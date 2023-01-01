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2012 Subaru Impreza

180,000 KM

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2012 Subaru Impreza

2012 Subaru Impreza

AWD 2.0i Touring Pkg-ROOF-2 SETS OF WHEELS-1 OWNER

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AWD 2.0i Touring Pkg-ROOF-2 SETS OF WHEELS-1 OWNER

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180,000KM
Used
  • Listing ID: 10007172
  • Stock #: M23-108
  • VIN: JF1GPAD66CG212093

Vehicle Details

  • Exterior Colour Black
  • Interior Colour Black
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Manual / Standard
  • Engine 4-cylinder
  • Stock # M23-108
  • Mileage 180,000 KM

Vehicle Description

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COLISEUM AUTO SALES ON WESTON
301 WESTON ROAD
TORONTO, ON M6N 3P1
4 1 6 - 7 6 6 - 2 2 7 7

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