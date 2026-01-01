$45,616+ taxes & licensing
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2021 Jeep Gladiator
OVERLOAD
2021 Jeep Gladiator
OVERLOAD
Location
Timmins Nissan
1180 Riverside Dr, Timmins, ON P4R 1A4
705-268-2226
Certified
This vehicle is Safety Certified.
$45,616
+ taxes & licensing
Actions
Used
20,688KM
Excellent Condition
VIN 1C6HJTFG7ML613153
Vehicle Details
- Exterior Colour White
- Interior Colour Black
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type 4-Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 6-cylinder
- Doors 4-door
- Mileage 20,688 KM
Vehicle Features
Safety
Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Child Seat Anchors
Rearview Camera
Interior
Security System
Air Conditioning
Cruise Control
Keyless Entry
Tilt Steering Wheel
Heated Seats
Power Door Locks
Seating
Leather Seats
Exterior
Alloy Wheels
Media / Nav / Comm
SiriusXM Radio
Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.
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Timmins Nissan
1180 Riverside Dr, Timmins, ON P4R 1A4
Member UCDA Member
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Call Dealer
705-268-XXXX(click to show)
705-268-2226
Alternate Numbers1-877-419-9984
$45,616
+ taxes & licensing>
Timmins Nissan
705-268-2226
2021 Jeep Gladiator