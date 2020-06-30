Menu
Account
Sign In
Back

2012 Porsche Panamera

75,000 KM

Details Description Features

$36,900

+ tax & licensing
Make it Yours
Buy From Home Available! Tap to View Options
$36,900

+ taxes & licensing

Dell Fine Cars

416-252-1919

Contact Seller
2012 Porsche Panamera

2012 Porsche Panamera

4-AWD-SPORT CHRONO-PDK-20" WHEELS-NAVI

Watch This Vehicle

2012 Porsche Panamera

4-AWD-SPORT CHRONO-PDK-20" WHEELS-NAVI

Location

Dell Fine Cars

478 Evans Ave, Toronto, ON M8W 2T7

416-252-1919

Contact Seller
Certification icon

Certified

This vehicle is Safety Certified.

  • Listing ID: 5327663
  • VIN: WP0AA2A75CL017937

$36,900

+ taxes & licensing

75,000KM
Used
Excellent Condition
  • Get Financing
  • Calculate Payments
  • Get Insurance Quotes

Vehicle Details

  • Exterior Colour Black
  • Interior Colour Black
  • Body Style Sedan
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 6-cylinder
  • Doors 4-door
  • Mileage 75,000 KM

Vehicle Description

2012 PORSCHE PANAMERA 4 - AWD - PDK - SPORT CHRONO PACKAGE PLUS - SPORT/SPORT PLUS DRIVING MODES - PORSCHE ACTIVE SUSPENSION MANAGEMENT -  20" SPORT TURBO WHEELS - ADAPTIVE REAR SPOILER - PADDLE SHIFTERS - GPS NAVIGATION SYSTEM - DYNAMIC BI-XENON HEADLIGHTS - KEYLESS COMFORT ACCESS - PARK ASSIST FRONT AND REAR - HEATED AND VENTILATED SEATS - REAR HEATED SEATS - POWER SUNROOF - ELECTRIC POWER TRUNK - POWER FOLDING MIRRORS - RAIN SENSING WIPERS - BOSE SURROUND SOUND AUDIO SYSTEM - IPOD/MP3/AUX MEDIA INTERFACE - BLUETOOTH - AND SO MUCH MORE. 

 

STUNNING PANAMERA WITH ONLY 75,000KM AND METICULOUSLY MAINTAINED. ONE OF THE CLEANEST EXAMPLES OF A PANAMERA WE HAVE SEEN!

 

NO ACCIDENTS - CLEAN CARFAX - COMES FULLY CERTIFIED AT NO EXTRA CHARGE - WARRANTY - FINANCING AND LEASING AVAILABLE - ONLY 75,000KM - $36,900 - HST AND LICENSING EXTRA - TO SCHEDULE AN APPOINTMENT TO VIEW THIS VEHICLE, OR FOR MORE INFO PLEASE CONTACT - 416-252-1919 - vic@dellfinecars.com - https://dellfinecars.com/

Vehicle Features

Anti-Lock Brakes
Driver Air Bag
Fog Lights
Passenger Air Bag
Security System
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Anti-Theft System
Power Mirrors
Power Windows
Power Steering
Power Door Locks
Power Trunk
Power Seats
Air Conditioning
Tilt Steering Wheel
Sunroof / Moonroof
Cruise Control
Keyless Entry
Steering Wheel Controls
Automatic Headlights
Proximity Key
Push Button Start
Bucket Seats
Heated Seats
Leather Seats
Lumbar Support
Alloy Wheels
Spoiler
Warranty Available
Premium Sound System
Bluetooth
GPS Navigation
AM/FM CD Player

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

Back to Top

More inventory From Dell Fine Cars

2015 BMW X5 M NAVI-H...
 108,000 KM
$46,900 + tax & lic
2011 Audi A5 ***SOLD...
 142,000 KM
$CALL + tax & lic
2015 BMW X3 xDRIVE28...
 129,000 KM
$23,900 + tax & lic

Buy From Home Available!

Remote buying options
E-Sign Documents
Local Delivery

* Remote buying options subject to local restrictions due to COVID-19. Please contact dealer for availability.

Email Dell Fine Cars

Dell Fine Cars

Dell Fine Cars

478 Evans Ave, Toronto, ON M8W 2T7

Call Dealer

416-252-XXXX

(click to show)

416-252-1919

Quick Links
Directions Website Inventory