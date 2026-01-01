Menu
Account
Sign In

2021 Jeep Gladiator

20,688 KM

Details Features

$45,616

+ taxes & licensing
Make it Yours

2021 Jeep Gladiator

OVERLOAD

Watch This Vehicle
14447902

2021 Jeep Gladiator

OVERLOAD

Location

Timmins Nissan

1180 Riverside Dr, Timmins, ON P4R 1A4

705-268-2226

  1. 1784203916982
  2. 1784203917453
  3. 1784203917894
  4. 1784203918340
  5. 1784203918776
  6. 1784203920148
  7. 1784203920577
  8. 1784203913745
  9. 1784203914210
  10. 1784203914698
  11. 1784203915159
  12. 1784203915606
  13. 1784203916120
  14. 1784203916546
  15. 1784203919214
  16. 1784203919685
Contact Seller
Logo_AccidentFree

Certified

This vehicle is Safety Certified.

$45,616

+ taxes & licensing

Actions
Calculate Payments
Used
20,688KM
Excellent Condition
VIN 1C6HJTFG7ML613153

Vehicle Details

  • Exterior Colour White
  • Interior Colour Black
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type 4-Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 6-cylinder
  • Doors 4-door
  • Mileage 20,688 KM

Vehicle Features

Safety

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Child Seat Anchors
Rearview Camera

Interior

Security System
Air Conditioning
Cruise Control
Keyless Entry
Tilt Steering Wheel
Heated Seats
Power Door Locks

Seating

Leather Seats

Exterior

Alloy Wheels

Media / Nav / Comm

SiriusXM Radio

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.

See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

More inventory From Timmins Nissan

Used 2024 GMC Truck ELEVATION CC1500 for sale in Timmins, ON
2024 GMC Truck ELEVATION CC1500 37,201 KM $56,616 + tax & lic
Used 2021 Jeep Gladiator OVERLOAD for sale in Timmins, ON
2021 Jeep Gladiator OVERLOAD 20,688 KM $45,616 + tax & lic
Used 2024 Nissan Pathfinder SL for sale in Timmins, ON
2024 Nissan Pathfinder SL 33,274 KM $49,616 + tax & lic

Email Timmins Nissan

This form is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Timmins Nissan

Timmins Nissan

1180 Riverside Dr, Timmins, ON P4R 1A4
Member UCDA Member

UCDA dealers adhere to a strict code of ethics.

Call Dealer

705-268-XXXX

(click to show)

705-268-2226

Alternate Numbers
1-877-419-9984
Quick Links
Directions Website Inventory
$45,616

+ taxes & licensing>

Timmins Nissan

705-268-2226

2021 Jeep Gladiator