CAB DESIGN GIVES YOU A GREAT BALANCE OF PRACTICAL SIZE, PASSENGER SPACE AND TRUCK CAPABILITY!
PERFECT FOR DAILY DRIVING, WORK, WINTER DRIVING, CAMPING, LIGHT OFF-ROAD USE OR ANYONE LOOKING FOR A CLEAN, CAPABLE & FUN MID-SIZE TRUCK!
EASY FINANCING AVAILABLE!
ADVERTISED PRICE IS OUR FINANCE PRICE.
DRIVETOWNOTTAWA.COM - COME VISIT US / VENEZ NOUS VISITER!
TAXES AND LICENSING EXTRA. SEE DRIVETOWNOTTAWA.COM FOR CASH PRICE. FINANCING CHARGES APPLY, INCLUDING BANK FEES, PPSA AND INTEREST. QUEBEC SAFETY FEE APPLICABLE.
Vehicle Features
Packages
Mechanical
Safety
Exterior
Interior
Power Options
Media / Nav / Comm
Comfort
Seating
Convenience
Powertrain
Additional Features
Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.
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* Please contact dealer for further details. Test drives may be dependent on distance from the dealership.
Email DriveTown Ottawa
DriveTown Ottawa
UCDA dealers adhere to a strict code of ethics.
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613-822-XXXX(click to show)
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613-822-2725