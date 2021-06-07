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2015 Cadillac SRX

31,474 KM

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Richstone Fine Cars Inc

416-274-2886

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2015 Cadillac SRX

2015 Cadillac SRX

LUXURY-ONLY 31,474 KMS!! 1 SENIOR OWNER! NO CLAIMS

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2015 Cadillac SRX

LUXURY-ONLY 31,474 KMS!! 1 SENIOR OWNER! NO CLAIMS

Location

Richstone Fine Cars Inc

855 Alness St, Unit 17, Toronto, ON M3J 2X3

416-274-2886

  1. 1625108987
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  3. 1625108987
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Certified + E-Tested

This vehicle is Safety Certified and E-Tested.

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31,474KM
Used
Excellent Condition
  • Calculate Payments
  • Get Insurance Quotes
  • Listing ID: 7277588

Vehicle Details

  • Exterior Colour Beige
  • Interior Colour Beige
  • Body Style SUV / Crossover
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 6-cylinder
  • Doors 5-door
  • Passengers 5
  • Mileage 31,474 KM

Vehicle Description

2015 CADILLAC SRX - ALL WHEEL DRIVE - YES,......ONLY 31.474 KMS.!!!  

1 LOCAL SENIOR OWNER - NO ACCIDENTS/CLAIMS-CLEAN CARFAX REPORT

METICULOUSLY/EXCLUSIVELY SERVICED AT GM/CADILLAC DEALER!!!

LOCAL ONTARIO VEHICLE - NON SMOKER!

FULLY LOADED!! ALL-WHEEL-DRIVE, V6  ENGINE, GPS/NAVIGATION, PANORAMIC DUAL GLASS ROOF, POWER TAILGATE, BACK-UP CAMERA, LEATHER INTERIOR WITH AIR COOLED AND HEATED POWER SEATS, PROXITY/KEYLESS ENTRY/PUSH BUTTON START,AUTOMATIC TRANSMISSION, BOSE PREMIUM SOUND SYSTEM, POWER TAIL GATE, BLUETOOTH, DUAL CLIMATE CONTROL,​ CRUISE CONTROL,​ FOG LIGHTS,​ ABS,  ALLOY WHEELS,​ REMOTE CAR STARTER, AND MUCH MORE! TOO MUCH TO LIST!!

CLICK ON CARFAX LINK, BELOW, TO VIEW FREE CARFAX REPORT:

https://vhr.carfax.ca/?id=Qi4roCPDySyRgEb/Ged/ztfkkZaGopRI

 

THE FOLLOWING FEATURES LISTED BELOW ARE ALL INCLUDED IN THE SELLING PRICE:

***CLEAN CARFAX HISTORY REPORT - NO ACCIDENTS OR INSURANCE CLAIMS!

***ALL ORIGINAL MANUALS AND BOOKS 

***2 PORXIMITY KEYS WITH REMOTE-PUSH BUTTON START

 HST, LICENCE FEE, AND OMVIC FEE ($10.00) ARE EXTRA. 

NO OTHER (HIDDEN) FEES EVER! 

 

PLEASE CALL 416-274-AUTO (2886) TO SCHEDULE AN APPOINTMENT AND TO ENSURE VEHICLE AVAILABILITY. 

RICHSTONE FINE CARS INC. 

855 ALNESS STREET,​ UNIT 17 

TORONTO,​ ONTARIO 

M3J 2X3 

416-274-AUTO (2886)

 

WE ARE AN OMVIC CERTIFIED (REGISTERED) DEALER AND PROUD MEMBER OF THE UCDA. 

SERVING TORONTO,​ GTA AND CANADA SINCE 2000!! 

WE CAN ALSO ASSIST IN OUT OF PROVINCE PURCHASES,​ AS WELL.

Vehicle Features

LUXURY-ONLY 31474 KMS!!!
Anti-Lock Brakes
Driver Air Bag
Fog Lights
Passenger Air Bag
Security System
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
4-Wheel Disc Brakes
Stability Control
Passenger Air Bag On/Off Switch
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Rear Parking Aid
Anti-Theft System
Rearview Camera
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Power Mirrors
Power Windows
Power Steering
Power Door Locks
Power Passenger Seat
Power Trunk
Power Seats
Tinted Glass
Alloy Wheels
Tire Pressure Monitor
Air Conditioning
Tilt Steering Wheel
Sunroof / Moonroof
Climate Control
Heated Steering Wheel
Cargo shade
Cruise Control
Keyless Entry
Steering Wheel Controls
Automatic Headlights
Rain Sensing Wipers
Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror
Universal Garage Door Opener
Remote Engine Start
Mirror Memory
Proximity Key
Push Button Start
AM/FM Radio
Premium Sound System
CD Player
MP3 Player
Satellite Radio
Steering Wheel Audio Controls
Auxiliary Audio Input
Bucket Seats
Folding Rear Seat
Heated Seats
Leather Seats
Split Rear Seat
Seat Memory
Pass-Through Rear Seat
Lumbar Support
Rear Bench Seat
Driver Adjustable Lumbar
Passenger Adjustable Lumbar
Heated Front Seat(s)
Warranty Included
Leather Steering Wheel
Engine Immobilizer
Transmission w/Dual Shift Mode
Locking/Limited Slip Differential
Back-Up Camera
Adjustable Pedals
Telematics
Power Folding Mirrors
Navigation from Telematics
Auto-Dimming Rearview Mirror
Keyless Start
Bluetooth Connection
Sun/Moonroof
Blind Spot Monitor
WiFi Hotspot
Cross-Traffic Alert
1 SENIOR FEMALE OWNER!
YES,.....ONLY 31,474 KMS.!!

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

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