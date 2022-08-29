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2014 Mercedes-Benz GLK-Class

130,000 KM

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Coliseum Auto Sales on Weston

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2014 Mercedes-Benz GLK-Class

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GLK250 BlueTec-4MATIC-NAVIGATION-360 CAMERA-ROOF!!

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GLK250 BlueTec-4MATIC-NAVIGATION-360 CAMERA-ROOF!!

Location

Coliseum Auto Sales on Weston

301 Weston Rd., Toronto, ON M6N 3P1

416-766-2277

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130,000KM
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  • Listing ID: 9224842
  • Stock #: W22-472
  • VIN: WDCGG0EB9EG325839

Vehicle Details

  • Exterior Colour White
  • Interior Colour Black
  • Fuel Type Diesel
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Stock # W22-472
  • Mileage 130,000 KM

Vehicle Description

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COLISEUM AUTO SALES ON WESTON
301 WESTON ROAD
TORONTO, ON M6N 3P1
4 1 6 - 7 6 6 - 2 2 7 7

Vehicle Features

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Daytime Running Lights
Brake Assist
Stability Control
ABS
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Front Side Air Bag
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Security System
Cruise Control
Bucket Seats
Power Door Locks
Immobilizer
Trip Computer
Leather Steering Wheel
Steering Wheel Audio Controls
Tire Pressure Monitor
Woodgrain Interior Trim
Floor mats
Rear Bench Seat
Auto-Dimming Rearview Mirror
Cargo shade
Power Windows
Power Passenger Seat
Power Mirror(s)
Keyless Entry
Intermittent Wipers
Rain Sensing Wipers
Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes
CD Player
AM/FM Stereo
MP3 Player
Auxiliary Audio Input
Aluminum Wheels
Automatic Headlights
Privacy Glass
Temporary spare tire
Rear Defrost
Climate Control
A/C
Adjustable Steering Wheel
Multi-Zone A/C
Pass-Through Rear Seat
Power Driver Seat
Driver Adjustable Lumbar
Passenger Adjustable Lumbar
Heated Front Seat(s)
Integrated Turn Signal Mirrors
Power Folding Mirrors
Knee Air Bag
Bluetooth Connection
Driver Monitoring

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

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