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478 Evans Ave, Toronto, ON M8W 2T7
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2012 PORSCHE PANAMERA 4 - AWD - PDK - SPORT CHRONO PACKAGE PLUS - SPORT/SPORT PLUS DRIVING MODES - PORSCHE ACTIVE SUSPENSION MANAGEMENT - 20" SPORT TURBO WHEELS - ADAPTIVE REAR SPOILER - PADDLE SHIFTERS - GPS NAVIGATION SYSTEM - DYNAMIC BI-XENON HEADLIGHTS - KEYLESS COMFORT ACCESS - PARK ASSIST FRONT AND REAR - HEATED AND VENTILATED SEATS - REAR HEATED SEATS - POWER SUNROOF - ELECTRIC POWER TRUNK - POWER FOLDING MIRRORS - RAIN SENSING WIPERS - BOSE SURROUND SOUND AUDIO SYSTEM - IPOD/MP3/AUX MEDIA INTERFACE - BLUETOOTH - AND SO MUCH MORE.
STUNNING PANAMERA WITH ONLY 75,000KM AND METICULOUSLY MAINTAINED. ONE OF THE CLEANEST EXAMPLES OF A PANAMERA WE HAVE SEEN!
NO ACCIDENTS - CLEAN CARFAX - COMES FULLY CERTIFIED AT NO EXTRA CHARGE - WARRANTY - FINANCING AND LEASING AVAILABLE - ONLY 75,000KM - $36,900 - HST AND LICENSING EXTRA - TO SCHEDULE AN APPOINTMENT TO VIEW THIS VEHICLE, OR FOR MORE INFO PLEASE CONTACT - 416-252-1919 - vic@dellfinecars.com - https://dellfinecars.com/
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