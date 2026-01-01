$198,900+ taxes & licensing
2025 Porsche Taycan
Turbo S AWD
2025 Porsche Taycan
Turbo S AWD
Location
Mark Motors of Ottawa (1987) Limited
611 Montreal Rd, Ottawa, ON K1K 0T8
613-749-4275
$198,900
+ taxes & licensing
Actions
Vehicle Details
- Fuel Type Electric
- Mileage 14,822 KM
Vehicle Description
***Leasing Options Available on Certified Pre-Owned Porsches*** The Porsche that you’ve always wanted. This 2025 Taycan Turbo S has a Clean CarFax Report. With Oak Green Metallic Neo ($3,250), Premium Package ($5,680), Porsche InnoDrive incl. Adaptive Cruise Control (ACC) and Active Lane Keep (ALK) ($1,510), Porsche Active Ride ($8,150), Rear 2+1 Seats ($550), Pedals in Aluminum ($440), Passenger Display ($1,690), Under Door Puddle Light Projectors ($370), Panoramic Roof with Variable Light Control ($5,440), Thermally & Noise Insulated Glass ($1,280), and Advanced 4-Zone Climate Control ($1,170), this is the car for you! Look for the Porsche Approved seal when buying a pre-owned Porsche. Porsche Approved Pre-Owned Cars are inspected in compliance with our 111-point checklist and any work required is performed using only 100% Porsche Genuine Parts. As proof of the trust that we have in the quality of our vehicles, every certified pre-owned car comes with a minimum of 24 months Porsche Approved Warranty and Porsche Roadside Assistance. The Porsche Approved Warranty covers all components of your Porsche and offers the same level of security as our new car warranty. Luxury Tax is not charged on Certified Pre-Owned vehicles. Call us at 613-749-4275 and ask to speak to one our Porsche Brand Executives. Serving the Ottawa & Gatineau region. *** Options de location disponibles pour les Porsche d'occasion certifiées *** La Porsche de vos rêves. Cette voiture 2025 Taycan Turbo S a un bon rapport d’historique de véhicule de CarFax. Grâce à Oak Green Metallic Neo ($3,250), Premium Package ($5,680), Porsche InnoDrive incl. Adaptive Cruise Control (ACC) and Active Lane Keep (ALK) ($1,510), Porsche Active Ride ($8,150), Rear 2+1 Seats ($550), Pedals in Aluminum ($440), Passenger Display ($1,690), Under Door Puddle Light Projectors ($370), Panoramic Roof with Variable Light Control ($5,440), Thermally & Noise Insulated Glass ($1,280), and Advanced 4-Zone Climate Control ($1,170), cette voiture est parfaite pour vous! Trouvez le sceau d’approbation de Porsche lorsque vous achetez une Porsche d’occasion. Les voitures d’occasion approuvées par Porsche sont inspectées conformément à notre liste de vérification de 111 points. Tout travail requis est effectué en utilisant uniquement des pièces d’origine Porsche. Comme preuve de la confiance que nous avons dans la qualité de nos véhicules, chaque voiture d’occasion certifiée fait l’objet d’une garantie d’au moins 24 mois approuvée par Porsche et de l’assistance routière Porsche. La garantie approuvée par Porsche couvre tous les composants de votre Porsche et offre le même niveau de sécurité que notre garantie pour les véhicules neufs. La taxe de luxe n’est pas appliquée aux véhicules d’occasion certifiés. Appelez-nous au 613-749-4275 pour parler à l’un de nos directeurs de marque Porsche. Au service de la région d’Ottawa et du Gatineau.
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