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416-274-2886
855 Alness St, Unit 17, Toronto, ON M3J 2X3
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This vehicle is Safety Certified and E-Tested.
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2015 CADILLAC SRX - ALL WHEEL DRIVE - YES,......ONLY 31.474 KMS.!!!
1 LOCAL SENIOR OWNER - NO ACCIDENTS/CLAIMS-CLEAN CARFAX REPORT
METICULOUSLY/EXCLUSIVELY SERVICED AT GM/CADILLAC DEALER!!!
LOCAL ONTARIO VEHICLE - NON SMOKER!
FULLY LOADED!! ALL-WHEEL-DRIVE, V6 ENGINE, GPS/NAVIGATION, PANORAMIC DUAL GLASS ROOF, POWER TAILGATE, BACK-UP CAMERA, LEATHER INTERIOR WITH AIR COOLED AND HEATED POWER SEATS, PROXITY/KEYLESS ENTRY/PUSH BUTTON START,AUTOMATIC TRANSMISSION, BOSE PREMIUM SOUND SYSTEM, POWER TAIL GATE, BLUETOOTH, DUAL CLIMATE CONTROL, CRUISE CONTROL, FOG LIGHTS, ABS, ALLOY WHEELS, REMOTE CAR STARTER, AND MUCH MORE! TOO MUCH TO LIST!!
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THE FOLLOWING FEATURES LISTED BELOW ARE ALL INCLUDED IN THE SELLING PRICE:
***CLEAN CARFAX HISTORY REPORT - NO ACCIDENTS OR INSURANCE CLAIMS!
***ALL ORIGINAL MANUALS AND BOOKS
***2 PORXIMITY KEYS WITH REMOTE-PUSH BUTTON START
HST, LICENCE FEE, AND OMVIC FEE ($10.00) ARE EXTRA.
NO OTHER (HIDDEN) FEES EVER!
PLEASE CALL 416-274-AUTO (2886) TO SCHEDULE AN APPOINTMENT AND TO ENSURE VEHICLE AVAILABILITY.
RICHSTONE FINE CARS INC.
855 ALNESS STREET, UNIT 17
TORONTO, ONTARIO
M3J 2X3
416-274-AUTO (2886)
WE ARE AN OMVIC CERTIFIED (REGISTERED) DEALER AND PROUD MEMBER OF THE UCDA.
SERVING TORONTO, GTA AND CANADA SINCE 2000!!
WE CAN ALSO ASSIST IN OUT OF PROVINCE PURCHASES, AS WELL.
Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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855 Alness St, Unit 17, Toronto, ON M3J 2X3